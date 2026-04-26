Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão

O cardiologista Daniel Marotta, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, conta que a hipertensão é, em grande parte, consequência do estilo de vida. Intervenções precoces, como ajuste da alimentação, prática regular de atividade física, melhora do sono e controle do estresse, são fundamentais tanto para prevenir quanto para tratar a doença.





A Diretriz Brasileira de Hipertensão 2025 reforça que a prevenção passa por um conjunto de ações integradas, como controle de peso, alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, sono de qualidade e gestão do estresse.





Um dos pontos importantes para prevenção ou tratamento é a alimentação, pois a dieta impacta diretamente o volume de sangue circulante no organismo e a elasticidade das artérias. O sal é o principal tempero a ser evitado e controlado tanto por quem tem hipertensão quanto para prevenção da doença.





“O excesso de sódio aumenta o volume de sangue circulante e eleva a pressão arterial. O ideal é consumir menos de 5 gramas de sal por dia e evitar alimentos ultraprocessados e embutidos”, ressalta Marotta. No entanto, segundo o especialista, o potássio é benéfico nessa situação pois esse mineral atua como contraponto ao sódio, facilitando sua eliminação e promovendo o relaxamento dos vasos. Ele está presente em alimentos como bananas, abacate, espinafre e feijão.





A nutricionista Gisele Pavin, head de Nutrição da Nestlé Brasil, diz que as mudanças estão ao alcance da maioria das pessoas. "O cenário no Brasil reforça a urgência de olharmos para o estilo de vida como uma ferramenta poderosa de prevenção. Alimentação, sono e movimento são alavancas acessíveis, e pequenas escolhas do dia a dia têm potencial real de transformar a saúde cardiovascular da população”.





Ela reforça que entre as principais mudanças que contribuem para reduzir a pressão arterial e o risco cardiovascular, destacam-se a redução do consumo de sódio na alimentação diária; aumentar a ingestão de fibras por meio de frutas, legumes, verduras e cereais integrais; manter ou buscar um peso saudável; e adotar hábitos de sono regulares e de qualidade.





"Um dos desafios para quem precisa controlar a pressão arterial é monitorar a ingestão de sódio no dia a dia. A percepção de medidas como uma 'pitada de sal' pode variar, dificultando esse controle. Nesse contexto, a leitura atenta dos rótulos nutricionais torna-se uma aliada importante, permitindo maior consciência sobre a quantidade de sódio consumida", diz a nutricionista.





Além da alimentação, a atividade física é fundamental para fortalecer o coração e bombear sangue com eficiência. A recomendação, de acordo com o médico, geralmente é de 150 minutos semanais da prática de alguma atividade aeróbica. Com isso, o corpo reduz a pressão arterial naturalmente.





“Manter a consistência diária de 30 minutos no mínimo cinco vezes na semana é mais efetivo que treinos longos e esporádicos. Outra dica é realizar pausas ativas de cinco minutos a cada meia hora sentado, pois elas também ajudam na melhora da circulação sanguínea. A consistência é o que realmente gera benefício cardiovascular", diz Daniel Marotta.





Outros fatores que podem reduzir o risco de hipertensão são evitar estresse, parar de fumar, moderar o consumo de álcool e priorizar a qualidade do descanso, por meio do sono e da meditação, sempre que possível.





O sono também tem papel direto na regulação da pressão arterial. “Dormir mal aumenta o risco de hipertensão e dificulta o controle em quem já tem a doença. Por isso, distúrbios como a apneia do sono precisam ser investigados”, explica o cardiologista.





Do total de pessoas hipertensas no país, cerca de 5% são crianças e adolescentes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), reforçando que a condição também tem um componente genético.