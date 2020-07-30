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Projeto Baleia Jubarte

Projeto registra primeiro nascimento de baleia-jubarte de 2020 no ES

O registro aconteceu no último dia 20 de julho, quando o grupo fez o primeiro avistamento de um filhote acompanhado da mãe em águas capixabas neste ano

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 16:27
Registro do primeiro filhote em águas capixabas este ano
Registro do primeiro filhote em águas capixabas este ano Crédito: Projeto Baleia Jubarte
O litoral capixaba é uma das grandes referências para o nascimento de baleias-jubarte no Brasil  e na última semana, o Projeto Baleia Jubarte registrou a chegada do primeiro filhote de 2020. De acordo com o projeto, é de praxe que todos os anos as baleias desta espécie cheguem ao Estado para se reproduzir e ter seus filhotes.
O registro aconteceu no último dia 20 de julho, quando o grupo fez o primeiro avistamento de um filhote acompanhado da mãe em águas capixabas neste ano. A imagem foi feita durante um cruzeiro de pesquisa e monitoramento desses mamíferos.

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De acordo com Paulo Rodrigues, oceanógrafo e coordenador do projeto, as baleias-jubarte adentraram mais a plataforma continental capixaba do mês de julho. Foram avistados e monitorados 19 grupos, totalizando 50 baleias.
O mais incrível desse cruzeiro foi o registro de nosso primeiro filhote em águas capixabas, e as imagens do colo da baleia mãe segurando e protegendo na superfície o seu filhote recém-nascido, conta o pesquisador.
Ainda de acordo com Paulo, os embarques de pesquisa permitem a realização de estudos de comportamento das baleias-jubarte.
"Esse registro do comportamento dos primeiros cuidados da fêmea com seu filhote de 4 metros, o colo, apoiando as primeiras respirações e a proteção do filhote, tentando mantê-lo distante do observador, embarcação ou até mesmo de outros animais marinhos é algo que podemos estudar"
Paulo Rodrigues - Oceanógrafo e coordenador do projeto
Seguindo as recomendações de prevenção sanitária, o Projeto Baleia Jubarte monitora a chegada das baleias-jubarte na costa da capital do Espírito Santo na temporada de reprodução 2020.

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O PROJETO

O Projeto Baleia Jubarte é realizado pelo Instituto Baleia Jubarte a partir das sedes na Praia do Forte e em Caravelas, na Bahia, e em Vitória, no Espírito Santo.
Por meio deste projeto são realizadas ações de pesquisa científica, turismo responsável, ações de educação ambiental, bem como atividades de conservação que tem contribuído para o sucesso da recuperação da população de jubartes do atlântico sul ocidental.
Mais informações sobre as atividades do instituto  podem ser obtidas em www.facebook.com/projetobaleiajubartewww.instagram.com/projetobaleiajubarte e em www.baleiajubarte.org.br.

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