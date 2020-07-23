Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Pescador registra show particular de baleias no mar em Vila Velha

A dupla de mamíferos é da espécie Jubarte e foi avistada no mar canela-verde na semana passada. Os animais passam pelas águas capixabas nesta época do ano em direção a Abrolhos, no litoral baiano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 12:44

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 12:44

Baleia em Vila Velha
Duas jubartes se "exibiram" no mar de Vila Velha na semana passada Crédito: Cristiano/Internauta
A pesca em alto-mar rendeu um encontro inesperado para o pescador Cristiano Pedroza. Natural de Piúma, no Sul do Estado, ele pescava com outros três amigos em Vila Velha na semana passada e se deparou com o espetáculo de duas baleias da espécie Jubarte.

DERAM SHOW

Os animais se aproximaram da embarcação e deixaram os pescadores encantados com a exibição exclusiva. Nessa época do ano, é comum a espécie passar pelas águas capixabas em direção ao Santuário de Abrolhos, onde buscam por águas mais calmas e mornas, se reproduzem e também buscam por alimentos.

Veja Também

Baleia jubarte é flagrada por capixaba em Aracruz: "Pura sorte"

Coronavírus: pesquisadores mudam rotina para acompanhar baleias no ES

Pinguins começam a chegar a praias do ES; saiba como acionar resgate

Nas imagens captadas, uma baleia se exibe com mergulhos enquanto a outra esguicha água, encantando os sortudos pescadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados