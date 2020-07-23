Pescador registra show particular de baleias no mar em Vila Velha

A pesca em alto-mar rendeu um encontro inesperado para o pescador Cristiano Pedroza. Natural de Piúma, no Sul do Estado, ele pescava com outros três amigos em Vila Velha na semana passada e se deparou com o espetáculo de duas baleias da espécie Jubarte.
DERAM SHOW
Os animais se aproximaram da embarcação e deixaram os pescadores encantados com a exibição exclusiva. Nessa época do ano, é comum a espécie passar pelas águas capixabas em direção ao Santuário de Abrolhos, onde buscam por águas mais calmas e mornas, se reproduzem e também buscam por alimentos.
Nas imagens captadas, uma baleia se exibe com mergulhos enquanto a outra esguicha água, encantando os sortudos pescadores.