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Litoral

Pinguins começam a chegar a praias do ES; saiba como acionar resgate

Somente neste ano, oito animais já foram encaminhados para o centro de reabilitação especializado no Estado. Quando um pinguim for localizado, deve ser acionado o Projeto de Monitoramento de Praias da Petrobras, pelo número 0800 039 5005
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 11:27

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 11:27

  • Do G1 ES
Pinguins encontrados no litoral do ES se recuperam no Ipram, em Cariacica, antes de voltar ao mar
Pinguins encontrados no litoral do ES se recuperam no Ipram, em Cariacica, antes de voltar ao mar Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Com a chegada do inverno, pinguins começaram a aparecer no litoral do Espírito Santo. Somente neste ano, oito animais já foram resgatados e encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do estado (CRAM-ES), localizado em Cariacica.
A unidade é fruto de uma parceria entre o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), e funciona como uma organização de referência para o tratamento desses animais.

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De acordo com pesquisadores, é comum a chegada dos pinguins-de-magalhães no litoral brasileiro entre os meses de julho e agosto. Eles saem da Patagônia Argentina em busca de alimento.
"Todo ano é uma surpresa. Quando aparece um só, também é uma surpresa. Em 2012 foi o pior ano, atendemos mais de 400 pinguins no Espírito Santo. Nós nunca sabemos o que esperar, sinceramente", explicou o veterinário e presidente do Ipram, Luis Felipe Mayorga.

ORIENTAÇÕES

O veterinário alertou sobre as principais orientações a serem seguidas por quem encontrar pinguins nas praias. "Não pode levar o animal para casa. É perigoso. Ele pode dar uma bicada e machucar uma pessoa. Também pode trazer doenças nas fezes, contaminar crianças e animais de estimação. Também não pode porque é ilegal. O pinguim é um animal silvestre e existe todo um processo para resgatá-lo".
Outra recomendação importante é manter o pinguim aquecido até a chegada de uma equipe especializada para o resgate. A espécie que chega ao Espírito Santo não vive no gelo. Por isso, colocá-lo na água gelada, por exemplo, pode prejudicar muito o estado de saúde do animal.
Pinguim-de-magalhães encontrado no litoral do Espírito Santo
Pinguim-de-magalhães encontrado no litoral do Espírito Santo Crédito: Reprodução / TV Gazeta
"Se a pessoa encontrar um pinguim, deve colocá-lo em uma caixinha de papelão e mantê-lo seco e protegido. Só assim se mantém as chances de sobrevivência dele", explicou.
O Centro de Reabilitação do Ipram tem uma espécie de "CTI de pinguins", para tratar os animais em estado mais crítico. "Quando chegam aqui, já nadaram esse tempo todo, não se alimentaram direito e não têm a camada de gordura que mantém o calor do corpo. Se for colocado no gelo, ele pode morrer. Raramente conseguimos recuperar um pinguim que foi colocado no gelo", completou a bióloga Renata Bhering.

TELEFONES

Quando um pinguim for localizado, deve ser acionado o Projeto de Monitoramento de Praias da Petrobras, pelo número 0800 039 5005.

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