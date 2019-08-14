Fóssil de pinguim gigante é encontrado na Nova Zelândia

O fóssil encontrado é de um pequeno pedaço de osso, mas a descoberta tem enorme valor científico Crédito: Canterbury Museum

Cientistas da Nova Zelândia encontraram fósseis de um pinguim gigante, do tamanho de um ser humano, que vivia nos oceanos há cerca de 60 milhões de anos.

Segundo os pesquisadores, a estimativa é de que a ave tivesse 1,60 metro de altura e pesasse até 80 quilos. É provável que esta tenha sido uma das espécies de pinguins gigantes que existiram depois do desaparecimento dos dinossauros.

A descoberta, apelidada de "pinguim monstro", foi divulgada nesta semana na publicação científica Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.