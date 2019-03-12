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Vila Velha

Bombeiros fazem operação de resgate de cachorros abandonados no Penedo

Cães foram abandonados por indivíduos que estavam em uma lancha, na noite desta segunda-feira (11)

Publicado em 12 de Março de 2019 às 14:52

Publicado em 

12 mar 2019 às 14:52
Pedra do Penedo Crédito:
Dois cachorros foram abandonados por indivíduos em uma lancha na pedra do Penedo, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta terça-feira e três equipes foram para o local para fazer o resgate dos animais.
Uma cadela de aparentemente dois anos de idade foi resgatada. O outro animal fugiu novamente para o Penedo. Até o momento não foi divulgado a identidade de quem abandonou os animais e por qual motivo o fez. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que está desde cedo atuando neste chamado.
Bombeiros fazem operação de resgate de cachorros abandonados no Penedo
"O Corpo de Bombeiros Militar informa que na manhã desta terça-feira (12), por volta das 07h50, foi acionado para atender uma ocorrência de salvamento de animais no bairro Forte de São João, em Vitória. O solicitante informou que indivíduos em uma lancha abandonaram dois cachorros na pedra do Penedo, na curva do Saldanha. Três equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no local. Um dos cães evadiu-se para parte terrestre e adentrou pela mata, os bombeiros fizeram buscas pela área, mas o animal não foi encontrado. O outro cão foi resgatado pelas guarnições, agora está aos cuidados de uma protetora dos animais e será adotado por ela, recebe atendimento médico veterinário, banho e aplicação de vacinas."
Os cães aparentam estar em local de difícil acesso e foi necessário fazer rapel durante a ação.

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