Fotógrafo esportivo flagra baleias Jubarte no ES: 'Experiência única'

Fotógrafo Paulo Souza registrou as baleias Jubarte na costa do Espírito Santo Crédito: Paulo Souza

Acostumado com o dinamismo e a velocidade do fotojornalismo esportivo, o fotógrafo Paulo Roberto de Souza teve a oportunidade de registrar as baleias Jubarte que estão presentes na costa do Espírito Santo durante o período de reprodução, no qual procuram as águas quentes do litoral capixaba. Ele relatou uma experiência única e cobrou que as expedições sejam mais valorizadas por turistas e pelo público local também.

Paulo contou que a técnica fotográfica é diferente da usada em jogos de futebol, já que o balanço das embarcações pelas ondas dificulta na hora de conseguir o clique perfeito, além do fator surpresa das baleias. Ele, inclusive, chegou a passar mal durante a expedição, mas, mesmo assim, afirmou que foi uma experiência única.

"É completamente diferente. Pra esse tipo de foto, o barco balançando à beça, com ondas de um metro, foi super difícil. Até por isso eu passei mal, porque estava muito focado na câmera. Mas foi uma coisa fantástica. Na fotografia esportiva, você tem que ficar ligado no lance, que é muito rápido. Já as as baleias são surpreendentes. A baleia mergulhava, desaparecia e eu não tinha ideia de onde iria surgir novamente, já que ela pode reaparecer em um raio de até 300 metros", explicou.

Paulo fotografa desde 2010, já cobriu Copa do Mundo, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e esteve na final da última Copa Libertadores da América. Ele contou que aproveitou a pausa do futebol para fotografar as baleias e disse que é uma experiência que deve ser mais valorizada, tanto pelo público local, quando por turistas que visitam o Espírito Santo.

"Fiquei 43 dias na Rússia para a última Copa do Mundo na Rússia, já morei na Espanha... Há uns dois anos, me deu muito desejo de ir conhecer e ver de perto as baleias. Fui no último sábado (18), a mais ou menos 30 a 35 quilômetros da costa. Foi algo sensacional, uma oportunidade única e maravilhosa que indico para qualquer um e que deve ser mais valorizada", finalizou.