Celebrante do ES concorre a prêmio internacional do mercado de casamento

A capixaba Liandra Zanette concorre ao prêmio de melhor celebrante no prêmio promovido pelo Zankyou Casamentos, considerado o site de casamentos mais visitado do mundo. A votação está aberta até dia 30 de setembro. "É um certificado que me enche de orgulho porque conta com o voto de vocês, que me fazem contar histórias incríveis de amor... Por isso, peço de coração que votem nessa categoria tão importante pra mim", diz Liandra.
Zankyou International Wedding Awards (ZIWA) é o prêmio internacional mais reconhecido do mercado de casamentos onde os próprios fornecedores, noivos e jurados, selecionam os melhores de cada região participante. O ZIWA acontece na maioria dos países que o Zankyou está presente. Os ganhadores dos prêmios ZIWA contam com um aval que garante a qualidade dos seus serviços, reconhecendo que sua contribuição para o mercado de casamentos seja cada vez mais professional e de qualidade.
INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE JAPONÊS
Vitória ganha novo restaurante japonês. O Hanaya Japanese Dining abre as portas ao público nesta quinta-feira (24), na Praia do Canto, sob o comando dos empresários Daniel Calmon, Marciano Cruz de Sá, Jean Estevão, Duar Pignaton e Carlos Zamperline. . O nome Hanaya foi escolhido em referência ao homem que é considerado o primeiro sushiman do mundo. Hanaya Yohei criou o popular “Nigirizushi”, um bolinho de arroz de sushi com uma fatia de peixe cru por cima para consumo imediato.
O cardápio é de autoria do renomado chef Rafael Portes, do Noma Sushi – com duas unidades em Florianópolis e uma em São Paulo. Já a carta de drinques tem assinatura do conceituado bartender Rodrigo Perdigão, referência da coquetelaria capixaba.
Confira as fotos de quem prestigiou o coquetel de inauguração na terça-feira (22):
Inauguração do Hanaya Japanese Dining
ANIVERSÁRIO DE ANDRESSA ALLEN
ANIVERSÁRIO DE CESINHA SAADE
PRÊMIO NACIONAL
Maely Coelho comemora o fato de ter a sua operadora de saúde entre as finalistas do prêmio nacional “Referências da Saúde”, que reconhece importantes estratégias e ações de instituições brasileiras no enfrentamento à Covid-19. A MedSênior concorre com o case “Radiografias de tórax para desenvolvimento de um modelo de meta-aprendizagem e auxílio diagnóstico à pandemia da Covid-19”. Os vencedores serão conhecidos nesta sexta-feira, dia 25, durante o Healthcare Innovation Show, que acontece de forma virtual entre os dias 24 e 26 e é considerado o maior evento de tecnologia e inovação para saúde.
ARTE
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Pesquisa recente realizada com mais de 2000 empresas em todo o mundo revelou um dado preocupante: apenas 8% das empresas acham que seu modelo de negócios sobreviverá à Transformação Digital, ao futuro que se desenha.
“Ainda são poucas as pessoas e organizações que têm uma visão mais ampla da transformação que o ambiente digital traz e a necessidade de se repensar o modelo de negócios nesse novo contexto. Na corrida para se conectar ao dito "digital", quase que como uma obrigação, as empresas se perdem em um processo feito de maneira desordenada, sem nenhum planejamento, visão do todo e objetivos bem definidos”, explicou o consultor em negócios, Guilherme Barbosa.
BODAS DE LÃ
BEBÊ A BORDO
Pedro Henrique Daher e Paula Nonato Segui estão "grávidos do terceiro filho, que fará companhia a dupla Helena e Vicente. A vovó Penha Nonato está feliz da vida com a chegada de mais um netinho.