Celebrante do ES concorre a prêmio internacional do mercado de casamento

Liandra Zanette, celebrante de casamentos Crédito: Sarah Dias

A capixaba Liandra Zanette concorre ao prêmio de melhor celebrante no prêmio promovido pelo Zankyou Casamentos, considerado o site de casamentos mais visitado do mundo. A votação está aberta até dia 30 de setembro. "É um certificado que me enche de orgulho porque conta com o voto de vocês, que me fazem contar histórias incríveis de amor... Por isso, peço de coração que votem nessa categoria tão importante pra mim", diz Liandra.

Zankyou International Wedding Awards (ZIWA) é o prêmio internacional mais reconhecido do mercado de casamentos onde os próprios fornecedores, noivos e jurados, selecionam os melhores de cada região participante. O ZIWA acontece na maioria dos países que o Zankyou está presente. Os ganhadores dos prêmios ZIWA contam com um aval que garante a qualidade dos seus serviços, reconhecendo que sua contribuição para o mercado de casamentos seja cada vez mais professional e de qualidade.

INAUGURAÇÃO DE RESTAURANTE JAPONÊS

Rafael Portes, Daniel Calmon e Caykc Lass Crédito: Mônica Zorzanelli

Vitória ganha novo restaurante japonês. O Hanaya Japanese Dining abre as portas ao público nesta quinta-feira (24), na Praia do Canto, sob o comando dos empresários Daniel Calmon, Marciano Cruz de Sá, Jean Estevão, Duar Pignaton e Carlos Zamperline. . O nome Hanaya foi escolhido em referência ao homem que é considerado o primeiro sushiman do mundo. Hanaya Yohei criou o popular “Nigirizushi”, um bolinho de arroz de sushi com uma fatia de peixe cru por cima para consumo imediato.

O cardápio é de autoria do renomado chef Rafael Portes, do Noma Sushi – com duas unidades em Florianópolis e uma em São Paulo. Já a carta de drinques tem assinatura do conceituado bartender Rodrigo Perdigão, referência da coquetelaria capixaba.

Confira as fotos de quem prestigiou o coquetel de inauguração na terça-feira (22):

Inauguração do Hanaya Japanese Dining

ANIVERSÁRIO DE ANDRESSA ALLEN

Andressa Allen e Netto Soares; noite de parabéns pra você! Crédito: Nickolas Bassini

ANIVERSÁRIO DE CESINHA SAADE

Flavia Saade, César Neto, o aniversariante Cesinha Saade, Isabela e Adriana Saade: noite de parabéns pra você em família, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

PRÊMIO NACIONAL

Maely Coelho comemora o fato de ter a sua operadora de saúde entre as finalistas do prêmio nacional “Referências da Saúde”, que reconhece importantes estratégias e ações de instituições brasileiras no enfrentamento à Covid-19. A MedSênior concorre com o case “Radiografias de tórax para desenvolvimento de um modelo de meta-aprendizagem e auxílio diagnóstico à pandemia da Covid-19”. Os vencedores serão conhecidos nesta sexta-feira, dia 25, durante o Healthcare Innovation Show, que acontece de forma virtual entre os dias 24 e 26 e é considerado o maior evento de tecnologia e inovação para saúde.

ARTE

Virgínia Casagrande e Léo Bahia: na abertura da exposição "Minha terra tem palmeiras... onde canta o sabiá", no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

Ronie, Neyder Fernando, Léo Bahia, Rossana Diniz e Márcia Abreu: na abertura da exposição "Minha terra tem palmeiras... onde canta o sabiá", no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Pesquisa recente realizada com mais de 2000 empresas em todo o mundo revelou um dado preocupante: apenas 8% das empresas acham que seu modelo de negócios sobreviverá à Transformação Digital, ao futuro que se desenha.

“Ainda são poucas as pessoas e organizações que têm uma visão mais ampla da transformação que o ambiente digital traz e a necessidade de se repensar o modelo de negócios nesse novo contexto. Na corrida para se conectar ao dito "digital", quase que como uma obrigação, as empresas se perdem em um processo feito de maneira desordenada, sem nenhum planejamento, visão do todo e objetivos bem definidos”, explicou o consultor em negócios, Guilherme Barbosa.

BODAS DE LÃ

Vinicius Santos e Samanta Teixeira: celebrando 7 anos de casamento na Pedra Azul Crédito: divulgação

BEBÊ A BORDO