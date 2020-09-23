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Renata Rasseli

Fotos: Juíza Marianne Júdice toma posse como presidente da Amages

A diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) tomou posse em uma cerimônia on-line transmitida pelo Youtube

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 10:00

Públicado em 

23 set 2020 às 10:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dra Marianne Júdice de Mattos
Dra Marianne Júdice de Mattos Crédito: Cloves Louzada
A diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) tomou posse em uma cerimônia on-line transmitida ao vivo pelo Youtube, na última segunda-feira. A juíza de Direito Marianne Júdice de Mattos assumiu a presidência ao lado da vice, a desembargadora Janete Vargas Simões. O ex-presidente da entidade, Daniel Peçanha Moreira, foi homenageado. A cerimônia teve a participação on-line do governador do Estado, Renato Casagrande, e da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil.
Nova diretoria da Amages
Nova diretoria da Amages Crédito: Cloves Louzada
O evento também contou com a inauguração da biblioteca Des. Antônio José Miguel Feu Rosa, pai do desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que celebrou o pai num discurso emocionado. A posse teve a presença do presidente da comissão eleitoral José Machado de Souza, da diretoria Glícia Dornellas, Carlos Henrique Cruz, desembargadora Janete Vargas, Daniel Peçanha, Marianne Júdice, Renata Gil (presidente da AMB), Boanerges Eler Lopes, Carlos Alexandre Gutmann, Eliezer Júnior, Alexandre Farina, Claudia Cesano, Paula Chein. Confira a galeria de fotos da posse:

Marianne Júdice toma posse como presidente da Amages

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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