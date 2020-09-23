Fotos: Juíza Marianne Júdice toma posse como presidente da Amages

A diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) tomou posse em uma cerimônia on-line transmitida ao vivo pelo Youtube, na última segunda-feira. A juíza de Direito Marianne Júdice de Mattos assumiu a presidência ao lado da vice, a desembargadora Janete Vargas Simões. O ex-presidente da entidade, Daniel Peçanha Moreira, foi homenageado. A cerimônia teve a participação on-line do governador do Estado, Renato Casagrande, e da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil.
O evento também contou com a inauguração da biblioteca Des. Antônio José Miguel Feu Rosa, pai do desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que celebrou o pai num discurso emocionado. A posse teve a presença do presidente da comissão eleitoral José Machado de Souza, da diretoria Glícia Dornellas, Carlos Henrique Cruz, desembargadora Janete Vargas, Daniel Peçanha, Marianne Júdice, Renata Gil (presidente da AMB), Boanerges Eler Lopes, Carlos Alexandre Gutmann, Eliezer Júnior, Alexandre Farina, Claudia Cesano, Paula Chein. Confira a galeria de fotos da posse: