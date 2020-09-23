Fotos: Juíza Marianne Júdice toma posse como presidente da Amages

O evento também contou com a inauguração da biblioteca Des. Antônio José Miguel Feu Rosa, pai do desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que celebrou o pai num discurso emocionado. A posse teve a presença do presidente da comissão eleitoral José Machado de Souza, da diretoria Glícia Dornellas, Carlos Henrique Cruz, desembargadora Janete Vargas, Daniel Peçanha, Marianne Júdice, Renata Gil (presidente da AMB), Boanerges Eler Lopes, Carlos Alexandre Gutmann, Eliezer Júnior, Alexandre Farina, Claudia Cesano, Paula Chein. Confira a galeria de fotos da posse: