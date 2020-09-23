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Renata Rasseli

Especialista do Canadá vem ao ES para cirurgia inédita de pulmão

A cirurgiã de tórax Paula Ugalde vai participar de uma cirurgia por vídeo minimamente invasiva para tratamento de um paciente com tumor no pulmão, no Vitória Apart Hospital

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

23 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A cirurgiã de tórax Paula Ugalde, coordenadora do Programa de Cirurgia Torácica Oncológica da Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá
A cirurgiã de tórax Paula Ugalde, coordenadora do Programa de Cirurgia Torácica Oncológica da Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá Crédito: Divulgação
Coordenadora do Programa de Cirurgia Torácica Oncológica da Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá, a cirurgiã de tórax Paula Ugalde estará em Vitória no próximo dia 26 para participar de um procedimento inédito no Espírito Santo: uma cirurgia por vídeo uniportal minimamente invasiva para tratamento de um paciente com tumor no pulmão.
A cirurgia será realizada no Vitória Apart Hospital e contará com as parcerias dos também cirurgiões e especialistas Luziélio Filho e Rodrigo Lugão. Por seu caráter inédito e sua importância para o tratamento de doenças pulmonares, incluindo o câncer principalmente em estágios iniciais, a cirurgia será transmitida ao vivo e on-line para o corpo clínico de cirurgiões especialistas do Vitória Apart Hospital e da Samp, que fazem parte do grupo Athena Saúde.

OUTUBRO ROSA

Léa Penedo, Marilucia Dalla e Regina Monteiro
Léa Penedo, Marilucia Dalla e Regina Monteiro: na abertura da loja da campanha, no Shopping Vitória Crédito: Samuel Vieira

ALTO PADRÃO NA PRAIA DO CANTO

Renato Aboudid Sandri, diretor da RS Construtora e Incorporadora, irá anunciar o novo empreendimento em uma Live Premium especial, no dia 30 de setembro, às 20h, pelas plataformas YouTube e Zoom. O tour virtual acontecerá na sede da Lopes, do empresário Marcos Murad. O edifício Joaquim Lírio 333 trará alto padrão, excelência nos detalhes e um novo olhar de elegância para um dos bairros mais nobres da cidade: a Praia do Canto.
O projeto único é resultante da atuação dos renomados arquitetos, referências no Espírito Santo, Diocélio e Bernardo Grasseli. Os espaços comuns do empreendimento são da arquiteta paulista Denise Barreto, que assina ambientes de grandes expressões e luxo pelo mundo.

SANTA TERESA

Viviane Palassi, Lucia Helena Campos, Lourdes Ferolla e Cristiane Campinhos
Viviane Palassi, Lucia Helena Campos, Lourdes Ferolla e Cristiane Campinhos: em final de semana na terra dos colibris  Crédito: Divulgação

VITÓRIA CONTRA AS FAKE NEWS

O advogado, professor e pesquisador em Direito Eleitoral, Empreendedorismo e Tecnologia, Diogo Rais confirmou presença na audiência pública "Vitória contra as Fake News - Pacto pela Ética no Debate Eleitoral", promovida pela juíza Gisele de Oliveira, no próximo dia 28 de setembro, às 9h.
Diogo Rais, que é especialista em Direito Eleitoral Digital e falará sobre o panorama da votação pós-pandemia do Covid-19. Ele reforçará a ação da magistrada, que é responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral na Capital e quer que todos os candidatos façam parte de um pacto para que a campanha eleitoral em Vitória transcorra de forma tranquila, sem disseminação de desinformação.
O evento conta com a organização da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e o apoio da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado. O canal da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES no Youtube fará a transmissão da audiência pública.

QUERIDOS DE RR

Diego Lobato e Ieda Pontes
Diego Lobato e Ieda Pontes Crédito: Mônica Zorzanelli

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM PAUTA

Marta Vimercati, presidente da Comissão de Dignidade da Advocacia da OAB-ES, recebe o juiz Marco Aurélio Soares Pereira em programa no Youtube, na próxima sexta-feira, às 10 horas. Em pauta, a violência doméstica, suas nuances e seu aumento durante a pandemia. O magistrado é titular da vara de violência doméstica da Serra. A advogada Carla Cibien também participa.

PAPO DE VINHOS

Silvestre Tavares e Leonardo Dantas
Silvestre Tavares e Leonardo Dantas Crédito: Mônica Zorzanelli

CIDADE PARA AS PESSOAS

O planejamento urbano deve ajudar a criar cidades para as pessoas e a escala humana deve ser a prioridade. Mais do que dar atenção à forma, a arquitetura precisa ajudar a criar o melhor habitat para o Homo sapiens.” Essa reflexão do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, defensor das cidades para as pessoas, acena para o delineamento de estratégias que favoreçam as pessoas e as bicicletas, em vez de se pensar em carros, tráfego e automóveis. Com a participação dos arquitetos e urbanistas Polyana Lima e Vinícius Galvão, o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES) debate a importância do caminhar e do pedalar, como proposição de prioridade, na live, “Cidade para as pessoas – de quem é a prioridade?” nesta quinta-feira, 24 de setembro, às 17 horas, no Instagram do IAB-ES.

FESTA

Felipe Pimentel, Alicia e Lara Taquette
Felipe Pimentel, Alicia e Lara Taquette Crédito: Hayanne Castro

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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