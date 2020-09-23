Especialista do Canadá vem ao ES para cirurgia inédita de pulmão

A cirurgiã de tórax Paula Ugalde, coordenadora do Programa de Cirurgia Torácica Oncológica da Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá Crédito: Divulgação

Coordenadora do Programa de Cirurgia Torácica Oncológica da Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá, a cirurgiã de tórax Paula Ugalde estará em Vitória no próximo dia 26 para participar de um procedimento inédito no Espírito Santo: uma cirurgia por vídeo uniportal minimamente invasiva para tratamento de um paciente com tumor no pulmão.

A cirurgia será realizada no Vitória Apart Hospital e contará com as parcerias dos também cirurgiões e especialistas Luziélio Filho e Rodrigo Lugão. Por seu caráter inédito e sua importância para o tratamento de doenças pulmonares, incluindo o câncer principalmente em estágios iniciais, a cirurgia será transmitida ao vivo e on-line para o corpo clínico de cirurgiões especialistas do Vitória Apart Hospital e da Samp, que fazem parte do grupo Athena Saúde.

OUTUBRO ROSA

Léa Penedo, Marilucia Dalla e Regina Monteiro: na abertura da loja da campanha, no Shopping Vitória Crédito: Samuel Vieira

ALTO PADRÃO NA PRAIA DO CANTO

Renato Aboudid Sandri, diretor da RS Construtora e Incorporadora, irá anunciar o novo empreendimento em uma Live Premium especial, no dia 30 de setembro, às 20h, pelas plataformas YouTube e Zoom. O tour virtual acontecerá na sede da Lopes, do empresário Marcos Murad. O edifício Joaquim Lírio 333 trará alto padrão, excelência nos detalhes e um novo olhar de elegância para um dos bairros mais nobres da cidade: a Praia do Canto.

O projeto único é resultante da atuação dos renomados arquitetos, referências no Espírito Santo, Diocélio e Bernardo Grasseli. Os espaços comuns do empreendimento são da arquiteta paulista Denise Barreto, que assina ambientes de grandes expressões e luxo pelo mundo.

SANTA TERESA

Viviane Palassi, Lucia Helena Campos, Lourdes Ferolla e Cristiane Campinhos: em final de semana na terra dos colibris Crédito: Divulgação

VITÓRIA CONTRA AS FAKE NEWS

O advogado, professor e pesquisador em Direito Eleitoral, Empreendedorismo e Tecnologia, Diogo Rais confirmou presença na audiência pública "Vitória contra as Fake News - Pacto pela Ética no Debate Eleitoral", promovida pela juíza Gisele de Oliveira, no próximo dia 28 de setembro, às 9h.

Diogo Rais, que é especialista em Direito Eleitoral Digital e falará sobre o panorama da votação pós-pandemia do Covid-19. Ele reforçará a ação da magistrada, que é responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral na Capital e quer que todos os candidatos façam parte de um pacto para que a campanha eleitoral em Vitória transcorra de forma tranquila, sem disseminação de desinformação.

O evento conta com a organização da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e o apoio da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado. O canal da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES no Youtube fará a transmissão da audiência pública.

QUERIDOS DE RR

Diego Lobato e Ieda Pontes Crédito: Mônica Zorzanelli

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM PAUTA

Marta Vimercati, presidente da Comissão de Dignidade da Advocacia da OAB-ES, recebe o juiz Marco Aurélio Soares Pereira em programa no Youtube, na próxima sexta-feira, às 10 horas. Em pauta, a violência doméstica, suas nuances e seu aumento durante a pandemia. O magistrado é titular da vara de violência doméstica da Serra. A advogada Carla Cibien também participa.

PAPO DE VINHOS

Silvestre Tavares e Leonardo Dantas Crédito: Mônica Zorzanelli

CIDADE PARA AS PESSOAS

O planejamento urbano deve ajudar a criar cidades para as pessoas e a escala humana deve ser a prioridade. Mais do que dar atenção à forma, a arquitetura precisa ajudar a criar o melhor habitat para o Homo sapiens.” Essa reflexão do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, defensor das cidades para as pessoas, acena para o delineamento de estratégias que favoreçam as pessoas e as bicicletas, em vez de se pensar em carros, tráfego e automóveis. Com a participação dos arquitetos e urbanistas Polyana Lima e Vinícius Galvão, o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES) debate a importância do caminhar e do pedalar, como proposição de prioridade, na live, “Cidade para as pessoas – de quem é a prioridade?” nesta quinta-feira, 24 de setembro, às 17 horas, no Instagram do IAB-ES.

FESTA