Aniversário no ES: Maria Gimenes de Barros celebra 15 anos na Ilha do Frade

Maria Gimenes de Barros ganhou festa ao ar livre, no jardim da sua casa, na Ilha do Frade, para celebrar seus 15 anos. Os pais Márcio Brotto de Barros e e Ana Paula Gimenes de Barros receberam a família e os amigos mais próximos da aniversariante para comemorar a data especial.
O jardim da casa ficou ainda mais florido com a decoração de Bruna Medeiros. Com catering do Le Buffet, a pocket party foi animada pelo DJ Fabiano, da equipe da One Nice Experience. A aniversariante - dançou a valsa dançou a tradicional valsa com o pai, os avós Carlos Augusto Barros e Carlos Gimenes e o primo Matheus. Quem cuidou das coreografias foi Andrezinho Castro. Já o cerimonial foi assinado por Stella Miranda. Confira a galeria de fotos de Cacá Lima.