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Renata Rasseli

Aniversário no ES: Maria Gimenes de Barros celebra 15 anos na Ilha do Frade

Os pais Márcio Brotto e Ana Paula Gimenes de Barros receberam a família e amigos da aniversariante em pocket party

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:33

Públicado em 

21 set 2020 às 14:33
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Márcio Brotto, a aniversariante Maria Gimenes e Ana Paula Gimenes de Barros
Márcio Brotto de Barros, a aniversariante Maria Gimenes de Barros e Ana Paula Gimenes de Barros: celebrando 15 anos em família Crédito: Cacá Lima
Maria Gimenes de Barros ganhou festa ao ar livre, no jardim da sua casa, na Ilha do Frade, para celebrar seus 15 anos. Os pais Márcio Brotto de Barros e e Ana Paula Gimenes de Barros receberam a família e os amigos mais próximos da aniversariante para comemorar a data especial. 
Maria Gimenes de Barros com as amigas
Maria Gimenes de Barros com as amigas Crédito: Cacá Lima
O jardim da casa ficou ainda mais florido com a decoração de Bruna Medeiros. Com catering do Le Buffet, a pocket party foi animada pelo DJ Fabiano, da equipe da One Nice Experience. A aniversariante - dançou a valsa dançou a tradicional valsa com o pai, os avós Carlos Augusto Barros e Carlos Gimenes e o primo Matheus. Quem cuidou das coreografias foi Andrezinho Castro. Já o  cerimonial foi assinado por Stella Miranda. Confira a galeria de fotos de Cacá Lima.

15 anos de Maria Gimenes de Barros

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Renata Rasseli

Renata Rasseli Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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