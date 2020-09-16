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Renata Rasseli

Piquenique vira nova modalidade de festa na pandemia no ES

Seja no quintal da casa, na praia, na  praça pública ou jardim, a  festa ao ar livre  ganhou adeptos no Estado

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Piquenique do Arthur - 2 anos
Piquenique do Arthur de anos 2 anos Crédito: Divulgação
O piquenique virou hit na pandemia. É o jeito perfeito para quem busca comemorar o seu aniversário ou reunir a confraria ao ar livre, mantendo os protocolos sanitários. A festa ainda pode contar com a  iluminação natural  em um parque, no jardim da casa ou até mesmo na praia. As  toalhas de mesa com estampa xadrez entre outros elementos coloridos e delicados se juntam ao lanche, ao espumante e até pratos de saladas para criar o clima de festa. 
Felipe Rezende e Eduarda Santos e o filho Arthur
Felipe Rezende e Eduarda Santos e o aniversariante  Arthur: na Praça dos Namorados Crédito: Divulgação
O casal Felipe Rezende e Eduarda Santos apostaram na modalidade para celebrar os dois aninhos do Arthur, no último sábado (12), na Praça dos Namorados. Ao lado das vovós  Nelma Freire e Cristina  Santos , eles esticaram a toalha xadrez e comemoraram o aniversário do pequeno com direito a pães, bolos, árvores e a brisa do mar de Vitória. 
Nelma Freire e Cristina Santos
Nelma Freire e Cristina Santos Crédito: Divulgação

PIQUENIQUE DE ANIVERSÁRIO DA CAROL

Carol Polese
Carol Polese: festejando 44 anos na praia Crédito: Divulgação
A jornalista e assessora de comunicação, Carol Polese, também escolheu a Praça dos Namorados para celebrar seus 44 anos, ao lado da família. O cenário praiano ganhou balões, toalha xadrez, vinho branco gelado e claro, um bolo de aniversário. 
Caroline Polese celebrou 44 anos com piquenique
Caroline Polese celebrou 44 anos com piquenique Crédito: Divulgação

PIQUENIQUE ENTRE AMIGAS

Katya Sampaio, Regina Caliman, Luciana Faria, Elizabeth Azoury, Monica Zorzanelli, Sonia Tosi e Albanise Monteiro
Katya Sampaio, Regina Caliman, Luciana Faria, Elizabeth Azoury, Monica Zorzanelli, Sonia Tosi e Albanise Monteiro Crédito: Rossana Diniz
A confraria  Princesas Tardia, formada  por Katya Sampaio, Regina Caliman, Luciana Faria, Elizabeth Azoury, Monica Zorzanelli, Sonia Tosi e Albanise Monteiro, resolveu matar saudades com um piquenique em frente à Praia da Guarderia, em Vitória. "Estávamos sem nos encontrar desde o início da pandemia", disse Mônica.

ENGENHARIA CAPIXABA

Antonio Toledo, CEO da Timenow Consultoria e Gestão de Projetos comemora, nesta quarta (16), uma nova fase na empresa. O lançamento da nova identidade visual da organização marca um movimento interno de renovação que aflorou por toda a instituição. Toledo diz que se sente extremamente privilegiado por estar liderando a Timenow em um momento tão próspero, mesmo em um cenário tão difícil vivido pelo mercado.
“O movimento de repensar a marca tem um plano de fundo muito mais amplo. Faz um tempo que estamos trabalhando para satisfazer as expectativas dos clientes, por meio de um cultura de inovação aliada à tecnologia e às boas práticas de compliance e governança. As demandas que o Covid-19 trouxe para as empresas já eram parte da nossa realidade e, por isso, esse tem sido um bom momento para a Timenow, apesar de tudo”, afirma Toledo.

INVESTIMENTO NA REDE PRÓPRIA

Maely Coelho manteve os investimentos para a expansão da rede própria da MedSênior mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Atualmente, cerca de R$ 10 milhões estão sendo aplicados em novas unidades no Espírito Santo e em Minas Gerais. Em dezembro deste ano, os beneficiários do Espírito Santo terão um Pronto-Socorro Avançado localizado no bairro Glória, em Vila Velha, acompanhado de um laboratório de análises clínicas e um Centro de Diagnóstico. Já Belo Horizonte terá um Centro de Diagnóstico e de Oncologia até novembro deste ano.
Para 2021, a MedSênior inaugurará um Pronto-Socorro em Belo Horizonte e um Pronto Atendimento Avançado em Cariacica. “A verticalização dos serviços tem como objetivo a assistência de excelência aos beneficiários”, afirma Maely Coelho.

CASAMENTO

Giovana Bertolo Guariento e Jasson Moscon Neto
Giovana Bertolo Guariento e Jasson Moscon Neto:  primeiro casamento na Catedral Metropolitana de Vitória após a quarentena . O casal curte a  lua de mel nas Maldivas. Crédito: Ricardo Fontana

MÉDICAS EMPREENDEDORAS

Unir experiência, atendimento humanizado e as principais tecnologias de tratamento oftalmológico disponíveis no mercado. Esse é o objetivo das médicas Liliana Nóbrega e Rochelle Pagani que anunciam a abertura, neste mês de setembro, da Oftalmologia Vitória, um centro completo de referência no diagnóstico e tratamento das principais doenças do olho. A nova clínica fica no edifício Impacto Empresarial, no coração da capital capixaba.

DICAS DA NANDA

A stylist Fernanda Trindade é a convidada do brechó Desapegue, de Julia Bottecchia, para uma live especial, nesta quinta, 17, no Instagram. O encontro marca a reabertura da loja na Praia do Canto, agora em novo local, na Des. Santos Neves. Fernanda promete dar dicas valiosas sobre como coordenar peças de brechó com as que temos no guarda-roupa.

AULAS DIGITAIS

As aulas digitais abriram espaço para ir muito além em diversas atividades dos cursos de graduação. Na Faesa, alunos do curso de Direito estão participando de palestras ao vivo com convidados internacionais e tradução simultânea. Nesta quarta-feira (16), a partir das 19h, a professora norte-americana Lahny Silva, da Robert H. McKinney School of Law, da Universidade de Indiana, explicará para os estudantes sobre o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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