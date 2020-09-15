Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Aniversário no ES: Nilce Chieppe comemora 80 anos em Domingos Martins

Matriarca de tradicional família do Estado, Nilce reuniu filhas, netos e bisnetos para celebrar seus 80 anos

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

15 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

80 anos de Nilce Chieppe: Cíntia e Ailtinho com Matheus e Maitê, Angelo e Juliana, Joana, Augusto, Julia, Betinho e Maitê
Cíntia e Ailtinho com Matheus, Angelo e Juliana, Joana, Augusto, Julia, Betinho e Maitê: netos e bisnetos reunidos nos 80 anos de Nilce Chieppe Crédito: Divulgação
Mãe de cinco filhas (Simone, Sueli, Claudia, Rose e Sandra), avó de muitos netos e bisavó de Maitê e Matheus, Nilce Chieppe Moura passou a maior parte da quarentena em seu  sítio em Domingos Martins. O palco ao ar livre foi o escolhido por ela para celebrar seus 80 anos, no último domingo (13),  cercada da família, já que o momento não permite grandes aglomerações.  Confira as fotos:

Aniversário de 80 anos de Nilce Chieppe

GUASPARI CHEGA A VITÓRIA

vinho brasileiro Guaspari Syrah Vista da Serra 2017
vinho brasileiro Guaspari Syrah Vista da Serra 2017 Crédito: Divulgação
O vinho brasileiro Guaspari Syrah Vista da Serra 2017 é a sensação do momento para quem ama vinhos. Capa da Decanter Magazine deste mês, o Guaspari foi avaliado com 95 pontos pelos "Masters of Wine" Dirceu Vianna Jr  (@viannawine), Alistair Cooper (@alistaircoopermw) e Peter Richards.
Guaspari também é o vinho brasileiro escolhido pelos restaurantes Fasano, Maní e Piselli. O bistrô Wine Garden, sob o comando de Silvestre Tavares,  é o único de Vitória a oferecer este Syrah primoroso nascido na vinícola de Espírito Santo do Pinhal, cidade do interior paulista.

SUNSET

Patrícia e Léo de Castro
Patrícia e Léo de Castro: fim de tarde em restaurante grego, no Barro Vermelho Crédito: Divulgação

DIA DO CLIENTE

O casal Rubia Tannure e Junior Dattoli recebe com espumante e muitos mimos em comemoração ao dia do cliente, celebrado nesta terça-feira, 15, em sua clínica de harmonização facial, no Shopping Mestre Álvaro. Em outubro, inauguram mais uma unidade da Botoclinic, em Vila Velha.

COQUETEL DE MODA

Maria Helena Sandoval e Singrid Andry
Maria Helena Sandoval e Singrid Andry: na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Léo Gurgel

TELETRABALHO

Victor Passos Costa fala, nesta terça, sobre home office e os desafios do teletrabalho pós-pandemia. O webinar está marcado para as 11 horas e será promovido pelo CRA-ES (Conselho Regional de Administração), em comemoração aos 55 anos do segmento.

PARA AMANTES DO PÃOZINHO

O famoso pão francês, também conhecido por muitos como pão de sal, é o destaque da ação que acaba de ser lançada por Eduarda Buaiz. Com objetivo de fortalecer as padarias locais, que tiveram queda no movimento durante a pandemia, a ação Leve+Pão está sendo desenvolvida pela Buaiz Alimentos em parceria com padarias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A cada compra de pão francês o cartão é carimbado e, ao completar nove carimbos, a 10ª ida à padaria o consumidor ganha 10 pães.

ANIVERSÁRIO

Armando, Beatriz, a aniversariante Maria do Carmo Huet Machado, Luciana e Antônio José de Oliveira Santos
Armando, Beatriz, a aniversariante Maria do Carmo Huet Machado, Luciana e Antônio José de Oliveira Santos: celebrando 90 anos em família Crédito: Divulgação

POCKET PARTY

Depois de cinco meses dentro de casa, as famílias encontraram um novo jeito de comemorar datas especiais. Se não dá mais para reunir todos os convidados desejados, o jeito é celebrar apenas com os “de casa” e amigos “mais chegados”. O novo formato de festa ficou conhecido como pocket party ou festa de bolso, com até 20 pessoas e dentro de casa, mas com tudo que o aniversariante tem direito: decoração, bolo, doces e até churrasco.
Essa tendência é um dos efeitos da Covid-19 no universo do entretenimento que promete vir para ficar, ao menos até o ano de 2021. Em razão disso, os empresários já se prepararam para atender a nova demanda – isso inclui o serviço de entrega. Atender o consumidor em casa, aliás, faz parte do “novo normal”. Quem sabe bem disso é o empresário e fundador do delivery de churrasco Grillbox, Kaique Salles: “O delivery, que já era uma realidade forte, cresceu absurdamente”, afirma.

VITÓRIA APART EM CARIACICA

O Vitória Apart Hospital abre as portas, nesta semana, de um novo Pronto Atendimento. Localizada na Avenida Expedito Garcia, 350, em Campo Grande, Cariacica, a unidade tem o objetivo de proporcionar maior capilaridade aos clientes do hospital, que passarão a contar com atendimento médico de emergência na região metropolitana. Esse é o segundo movimento do Vitória Apart neste sentido: Vitória tem desde abril um pronto atendimento do hospital para chamar de seu.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Bruno da Luz e Helena Marroquim
O aniversariante Bruno da Luz e Helena Marroquim: celebrando 40 anos na Aldeia, em Guarapari Crédito: Divulgação

Veja Também

Startup do ES recebe investimento milionário de fundos em inovação

África do Sul encabeça lista de destinos mais desejados para 2021

Designer do ES assina a camiseta do Outubro Rosa 2020

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia
Imagem de destaque
Rua esburacada deixa moradores 'ilhados' dentro de casa na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados