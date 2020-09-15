Aniversário no ES: Nilce Chieppe comemora 80 anos em Domingos Martins

Cíntia e Ailtinho com Matheus, Angelo e Juliana, Joana, Augusto, Julia, Betinho e Maitê: netos e bisnetos reunidos nos 80 anos de Nilce Chieppe Crédito: Divulgação

Mãe de cinco filhas (Simone, Sueli, Claudia, Rose e Sandra), avó de muitos netos e bisavó de Maitê e Matheus, Nilce Chieppe Moura passou a maior parte da quarentena em seu sítio em Domingos Martins. O palco ao ar livre foi o escolhido por ela para celebrar seus 80 anos, no último domingo (13), cercada da família, já que o momento não permite grandes aglomerações. Confira as fotos:

Aniversário de 80 anos de Nilce Chieppe

GUASPARI CHEGA A VITÓRIA

vinho brasileiro Guaspari Syrah Vista da Serra 2017 Crédito: Divulgação

O vinho brasileiro Guaspari Syrah Vista da Serra 2017 é a sensação do momento para quem ama vinhos. Capa da Decanter Magazine deste mês, o Guaspari foi avaliado com 95 pontos pelos "Masters of Wine" Dirceu Vianna Jr (@viannawine), Alistair Cooper (@alistaircoopermw) e Peter Richards.

Guaspari também é o vinho brasileiro escolhido pelos restaurantes Fasano, Maní e Piselli. O bistrô Wine Garden, sob o comando de Silvestre Tavares, é o único de Vitória a oferecer este Syrah primoroso nascido na vinícola de Espírito Santo do Pinhal, cidade do interior paulista.

SUNSET

Patrícia e Léo de Castro: fim de tarde em restaurante grego, no Barro Vermelho Crédito: Divulgação

DIA DO CLIENTE

O casal Rubia Tannure e Junior Dattoli recebe com espumante e muitos mimos em comemoração ao dia do cliente, celebrado nesta terça-feira, 15, em sua clínica de harmonização facial, no Shopping Mestre Álvaro. Em outubro, inauguram mais uma unidade da Botoclinic, em Vila Velha.

COQUETEL DE MODA

Maria Helena Sandoval e Singrid Andry: na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Léo Gurgel

TELETRABALHO

Victor Passos Costa fala, nesta terça, sobre home office e os desafios do teletrabalho pós-pandemia. O webinar está marcado para as 11 horas e será promovido pelo CRA-ES (Conselho Regional de Administração), em comemoração aos 55 anos do segmento.

PARA AMANTES DO PÃOZINHO

O famoso pão francês, também conhecido por muitos como pão de sal, é o destaque da ação que acaba de ser lançada por Eduarda Buaiz. Com objetivo de fortalecer as padarias locais, que tiveram queda no movimento durante a pandemia, a ação Leve+Pão está sendo desenvolvida pela Buaiz Alimentos em parceria com padarias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A cada compra de pão francês o cartão é carimbado e, ao completar nove carimbos, a 10ª ida à padaria o consumidor ganha 10 pães.

ANIVERSÁRIO

Armando, Beatriz, a aniversariante Maria do Carmo Huet Machado, Luciana e Antônio José de Oliveira Santos: celebrando 90 anos em família Crédito: Divulgação

POCKET PARTY

Depois de cinco meses dentro de casa, as famílias encontraram um novo jeito de comemorar datas especiais. Se não dá mais para reunir todos os convidados desejados, o jeito é celebrar apenas com os “de casa” e amigos “mais chegados”. O novo formato de festa ficou conhecido como pocket party ou festa de bolso, com até 20 pessoas e dentro de casa, mas com tudo que o aniversariante tem direito: decoração, bolo, doces e até churrasco.

Essa tendência é um dos efeitos da Covid-19 no universo do entretenimento que promete vir para ficar, ao menos até o ano de 2021. Em razão disso, os empresários já se prepararam para atender a nova demanda – isso inclui o serviço de entrega. Atender o consumidor em casa, aliás, faz parte do “novo normal”. Quem sabe bem disso é o empresário e fundador do delivery de churrasco Grillbox, Kaique Salles: “O delivery, que já era uma realidade forte, cresceu absurdamente”, afirma.

VITÓRIA APART EM CARIACICA

O Vitória Apart Hospital abre as portas, nesta semana, de um novo Pronto Atendimento. Localizada na Avenida Expedito Garcia, 350, em Campo Grande, Cariacica, a unidade tem o objetivo de proporcionar maior capilaridade aos clientes do hospital, que passarão a contar com atendimento médico de emergência na região metropolitana. Esse é o segundo movimento do Vitória Apart neste sentido: Vitória tem desde abril um pronto atendimento do hospital para chamar de seu.

PARABÉNS PRA VOCÊ!