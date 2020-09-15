Aniversário no ES: Nilce Chieppe comemora 80 anos em Domingos Martins

Mãe de cinco filhas (Simone, Sueli, Claudia, Rose e Sandra), avó de muitos netos e bisavó de Maitê e Matheus, Nilce Chieppe Moura passou a maior parte da quarentena em seu sítio em Domingos Martins. O palco ao ar livre foi o escolhido por ela para celebrar seus 80 anos, no último domingo (13), cercada da família, já que o momento não permite grandes aglomerações. Confira as fotos:
Aniversário de 80 anos de Nilce Chieppe
GUASPARI CHEGA A VITÓRIA
O vinho brasileiro Guaspari Syrah Vista da Serra 2017 é a sensação do momento para quem ama vinhos. Capa da Decanter Magazine deste mês, o Guaspari foi avaliado com 95 pontos pelos "Masters of Wine" Dirceu Vianna Jr (@viannawine), Alistair Cooper (@alistaircoopermw) e Peter Richards.
Guaspari também é o vinho brasileiro escolhido pelos restaurantes Fasano, Maní e Piselli. O bistrô Wine Garden, sob o comando de Silvestre Tavares, é o único de Vitória a oferecer este Syrah primoroso nascido na vinícola de Espírito Santo do Pinhal, cidade do interior paulista.
SUNSET
DIA DO CLIENTE
O casal Rubia Tannure e Junior Dattoli recebe com espumante e muitos mimos em comemoração ao dia do cliente, celebrado nesta terça-feira, 15, em sua clínica de harmonização facial, no Shopping Mestre Álvaro. Em outubro, inauguram mais uma unidade da Botoclinic, em Vila Velha.
COQUETEL DE MODA
TELETRABALHO
Victor Passos Costa fala, nesta terça, sobre home office e os desafios do teletrabalho pós-pandemia. O webinar está marcado para as 11 horas e será promovido pelo CRA-ES (Conselho Regional de Administração), em comemoração aos 55 anos do segmento.
PARA AMANTES DO PÃOZINHO
O famoso pão francês, também conhecido por muitos como pão de sal, é o destaque da ação que acaba de ser lançada por Eduarda Buaiz. Com objetivo de fortalecer as padarias locais, que tiveram queda no movimento durante a pandemia, a ação Leve+Pão está sendo desenvolvida pela Buaiz Alimentos em parceria com padarias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A cada compra de pão francês o cartão é carimbado e, ao completar nove carimbos, a 10ª ida à padaria o consumidor ganha 10 pães.
ANIVERSÁRIO
POCKET PARTY
Depois de cinco meses dentro de casa, as famílias encontraram um novo jeito de comemorar datas especiais. Se não dá mais para reunir todos os convidados desejados, o jeito é celebrar apenas com os “de casa” e amigos “mais chegados”. O novo formato de festa ficou conhecido como pocket party ou festa de bolso, com até 20 pessoas e dentro de casa, mas com tudo que o aniversariante tem direito: decoração, bolo, doces e até churrasco.
Essa tendência é um dos efeitos da Covid-19 no universo do entretenimento que promete vir para ficar, ao menos até o ano de 2021. Em razão disso, os empresários já se prepararam para atender a nova demanda – isso inclui o serviço de entrega. Atender o consumidor em casa, aliás, faz parte do “novo normal”. Quem sabe bem disso é o empresário e fundador do delivery de churrasco Grillbox, Kaique Salles: “O delivery, que já era uma realidade forte, cresceu absurdamente”, afirma.
VITÓRIA APART EM CARIACICA
O Vitória Apart Hospital abre as portas, nesta semana, de um novo Pronto Atendimento. Localizada na Avenida Expedito Garcia, 350, em Campo Grande, Cariacica, a unidade tem o objetivo de proporcionar maior capilaridade aos clientes do hospital, que passarão a contar com atendimento médico de emergência na região metropolitana. Esse é o segundo movimento do Vitória Apart neste sentido: Vitória tem desde abril um pronto atendimento do hospital para chamar de seu.