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Renata Rasseli

Designer do ES assina a camiseta do Outubro Rosa 2020

Raissa Saidler criou a arte que vai estampar os produtos e a loja da campanha de combate ao câncer de mama no Estado

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

14 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Raissa Saidler, designer
Raissa Saidler, designer Crédito: Divulgação
A designer capixaba Raissa Saidler  assina a estampa da camisa Outubro Rosa 2020 para a  Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). É dela também a arte que vai decorar o interior da loja campanha de a ser aberta na segunda quinzena deste mês, no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá  A loja seguirá todas as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades sanitárias.
A 11ª edição da campanha no Estado será aberta no dia 1º de outubro com um espetáculo virtual, dirigido pelo coreógrafo Marcelo Lages, em palco ainda a ser definido, com transmissão pelas redes sociais da Afecc. “A campanha está linda e nossas atividades estão centralizadas na criatividade de ações online", diz a presidente da Afecc, Marilucia Dalla.
Palácio no Outubro Rosa
Palácio no Outubro Rosa 2019 Crédito: Monica Zorzanelli
A programação contará ainda com a iluminação de vários pontos turísticos do Estado, como o Convento da Penha, Palácio Anchieta e Santuário de Santo Antônio.
O Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos, na década de 1990, para incentivar o alerta contra o câncer de mama. Com o tempo, instituições e governos em todo o mundo aderiram ao movimento que visa o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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