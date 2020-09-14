Designer do ES assina a camiseta do Outubro Rosa 2020

Raissa Saidler, designer Crédito: Divulgação

A designer capixaba Raissa Saidler assina a estampa da camisa Outubro Rosa 2020 para a Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc). É dela também a arte que vai decorar o interior da loja campanha de a ser aberta na segunda quinzena deste mês, no 1º piso do Shopping Vitória, na Enseada do Suá A loja seguirá todas as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

A 11ª edição da campanha no Estado será aberta no dia 1º de outubro com um espetáculo virtual, dirigido pelo coreógrafo Marcelo Lages, em palco ainda a ser definido, com transmissão pelas redes sociais da Afecc. “A campanha está linda e nossas atividades estão centralizadas na criatividade de ações online", diz a presidente da Afecc, Marilucia Dalla.

Palácio no Outubro Rosa 2019 Crédito: Monica Zorzanelli

A programação contará ainda com a iluminação de vários pontos turísticos do Estado, como o Convento da Penha, Palácio Anchieta e Santuário de Santo Antônio.