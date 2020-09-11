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Renata Rasseli

Pioneiros em decoração de festas do ES comemoram 30 anos de mercado

Sob o comando de Mônica e Cássio Domingues, a Maison Rosée completa 30 anos de atuação no mercado de festas e eventos no próximo dia 15

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

11 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mônica e Cássio Domingues
Mônica e Cássio Domingues Crédito: Divulgação
Pioneiros em decoração de festas do ES, os irmãos Mônica Domingues e Cássio Domingues celebram 30 anos de atuação Maison Rosée no mercado no próximo dia 15 de setembro. Devido à pandemia, a comemoração da data ficará adiada. "Queríamos muito comemorar, pois é grande trajetória de sucesso. Somos gratos de ter chegado até aqui", diz Mônica. 
Decoração da Maison Rosée
Decoração da Maison Rosée Crédito: Reprodução/ Instagram
A parceria de Cássio e Mônica vai muito além dos laços familiares com o irmão, Cássio Domingues. Em 1990, a dupla fundou a empresa especializada em decoração e eventos e pioneira no Estado. A sociedade começou dentro de casa. Assistindo a desenvoltura do irmão, arrumando as noivas para o grande dia, Mônica se interessou pelo trabalho e começou a ajudar, produzindo as noivas no próprio apartamento da família, no Centro de Vitória .
Mais tarde, os irmãos ampliaram as atividades e passaram a decorar as festas da capital. Doze anos depois, decidiram focar apenas na decoração e não pararam mais.
Na empresa, Mônica se dedica às questões administrativas e deixa o lado artístico para Cássio. E não esconde em nenhum momento a admiração pelo irmão mais velho. “Ele é um artista e adora criar, enquanto eu sou apaixonada pela montagem do evento, logística e atendimento. É um relacionamento equilibrado”, diz Mônica.

RENOVAÇÃO DE VOTOS 

Lorena Torres com o esposo Paulo e os filhos Laura, Pedro e Paulo
Lorena Torres com o esposo Paulo e os filhos Laura, Pedro e Paulo:  o casal renovou os votos de casamento no vilarejo de Santo André, que pertence ao município de Santa Cruz Cabrália, na Bahia, durante o feriadão. Crédito: Divulgação

ANIVERSÁRIO

Ana Coeli e Aglay Piovesan
Ana Coeli Piovesan e a aniversariante Aglay Piovesan: reunião entre amigos e família para celebrar idade nova Crédito: Mônica Zorzanelli
Nossa chef Aglay Piovesan, radicada em São Paulo, aproveitou sua passagem pela Ilha no feriadão, para celebrar aniversário ao lado de poucos amigos e da família, em restaurante na Praia do Canto. Confira as fotos:

Aniversário de Aglay Piovesan

DE VOLTA AO ES

A jornalista Carla Pollake o psicanalista Inácio Ferreira
A jornalista Carla Pollake o psicanalista Inácio Ferreira Crédito: Família Travezani
Quem está de volta ao Espírito Santo, depois de muitos anos morando e trabalhando Brasil afora, é a jornalista Carla Pollake.
Hoje especialista em pesquisa e consultoria com metodologia de relatório diferenciada e com passagens como professora da Cásper Libero, em São Paulo, e como gestora de conteúdo das Afiliadas da TV Record, entre outros, ela retorna ao Estado por conta do casamento com o psicanalista capixaba Inácio Ferreira.
Depois de uma celebração linda e íntima no Rabo do Lagarto e com o apartamento finalizado, em Vila Velha, a partir deste mês Carla passará a dividir seu tempo entre São Paulo, onde tem sua base empresarial desde 2011, e Vitória, onde também atuará profissionalmente.

PARQUE URBANO

A transformação dramática do Rio da Costa, em Vila Velha, nestes 450 anos após a colonização, é tema do novo livro do arquiteto e urbanista Heliomar Venâncio. Com o título “O Rio da Costa e a Cidade de Vila Velha: Da Ruptura à Busca da Harmonia por Meio do Desenho Urbano”, o livro foi publicado pela editora Appris nas versões impresso e digital. O autor faz uma proposta de parque linear no entorno dos 10 quilômetros do canal, que liga a baía de Vitória ao Rio Jucu, passando por 17 bairros.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Manoel Goes, Saulo Ribeiro e Carlos Fonseca
O autor Manoel Goes, Saulo Ribeiro e Carlos Fonseca: lançamento do  livro de crônicas “Com a Sorte da Palavra – Textos publicados reunidos” Crédito: Thuanny Louzada

PÉ NA ESTRADA

Arthur e Karla Bautz se preparam para desembarcar em Colatina, na próxima sexta-feira, dia 11. Em parceria com Adriana Brunetti, proprietária da Ana Noivas, os irmãos empresários vão para a região norte do estado apresentar para os casais todo o seu mostruário de alianças. Além disso, na ocasião também será possível tirar dúvidas e personalizar as joias que serão o símbolo da união dos noivinhos.

JORNADA DE CIRURGIA PLÁSTICA NO ES

Ariosto Santos, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Espírito Santo, receberá cirurgiões plásticos de todo o Brasil na 33ª Jornada Centro-Oeste de Cirurgia Plástica reagendada para março de 2021. “O evento seria realizado este ano, mas por questões de segurança e evitar o risco de contaminação pela Covid-19 foi remarcada para o próximo ano”, explica o médico.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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