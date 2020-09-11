Pioneiros em decoração de festas do ES comemoram 30 anos de mercado

Pioneiros em decoração de festas do ES, os irmãos Mônica Domingues e Cássio Domingues celebram 30 anos de atuação Maison Rosée no mercado no próximo dia 15 de setembro. Devido à pandemia, a comemoração da data ficará adiada. "Queríamos muito comemorar, pois é grande trajetória de sucesso. Somos gratos de ter chegado até aqui", diz Mônica.
A parceria de Cássio e Mônica vai muito além dos laços familiares com o irmão, Cássio Domingues. Em 1990, a dupla fundou a empresa especializada em decoração e eventos e pioneira no Estado. A sociedade começou dentro de casa. Assistindo a desenvoltura do irmão, arrumando as noivas para o grande dia, Mônica se interessou pelo trabalho e começou a ajudar, produzindo as noivas no próprio apartamento da família, no Centro de Vitória .
Mais tarde, os irmãos ampliaram as atividades e passaram a decorar as festas da capital. Doze anos depois, decidiram focar apenas na decoração e não pararam mais.
Na empresa, Mônica se dedica às questões administrativas e deixa o lado artístico para Cássio. E não esconde em nenhum momento a admiração pelo irmão mais velho. “Ele é um artista e adora criar, enquanto eu sou apaixonada pela montagem do evento, logística e atendimento. É um relacionamento equilibrado”, diz Mônica.
RENOVAÇÃO DE VOTOS
ANIVERSÁRIO
Nossa chef Aglay Piovesan, radicada em São Paulo, aproveitou sua passagem pela Ilha no feriadão, para celebrar aniversário ao lado de poucos amigos e da família, em restaurante na Praia do Canto. Confira as fotos:
Aniversário de Aglay Piovesan
DE VOLTA AO ES
Quem está de volta ao Espírito Santo, depois de muitos anos morando e trabalhando Brasil afora, é a jornalista Carla Pollake.
Hoje especialista em pesquisa e consultoria com metodologia de relatório diferenciada e com passagens como professora da Cásper Libero, em São Paulo, e como gestora de conteúdo das Afiliadas da TV Record, entre outros, ela retorna ao Estado por conta do casamento com o psicanalista capixaba Inácio Ferreira.
Depois de uma celebração linda e íntima no Rabo do Lagarto e com o apartamento finalizado, em Vila Velha, a partir deste mês Carla passará a dividir seu tempo entre São Paulo, onde tem sua base empresarial desde 2011, e Vitória, onde também atuará profissionalmente.
PARQUE URBANO
A transformação dramática do Rio da Costa, em Vila Velha, nestes 450 anos após a colonização, é tema do novo livro do arquiteto e urbanista Heliomar Venâncio. Com o título “O Rio da Costa e a Cidade de Vila Velha: Da Ruptura à Busca da Harmonia por Meio do Desenho Urbano”, o livro foi publicado pela editora Appris nas versões impresso e digital. O autor faz uma proposta de parque linear no entorno dos 10 quilômetros do canal, que liga a baía de Vitória ao Rio Jucu, passando por 17 bairros.
LANÇAMENTO DE LIVRO
PÉ NA ESTRADA
Arthur e Karla Bautz se preparam para desembarcar em Colatina, na próxima sexta-feira, dia 11. Em parceria com Adriana Brunetti, proprietária da Ana Noivas, os irmãos empresários vão para a região norte do estado apresentar para os casais todo o seu mostruário de alianças. Além disso, na ocasião também será possível tirar dúvidas e personalizar as joias que serão o símbolo da união dos noivinhos.
JORNADA DE CIRURGIA PLÁSTICA NO ES
Ariosto Santos, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Espírito Santo, receberá cirurgiões plásticos de todo o Brasil na 33ª Jornada Centro-Oeste de Cirurgia Plástica reagendada para março de 2021. “O evento seria realizado este ano, mas por questões de segurança e evitar o risco de contaminação pela Covid-19 foi remarcada para o próximo ano”, explica o médico.