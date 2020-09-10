Cineasta do ES é selecionada para famoso festival de Los Angeles

A cineasta capixaba Bárbara Marques e a atriz Marcélia Cartaxo Crédito: Divulgação

A cineasta capixaba Bárbara Marques comemora: seu filme "Cartaxo" acaba de ser selecionado para a 13ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival (Labrff), considerado o maior festival de filmes brasileiros em Hollywood. O anúncio foi realizado em evento on-line na Filmocracy, plataforma onde todo o festival será realizado entre os dias 21 e 25 de outubro.

"Cartaxo" é curta de 10 minutos que conta a história de Marcélia Cartaxo, atriz brasileira ficou muito conhecido por seu papel em "A Hora da Estrela", filme de Suzana Amaral, que ganhou o Urso de Berlim. Em 2019, a atriz foi homenageada em Hollywood, no Los Angeles Brazilian Film Festival.

Bárbara Marques, nascida em Vitória, é formada em Cinema pela Universidade Estácio de Sá do Rio (2015) e mora em Los Angeles desde 2018.

CASAMENTO

Andressa Hirle e Josildo Amorim disseram sim-sim no sábado (5), em casa. A noiva usou um brinco em ouro branco da designer de joias Tamárcia Vittoraci e vestido by Flavio Rafalski. A decoração foi assinada pelo craque Naldo Almeida Crédito: Márcio Guimarães / All Live

FÓRUM EMPRESARIAL

O seu negócio depois do coronavírus” será o tema do 17º Fórum Empresarial Unimed Vitória. O encontro acontecerá nesta sexta-feira (11) e contará com o especialista em inovação, Arthur Igreja. A transmissão será ao vivo pelo Youtube e Instagram da Unimed Vitória e terá início ás 13h.

O Fórum promove o compartilhamento de referências do mercado nacional no empreendedorismo e será totalmente aberto ao público. “Mais do que nunca precisamos falar de inovação e adaptação. São conceitos essenciais que devem estar presentes nas pautas corporativas. Precisamos repensar, de forma eficiente e sustentável, as estratégias para nos mantermos relevantes em nossos segmentos de atuação”, diz o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

FERIADÃO NA PRAIA

Gracinha Nader e a neta Sophia, na Praia das Virtudes, em Guarapari Crédito: Divulgação

MULHERES E O MERCADO AUTOMOBILÍSTICO

As mulheres já lideram a intenção e compra no mercado automobilístico, com cerca de 58%, e exercem influência direta em até 80% das vendas de veículos. A presença feminina na indústria automotiva é cada vez mais marcante, não apenas nas concessionárias, mas em toda a cadeia do segmento. Um exemplo disso é a Borracharia do Leandro, que acaba de inaugurar uma nova unidade no Shopping Vila Velha, e mais que dobrou o número de clientes mulheres nos últimos três nos. “Passamos por uma repaginação, tornando a borracharia mais aconchegante, mais moderna e, consequentemente, mais atrativa para o público feminino. Hoje, mais de 50% dos nossos clientes são mulheres”, afirma José Leandro de Freitas Filho, proprietário da borracharia.

DE PORTAS REABERTAS

Cleuza Costa comanda espaço gourmet, na Prainha, Vila Velha Crédito: Monica Zorzanelli

HISTÓRIA DA MÚSICA NO ESPÍRITO SANTO

A história da música popular do Espírito Santo é o tema do curso online que o jornalista e escritor José Roberto Santos Neves vai apresentar nos próximos dias 17 e 18 de setembro, sempre das 11h ao meio-dia. As oficinas fazem parte da programação do Cultura Conecta, conjunto de ações promovidas pela Secretaria de Estado da Cultura como resultado do Edital Emergencial, que selecionou propostas de mais de 500 apresentações artísticas em diversos segmentos culturais. A transmissão será ao vivo pelo YouTube e o Facebook da Secult e pela TV Educativa.

O Curso Online "A Música do Espírito Santo - Sua História, Discos e Personagens" consiste em duas palestras, com total de duas horas de duração, sobre a historiografia da música no Estado do Espírito Santo. O autor inicia sua pesquisa no Brasil Colonial e chega até o momento atual, com foco principal nas últimas sete décadas, quando a produção musical se desenvolveu por meio de conjuntos, orquestras, cantores e compositores, shows, festivais e discos gravados por músicos capixabas e que construíram suas carreiras no Estado.

Nomes como Carlos Cruz, Maurício de Oliveira, Hélio Mendes, Gilberto Garcia, Maria Cibeli, Os Mamíferos, Aprígio Lyrio, Ester Mazzi, Raul Sampaio, Paulo Branco, Chico Lessa e Sergio Benevenuto fazem parte do conteúdo programático, bem como a geração da MPB dos anos 1980, o Rockongo dos anos 1990 e a diversidade da produção musical contemporânea.

Jornalista, crítico musical, pesquisador de MPB e escritor, José Roberto Santos Neves atuou durante 20 anos na cobertura musical do jornal A Gazeta, tem dois CDs gravados e quatro livros publicados na área da música: “Maysa” (2005), a primeira biografia da cantora Maysa; “A MPB de Conversa em Conversa - 40 Entrevistas com Grandes Nomes da Música Popular Brasileira” (2007); “Rockrise - A História de uma Geração que fez Barulho no Espírito Santo” (2012) e “Crônicas Musicais e Recortes de Jornal” (2015).

POINT DE VILA VELHA

Fabrício Coradello comanda um restaurante charmoso, no Parque das Castanheiras, em Vila Velha, que acaba de inaugurar um parket Crédito: Mônica Zorzanelli

PROTOCOLOS DE REFORMA