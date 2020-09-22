Estudantes do ES são destaque em competição do Google no Brasil

As irmãs Ana Clara Bourguignon, 17, e Rafaela Bourguignon, 15, estão na última etapa do Startup in School – Edição em casa, uma competição estudantil de empreendedorismo tecnológico promovida pelo Google Crédito: Divulgação

Duas capixabas estão entre os cinco grupos no Brasil que chegaram a última etapa do Startup in School – Edição em casa, uma competição estudantil de empreendedorismo tecnológico promovida pelo Google. As irmãs Ana Clara Bourguignon, 17, e Rafaela Bourguignon, 15, desenvolveram um app com foco na pandemia. Por meio do Ih Achei as pessoas têm acesso a rede de serviços e produtos comercializados dentro do bairro Itapuã.

Na próxima quinta-feira, 24, elas vão apresentar o App desenvolvido por elas a uma banca de especialistas e receberão feedback. As meninas contaram com o apoio da sua mãe, Rita Rocha, e das tias Silvia Rocha e Renata Rocha, que também integram a equipe. As jovens estão tão animadas que pretendem colocar o app no mercado ainda este ano.