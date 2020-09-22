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Renata Rasseli

Estudantes do ES são destaque em competição do Google no Brasil

As irmãs Ana Clara Bourguignon, 17, e Rafaela Bourguignon, 15, estão na última etapa do Startup in School – Edição em casa, uma competição estudantil de empreendedorismo tecnológico promovida pelo Google

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:16

Públicado em 

22 set 2020 às 16:16
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

As irmãs Ana Clara Bourguignon, 17, e Rafaela Bourguignon, 15, estão na última etapa do Startup in School – Edição em casa, uma competição estudantil de empreendedorismo tecnológico promovida pelo Google
As irmãs Ana Clara Bourguignon, 17, e Rafaela Bourguignon, 15, estão na última etapa do Startup in School – Edição em casa, uma competição estudantil de empreendedorismo tecnológico promovida pelo Google Crédito: Divulgação
Duas capixabas estão entre os cinco grupos no Brasil que chegaram a última etapa do Startup in School – Edição em casa, uma competição estudantil de empreendedorismo tecnológico promovida pelo Google. As irmãs Ana Clara Bourguignon, 17, e Rafaela Bourguignon, 15, desenvolveram um app com foco na pandemia. Por meio do Ih Achei as pessoas têm acesso a rede de serviços e produtos comercializados dentro do bairro Itapuã.
Na próxima quinta-feira, 24, elas vão apresentar o App desenvolvido por elas a uma banca de especialistas e receberão feedback. As meninas contaram com o apoio da sua mãe, Rita Rocha, e das tias Silvia Rocha e Renata Rocha, que também integram a equipe. As jovens estão tão animadas que pretendem colocar o app no mercado ainda este ano.
A competição contou com 43 participantes e a dupla capixaba ficou entre as cinco selecionadas pelo Google. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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