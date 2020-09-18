Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Google lança treinamento digital gratuito para organizações de imprensa
Curso

Google lança treinamento digital gratuito para organizações de imprensa

O programa se concentra em cinco áreas temáticas - Receita vinda dos leitores, Ampliação e engajamento de audiência, Receita publicitária, Dados e Produto - e está disponível em português

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 08:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 08:05
Google
Google lança o Programa de Crescimento Digital da GNI (Google News Initiative) Crédito: Pixabay
O Google acaba de lançar o Programa de Crescimento Digital da GNI (Google News Initiative). O curso é gratuito, voltado para veículos de imprensa de pequeno e médio porte em todo o mundo e tem como objetivo ajudar empresas de mídia a desenvolverem habilidades digitais para acelerar o crescimento dos negócios on-line.
O programa se concentra em cinco áreas temáticas - Receita vinda dos leitores, Ampliação e engajamento de audiência, Receita publicitária, Dados e Produto - e está disponível em português e em mais nove idiomas.
O currículo oferece aos veículos oficinas, consultoria individualizada, exercícios interativos de dimensionamento de oportunidades para calcular o potencial de receita gerada por leitores, diagnóstico de funil de usuário para identificar melhorias em métricas de desempenho e um exercício de identificação de objetivos para criar um plano de longo prazo para os veículos. Haverá sessões específicas para editores, como "Transformação do Impresso ao Digital" e "Startups Digitais".

Veja Também

Google lança ferramenta capaz de traduzir hieróglifos com inteligência artificial

A Google News Initiative foi criada em 2018 para auxiliar empresas de mídia a gerarem receitas em negócios digitais.Trabalha desde questões específicas de modelo de negócio, como assinaturas digitais, dados e publicidade, por meio do GNI Labs, como orienta sites a aumentarem a audiência por meio de ferramentas como a News Consumer Insights.
O programa se baseia em um edição lançada recentemente na Europa e é fruto da colaboração com especialistas do setor - incluindo FT Strategies, do Financial Times, consultorias FTI Consulting e Mather Economics, e associações do setor de imprensa como INMA (Associação Internacional de Veículos de Notícia INMA), Local Media Association (Associação de Imprensa Regional) e WAN-IFRA (Associação Mundial de Editores de Notícia).
As organizações participantes podem acessar os guias e exercícios gratuitos a qualquer momento na central on-line da GNI. As oficinas estão disponíveis por ordem de chegada e os Labs serão oferecidos mediante inscrição.
Para se inscrever na primeira série de oficinas, acesse a página do programa (https://newsonair.withgoogle.com/events/dgp-pt-reader-revenue).

Veja Também

Waze, do Google, demite 5% dos funcionários por causa da pandemia

Comissão Europeia investiga compra de aplicativo de saúde pelo Google

Papel das plataformas não é julgar conteúdo, diz presidente do Google Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados