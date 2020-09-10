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Redução do uso

Waze, do Google, demite 5% dos funcionários por causa da pandemia

Foram 30 demissões de um total de 555 funcionários na empresa e alguns escritórios na Ásia e na América Latina também serão fechados

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 16:27
Waze anuncia redução
Mesmo com a retomada em vários países, a empresa parece ainda não ter se recuperado em níveis pré-pandemia Crédito: Pixabay
O Google anunciou a demissão de 5% dos funcionários do Waze, seu aplicativo de navegação por GPS. Segundo o site americano The Verge, o anúncio foi feito pelo presidente do app, Noam Bardin, em comunicado via e-mail na quarta-feira (9).  Foram 30 demissões de um total de 555 funcionários na empresa e alguns escritórios na Ásia e na América Latina também serão fechados. Ao Estadão, a empresa confirmou que a operação brasileira não foi afetada e que não houve cortes por aqui.
O Waze viu redução de uso durante a pandemia de coronavírus, com menos pessoas saindo de casa para trabalhar ou a lazer. Em março, a empresa informou que o serviço caiu cerca de 60% em todo o mundo em média, mas alguns lugares registraram números ainda maiores, como na Itália, onde a queda foi de 90%.
Mesmo com a retomada em vários países, a empresa parece ainda não ter se recuperado em níveis pré-pandemia e foi necessário "repensar as prioridades", afirmou Bardin. "Decidimos concentrar nossos recursos em melhorias de produto para nossos usuários, acelerar nossos investimentos em infraestrutura técnica e redirecionar nossos esforços de vendas e marketing em um pequeno número de países de alto valor".
Entre os escritórios que serão fechados estão os localizados em países como Malásia, Cingapura, Colômbia, Chile e Argentina. A empresa informou, ainda, que vai manter a operação nos EUA, Reino Unido, França, Brasil, Canadá, Itália e México, por serem mercados onde o serviço está apresentando crescimento no período.

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