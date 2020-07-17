Google lança ferramenta capaz de traduzir hieróglifos com inteligência artificial

Exemplo de mensagem com hieróglifos traduzida com a inteligência artificial do Google Crédito: Google

O Google lançou uma nova ferramenta capaz de traduzir palavras e emojis em hieróglifos, e que deve ir se aprimorando a partir do uso dos usuários com baseada em inteligência artificial. Atualmente, o recurso está disponível apenas em inglês e em árabe.

A novidade foi adicionado ao aplicativo Arts & Culture do Google e recebe o nome Fabricius. Segundo a BBC, é a primeira ferramenta a ser treinada por inteligência artificial para entender o que é um hieróglifo. Em teoria, deve melhorar com o tempo, à medida que mais pessoas o usam.

O usuários poderão traduzir palavras e emojis, mas também fazer upload de hieróglifos reais e aprimorá-los digitalmente, seja desfazendo desbotados ou ajudando a reconstruir pedaços quebrados, tudo com base em um banco de dados que o Google espera ampliar à medida que as pessoas adicionem símbolos ao sistema.

Tradutor de hieróglifos do Google Crédito: Reprodução

Uma versão do Fabricius foi oferecida a egiptólogos profissionais, antropólogos e historiadores, para apoiar suas pesquisas. Ouvido pela BBC, o professor Roland Enmarch, da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, afirma, no entanto, que a ferramenta ainda não exclui um especialista em hieróglifos.

"Existem obstáculos muito grandes para a leitura de hieróglifos, porque eles são artesanais e variam enormemente ao longo do tempo no nível de detalhes pictóricos e entre entalhadores/pintores individuais. Ainda assim, este é um passo importante", afirmou o especialista à BBC.