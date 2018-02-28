Exposição sobre 'Harry Potter' ganha visitação online no Google

Se você é fã do universo mágico de Harry Potter, é bom separar algum tempo para mergulhar a fundo na novidade que o Google Arts & Culture está lançando junto à The British Library e ao Pottermore, digitalizando a coleção The History of Magic (Harry Potter: Uma História Mágica) e disponibilizando o conteúdo online.
É possível também passar por uma experiência de realidade aumentada, aprender lições de "magia", histórias sobre astronomia e as criaturas mágicas do mundo bruxo.
A novidade está acessível em português brasileiro, além de cinco outras línguas.
A exposição física de Harry Potter: A History of Magic na Inglaterra está em cartaz desde 20 de outubro de 2017, mas sairá na próxima quarta-feira, 28 de fevereiro. Mais uma vantagem de se ter acesso ao conteúdo online.