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ARTES

Frida Kahlo ganha exposição virtual em plataforma do Google

Mais de 800 peças, entre obras, imagens e cartas da pintora mexicana, foram disponibilizadas no Google Arts & Culture

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 16:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 16:18
Frida Kahlo: artista teve obras digitalizadas pelo Google Crédito: Divulgação
A pintora mexicana Frida Kahlo é tema de uma exposição gigantesca, que reúne mais de 800 peças, entre obras, imagens, cartas e retratos. A mostra, porém, não é em algum museu ou galeria, e sim na plataforma digital "Google Arts & Culture", voltada para o mundo das artes.
Ao todo, o Google contou com mais de 30 parceiros para montar a exposição, que conta com obras de arte e peças raras da pintora mexicana. Entre as obras de coleções particulares, que raramente vão à público, está "View of New York", em que Kahlo desenhou o que via pela janela do Barbizon Plaza Hotel, em 1932.
Dentro da mostra, é possível visitar cinco lugares virtualmente por meio da ferramenta "Street View", além de ver 20 obras com tecnologia de super alta definição, que permite enxergar detalhes que passariam despercebidos a olho nu. Um exemplo é a obra "Autorretrato" dedicada a Leon Trotsky, em que é possível ver uma carta de Frida escondida na obra.
Para a exposição, a artista Alexa Meade, a cantora Ely Guerra e a fotógrafa Cristina Kahlo, sobrinha-neta da pintora, desenvolveram uma seção chamada "Frida e Eu", que mostra a importância da artista nas artes mexicanas, como música e fotografia, até os dias de hoje.
A mostra virtual está disponível no site do Google Arts & Culture.

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