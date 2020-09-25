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Renata Rasseli

Fotos: Kyria Oliveira abre a exposição "Casa e Tempo" em Vitória

O vernissage contou com a presença de artistas e autoridades da área cultural, na Galeria Via Thorey

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

25 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Kyria Oliveira e Gorete Thorey
Kyria Oliveira e Gorete Thorey Crédito: Monica Zorzanelli
A artista plástica Kyria Oliveira recebeu nesta quarta-feira (23) para a abertura da exposição "Casa e Tempo", na Galeria Via Thorey, em Vitória.  Confira quem prestigiou o vernissage nas fotos de Mônica Zorzanelli.

Abertura da exposição "Casa e Tempo" da artista Kyria Oliveira

DOE VIDA!

A campanha de doação de órgãos do Instituto Unimed Vitória tomou conta das redes sociais nesta semana com suas tatuagens autoadesivas que chamam atenção sobre a importância de doar e falar abertamente sobre o tema. E o Shopping Vitória também abraçou a causa: nesta sexta-feira (25) todos os clientes que forem ao centro de compras vão receber de forma gratuita as tattoos nas cancelas do estacionamento. Lembrando que domingo é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e o objetivo da Unimed é fazer com que as pessoas reflitam sobre a importância da doação para salvar vidas.

CASAMENTO

Charle Nunes, secretário-adjunto de agricultura da Serra, casou-se no estilo elopement wedding com a arquiteta Jade Sodré. O palco da união foi o Revitalizado Sitio Histórico de Queimado
Charle Nunes, secretário-adjunto de agricultura da Serra, casou-se no estilo elopement wedding com a arquiteta Jade Sodré. O palco da união foi o Revitalizado Sitio Histórico de Queimado Crédito: Vinícius Aredes

GAROTO-PROPAGANDA

O humorista carioca Rafael Infante foi escolhido para estrelar a campanha publicitária da operadora de internet por fibra óptica capixaba Loga Internet
O humorista carioca Rafael Infante foi escolhido para estrelar a campanha publicitária da operadora de internet por fibra óptica capixaba Loga Internet Crédito: Divulgação
O humorista carioca Rafael Infante foi escolhido para estrelar a campanha publicitária da operadora de internet por fibra óptica capixaba Loga Internet. Coincidências a parte, como o fato de o ator fazer aniversário no mesmo dia da empresa, em 23 de setembro, as gravações foram realizadas no Rio de Janeiro em uma verdadeira operação de guerra por conta da pandemia. De acordo com o diretor Comercial e de Marketing da empresa, Antony Moreira, o set foi reduzido e o cenário geral parecia um centro cirúrgico, devido a todos os equipamentos de proteção que a equipe precisou usar para trabalhar com segurança. Novo normal, novos desafios.

ANIVERSÁRIO

Lorenzo e os avós Liêda Boleli e José Vicente Scardini: celebrando o 1º aniversário
Lorenzo e os avós Liêda Boleli e José Vicente Scardini: celebrando o 1º aniversário Crédito: Pepê

SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL

Os softwares de gestão empresarial (ERP) estão cada vez mais presentes nos negócios, mas ainda há muitos gestores sem saber como escolher um para implantar na empresa. De acordo com Renato Willian, diretor da Sankhya e especialista em sistemas de gestão de negócios, embora os softwares de gestão funcionem de maneira modular, existem diferenças entre as tecnologias disponíveis no mercado. “Antes de escolher é preciso levar em conta as necessidades e a realidade da empresa, inclusive pensando em termos de crescimento futuro. Isso porque alguns dos tipos existentes, como o back os não customizáveis e do tipo legado, que conta com uma tecnologia mais antiga e pode não acompanhar o crescimento da empresa. Hoje, os softwares mais utilizados são os ERP customizáveis ideais para negócios que vão operar em mais canais de vendas, inclusive migrando para o digital”.

HAPPY HOUR

Diego Oliveira, João Soares e Fabrício Decuzzi: em happening de lançamento de novo projeto, na Praia do Canto
Diego Oliveira, João Soares e Fabrício Decuzzi: em happening de lançamento de novo projeto, na Praia do Canto Crédito: Nilo.AV

MEETING EMPRESARIAL

Os eventos de negócios estão de volta! Arthur Galvão, mentor em Marketing de Percepção, recebe nesta sexta-feira (25) grupo de empresários participantes do Velox, programa de aceleração de negócios. O meeting empresarial será no beach bar Barlavento, na orla da Praia de Camburi, em Vitória.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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