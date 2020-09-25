Fotos: Kyria Oliveira abre a exposição "Casa e Tempo" em Vitória

Kyria Oliveira e Gorete Thorey Crédito: Monica Zorzanelli

Mônica Zorzanelli. A artista plástica Kyria Oliveira recebeu nesta quarta-feira (23) para a abertura da exposição "Casa e Tempo", na Galeria Via Thorey, em Vitória. Confira quem prestigiou o vernissage nas fotos de

Abertura da exposição "Casa e Tempo" da artista Kyria Oliveira

DOE VIDA!

A campanha de doação de órgãos do Instituto Unimed Vitória tomou conta das redes sociais nesta semana com suas tatuagens autoadesivas que chamam atenção sobre a importância de doar e falar abertamente sobre o tema. E o Shopping Vitória também abraçou a causa: nesta sexta-feira (25) todos os clientes que forem ao centro de compras vão receber de forma gratuita as tattoos nas cancelas do estacionamento. Lembrando que domingo é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e o objetivo da Unimed é fazer com que as pessoas reflitam sobre a importância da doação para salvar vidas.

CASAMENTO

Charle Nunes, secretário-adjunto de agricultura da Serra, casou-se no estilo elopement wedding com a arquiteta Jade Sodré. O palco da união foi o Revitalizado Sitio Histórico de Queimado Crédito: Vinícius Aredes

GAROTO-PROPAGANDA

O humorista carioca Rafael Infante foi escolhido para estrelar a campanha publicitária da operadora de internet por fibra óptica capixaba Loga Internet Crédito: Divulgação

O humorista carioca Rafael Infante foi escolhido para estrelar a campanha publicitária da operadora de internet por fibra óptica capixaba Loga Internet. Coincidências a parte, como o fato de o ator fazer aniversário no mesmo dia da empresa, em 23 de setembro, as gravações foram realizadas no Rio de Janeiro em uma verdadeira operação de guerra por conta da pandemia. De acordo com o diretor Comercial e de Marketing da empresa, Antony Moreira, o set foi reduzido e o cenário geral parecia um centro cirúrgico, devido a todos os equipamentos de proteção que a equipe precisou usar para trabalhar com segurança. Novo normal, novos desafios.

ANIVERSÁRIO

Lorenzo e os avós Liêda Boleli e José Vicente Scardini: celebrando o 1º aniversário Crédito: Pepê

SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL

Os softwares de gestão empresarial (ERP) estão cada vez mais presentes nos negócios, mas ainda há muitos gestores sem saber como escolher um para implantar na empresa. De acordo com Renato Willian, diretor da Sankhya e especialista em sistemas de gestão de negócios, embora os softwares de gestão funcionem de maneira modular, existem diferenças entre as tecnologias disponíveis no mercado. “Antes de escolher é preciso levar em conta as necessidades e a realidade da empresa, inclusive pensando em termos de crescimento futuro. Isso porque alguns dos tipos existentes, como o back os não customizáveis e do tipo legado, que conta com uma tecnologia mais antiga e pode não acompanhar o crescimento da empresa. Hoje, os softwares mais utilizados são os ERP customizáveis ideais para negócios que vão operar em mais canais de vendas, inclusive migrando para o digital”.

HAPPY HOUR

Diego Oliveira, João Soares e Fabrício Decuzzi: em happening de lançamento de novo projeto, na Praia do Canto Crédito: Nilo.AV

MEETING EMPRESARIAL