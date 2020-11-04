Velejadores do ES são campeões em competição no Rio de Janeiro

A bandeira do Iate Clube do Espírito Santo foi destaque na 51ª edição do Circuito Rio, uma das principais e mais tradicionais competições da Vela Oceânica brasileira, realizada no Rio de Janeiro. Os veleiros capixabas, + Bravíssimo, do comandante Luciano Secchin, e Phantom Of The Ópera, de Renato Avelar, fizeram história na competição ao se consagrem campeões em suas categorias. A tripulação do + Bravíssimo tem na bagagem os títulos de campeã geral do Circuito Rio, 1º lugar na classe ORC B, além de se consagrarem vice-campeões brasileiros e campeões brasileiros na classe ORC B. Já os velejadores do Phantom, garantiram o 1º lugar na classe IRC II, e foram vice-campeões gerais na IRC. O próximo destino das tripulações capixabas será em Ilhabela, no final do mês.
Espírito Santo na 51ª edição do Circuito Rio de Vela Oceânica
HALLOWEEN
JUNTOS PELA MAMA
Médicos idealizadores da campanha Juntos Pela Mama e o presidente do Sincades formalizaram na manhã desta quarta-feira (28) a doação de R$ 100 mil da instituição ao projeto. O encontro aconteceu no Palácio do Café, onde fica a sede do sindicato, em Vitória. O objetivo central do auxílio é facilitar a implementação das melhorias das condições de tratamento a pacientes com câncer de mama atendidos na Santa Casa de Vitória, hospital filantrópico referência no combate à doença.
Na ocasião, o presidente do Sincades, Idalberto Moro, recebeu das mãos da Dra. Danielle Chambô e do Dr. Vitor Fiorin, um documento de agradecimento e kits oficiais da campanha com camisetas, canecas e máscaras. Também foi assinado um protocolo de intenções como mais uma forma de comprovação do real interesse da instituição em realizar o aporte. Também ficou acordado que, ao final das obras da nova sala cirúrgica, será colocada uma placa no espaço em lembrança à ajuda promovida pelo Sincades.
JUNTOS PELA MAMA 2
Igor Sousa e Rafael Miranda, fundadores da marca Origens, são um dos empreendedores do ES que abraçaram a campanha Juntos Pela Mama, desenvolvida pela Santa Casa de Misericórdia para melhorar o tratamento de câncer de mama de pacientes do SUS. A marca capixaba foi a responsável pela coleção de peças exclusivas para a campanha e 100% da renda será revertida para a inciativa. T-shirts, máscaras e canecas estão disponíveis nas lojas físicas e no e-commerce www.sejaorigens.com.br/.
ANIVERSÁRIO
SUCESSO
Isabelle Rangel reúne amigos, familiares e parceiros na noite desta quarta-feira, dia 4, para comemorar o primeiro ano de sua The Picnic Box, pioneira em grazing tables e boxes no Estado. A celebração acontece no Barlavento, com décor assinada por Alessandra e Carla Marianelli, da Flor & Cia; picolés da Originalle; macarons de Marcela Leali; e mesa de doces by Chocolateria Brasil.
MERCADO DA BELEZA
A economia dá sinais de recuperação: segundo o IBGE o setor no país cresceu entre agosto e setembro e o mercado da beleza contribui para fazer a “roda” da economia girar: o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, de acordo com a Euromonitor Internacional. Dirceu Paigel, cabeleireiro e empresário, está atento à essa movimentação da economia e, durante a pandemia, botou em prática nova estratégia de negócios com a reinauguração de seu salão no Shopping Vitória. A partir dessa semana, o hair stylist passa a atender no primeiro piso do mall.
ESPIRITUALIDADE ORGANIZACIONAL
Nesta quarta-feira (04), às 19h, Sidemberg Rodrigues, palestrante, professor e escritor nas áreas de sustentabilidade e espiritualidade na gestão participará de um debate promovido pela Faesa Cariacica e transmitido pelo canal da Faesa no Youtube, para discutir com estudantes e interessados pelo tema sobre os benefícios da espiritualidade organizacional para a cultura e resultado das empresas.
LIBERDADE E DEMOCRACIA
Renato William, especialistas em sistema de gestão e diretor da Sankhya-ES, participa nos dias 05 e 06 de novembro do 8º Fórum Liberdade e Democracia, o maior evento de conteúdo do Espirito Santo. A Sankhya é um dos patrocinadores ouro do evento.
BODAS DE ZINCO
A empresária Roberta Mello está a todo vapor com os preparativos de comemoração de suas Bodas de Zinco com o farmacêutico Márcio Mendes Mello. Os 10 anos de casados do casal será comemorado no próximo dia 13 de novembro em jantar intimista para os pais e padrinhos no restaurante Domus Itálica, na Praia da Costa. Além das delícias do chef Assis Teixeira, bem-casados da especialista Louise Lacourt também vão marcar presença na comemoração.
VOLTA DO TURISMO
O sétimo levantamento mensal da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), comprovou que 87% das operadoras de turismo brasileiras realizaram vendas em setembro. A pesquisa mostra, ainda, que o número de empresas com faturamento inferior a 90% do lucro do ano de 2019 foi reduzido a 28%. Em agosto, essas operadoras representavam 40%. “A pesquisa mostrou que os destinos de praia são os preferidos e, em segundo lugar estão os destinos do interior, com campo, fazenda e montanha, seguidos pelo ecoturismo. O Espírito Santo apresenta todos esses atrativos e isso é um respiro, pois nos dá a certeza de que o setor turístico capixaba está retornando”, ressalta o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli.
DESONERAÇÃO
Após um histórico de adiamentos, mais uma vez o Congresso Nacional pode analisar nesta quarta-feira (04) o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que estendeu a desoneração da folha de pagamentos a 17 setores da economia. De acordo com o advogado tributarista Samir Nemer a pauta, que vem sendo adiada há alguns meses, coloca em risco importantes investimentos e causa insegurança econômica e jurídica.
“Em um país com 13 milhões de desempregados, onerar a folha de pagamento é um terrível contrassenso, além de estimular subemprego e informalidade. Ao eliminar ou substituir a tributação sobre folha de pagamento, contribui-se para a melhora da competitividade do setor produtivo e, principalmente, para ampliação dos postos de trabalho”, pontuou Nemer