Velejadores do ES são campeões em competição no Rio de Janeiro

Luciano Secchin e Renato Avelar Crédito: Divulgação

A bandeira do Iate Clube do Espírito Santo foi destaque na 51ª edição do Circuito Rio, uma das principais e mais tradicionais competições da Vela Oceânica brasileira, realizada no Rio de Janeiro. Os veleiros capixabas, + Bravíssimo, do comandante Luciano Secchin, e Phantom Of The Ópera, de Renato Avelar, fizeram história na competição ao se consagrem campeões em suas categorias. A tripulação do + Bravíssimo tem na bagagem os títulos de campeã geral do Circuito Rio, 1º lugar na classe ORC B, além de se consagrarem vice-campeões brasileiros e campeões brasileiros na classe ORC B. Já os velejadores do Phantom, garantiram o 1º lugar na classe IRC II, e foram vice-campeões gerais na IRC. O próximo destino das tripulações capixabas será em Ilhabela, no final do mês.

Espírito Santo na 51ª edição do Circuito Rio de Vela Oceânica

HALLOWEEN

Sérgio Davila e Emar Batalha: celebrando o Halloween, em sua casa, em São Paulo Crédito: Divulgação

JUNTOS PELA MAMA

Dr Vitor Fiorin, oncologista da Santa Casa, Idalberto Luiz Moro, presidente do Sincades, Drª Danielle Chambô, mastologista da Santa Casa e Ivete Paganini, também representante do Sincades Crédito: Divulgação

Médicos idealizadores da campanha Juntos Pela Mama e o presidente do Sincades formalizaram na manhã desta quarta-feira (28) a doação de R$ 100 mil da instituição ao projeto. O encontro aconteceu no Palácio do Café, onde fica a sede do sindicato, em Vitória. O objetivo central do auxílio é facilitar a implementação das melhorias das condições de tratamento a pacientes com câncer de mama atendidos na Santa Casa de Vitória, hospital filantrópico referência no combate à doença.

Na ocasião, o presidente do Sincades, Idalberto Moro, recebeu das mãos da Dra. Danielle Chambô e do Dr. Vitor Fiorin, um documento de agradecimento e kits oficiais da campanha com camisetas, canecas e máscaras. Também foi assinado um protocolo de intenções como mais uma forma de comprovação do real interesse da instituição em realizar o aporte. Também ficou acordado que, ao final das obras da nova sala cirúrgica, será colocada uma placa no espaço em lembrança à ajuda promovida pelo Sincades.

JUNTOS PELA MAMA 2

Igor Sousa e Rafael Miranda, sócio fundadores da marca Origens Crédito: Divulgação

Igor Sousa e Rafael Miranda, fundadores da marca Origens, são um dos empreendedores do ES que abraçaram a campanha Juntos Pela Mama, desenvolvida pela Santa Casa de Misericórdia para melhorar o tratamento de câncer de mama de pacientes do SUS. A marca capixaba foi a responsável pela coleção de peças exclusivas para a campanha e 100% da renda será revertida para a inciativa. T-shirts, máscaras e canecas estão disponíveis nas lojas físicas e no e-commerce www.sejaorigens.com.br/.

ANIVERSÁRIO

Marina Coser Saldanha, a filha Mila e Nelsinho Saldanha: celebrando o 1 º aniversário! Crédito: Lorena Alvees

SUCESSO

Isabelle Rangel reúne amigos, familiares e parceiros na noite desta quarta-feira, dia 4, para comemorar o primeiro ano de sua The Picnic Box, pioneira em grazing tables e boxes no Estado. A celebração acontece no Barlavento, com décor assinada por Alessandra e Carla Marianelli, da Flor & Cia; picolés da Originalle; macarons de Marcela Leali; e mesa de doces by Chocolateria Brasil.

MERCADO DA BELEZA

Dirceu Paigel, cabeleireiro Crédito: Cloves Louzada

A economia dá sinais de recuperação: segundo o IBGE o setor no país cresceu entre agosto e setembro e o mercado da beleza contribui para fazer a “roda” da economia girar: o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, de acordo com a Euromonitor Internacional. Dirceu Paigel, cabeleireiro e empresário, está atento à essa movimentação da economia e, durante a pandemia, botou em prática nova estratégia de negócios com a reinauguração de seu salão no Shopping Vitória. A partir dessa semana, o hair stylist passa a atender no primeiro piso do mall.

ESPIRITUALIDADE ORGANIZACIONAL

Nesta quarta-feira (04), às 19h, Sidemberg Rodrigues, palestrante, professor e escritor nas áreas de sustentabilidade e espiritualidade na gestão participará de um debate promovido pela Faesa Cariacica e transmitido pelo canal da Faesa no Youtube, para discutir com estudantes e interessados pelo tema sobre os benefícios da espiritualidade organizacional para a cultura e resultado das empresas.

LIBERDADE E DEMOCRACIA

Renato William, especialistas em sistema de gestão e diretor da Sankhya-ES, participa nos dias 05 e 06 de novembro do 8º Fórum Liberdade e Democracia, o maior evento de conteúdo do Espirito Santo. A Sankhya é um dos patrocinadores ouro do evento.

BODAS DE ZINCO

A empresária Roberta Mello está a todo vapor com os preparativos de comemoração de suas Bodas de Zinco com o farmacêutico Márcio Mendes Mello. Os 10 anos de casados do casal será comemorado no próximo dia 13 de novembro em jantar intimista para os pais e padrinhos no restaurante Domus Itálica, na Praia da Costa. Além das delícias do chef Assis Teixeira, bem-casados da especialista Louise Lacourt também vão marcar presença na comemoração.

VOLTA DO TURISMO

O sétimo levantamento mensal da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), comprovou que 87% das operadoras de turismo brasileiras realizaram vendas em setembro. A pesquisa mostra, ainda, que o número de empresas com faturamento inferior a 90% do lucro do ano de 2019 foi reduzido a 28%. Em agosto, essas operadoras representavam 40%. “A pesquisa mostrou que os destinos de praia são os preferidos e, em segundo lugar estão os destinos do interior, com campo, fazenda e montanha, seguidos pelo ecoturismo. O Espírito Santo apresenta todos esses atrativos e isso é um respiro, pois nos dá a certeza de que o setor turístico capixaba está retornando”, ressalta o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli.

DESONERAÇÃO

Após um histórico de adiamentos, mais uma vez o Congresso Nacional pode analisar nesta quarta-feira (04) o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que estendeu a desoneração da folha de pagamentos a 17 setores da economia. De acordo com o advogado tributarista Samir Nemer a pauta, que vem sendo adiada há alguns meses, coloca em risco importantes investimentos e causa insegurança econômica e jurídica.