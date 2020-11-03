Vitória vai ganhar novo beach bar no verão 2021

Curva da Jurema Crédito: Ricardo Medeiros

Nem só de Guarapari vive a programação do verão capixaba. Prova disso é que os empresários Luciano Reis, Rodrigo Antunes e Julio Cesar se preparam para inaugurar o Épico Beach Bar, no próximo dia 15 de novembro, na Curva da Jurema. A casa pretende misturar o estilo europeu e o life style praiano brasileiro.

INAUGURAÇÃO

Agilberto Costa, Helcius Costa, Helcias Castro, Leonardo Dantas, Ricardo Nicacio, Ricardo Franco e Pedro Martins da Costa: nova pizzaria da Ilha Crédito: Monica Zorzanelli

Uma das pizzarias mais tradicionais e premiadas de Belo Horizonte, a Olegário Pizza e Vinho inaugurou sua primeira casa fora do estado mineiro. O endereço escolhido foi a charmosa varanda do Hotel Ibis, na Praia do Canto. A inauguração, na última sexta-feira (30), reuniu convidados dos sócios, Com cerca de 16 anos de história, a casa oferece pizzas, pratos à la carte, vasta carta de vinhos e um bar de drinques. Estão à frente do negócio, os irmãos Pedro e Agilberto Martins da Costa, o empresário Ricardo Nicacio e um grupo de investidores locais. Confira as fotos da inauguração na galeria abaixo

Inauguração de pizzaria na Praia do Canto

JARDINS VERTICAIS

A Paisagista Sinthia Ferrari criou dois jardins verticais para os ambientes de Sérgio Palmeira e Leticia Finamore, na Casa Cor ES, no Shopping Vitória.

DIA DO CERIMONIALISTA

Lorena Hombre, Mery Zeferino e Dayane Castro: celebrando a data no MAWT Crédito: Arnaldo Peruzo

NOVO BISTRÔ

Paulo Paganucci convida para o open house do Don Pedro Café e Bistrô, nesta quinta-feira (5), na Praia do Canto.

ANIVERSÁRIO

Julia Helena, Maria Auxiliadora, a aniversariante Filhinha Covre, Estevão Covre, João Bosco Covre e a bebê Maria Crédito: Mônica Zorzanelli

APARELHOS TRANSPARENTES

Cresce a procura por aparelhos transparentes, os chamados “alinhadores”. A ortodontista Catarina Riva explica que eles trazem alguns benefícios. “Exercem a mesma função dos tradicionais, entretanto são totalmente discretos e podem reduzir, em até dois anos, o processo”, explica. A especialista acrescenta que o primeiro passo é moldar a boca do paciente com um scanner digital, gerando a imagem da arcada dentária em 3D. Em seguida, com o uso de software, o profissional determina os movimentos certeiros que o molde deverá fazer a fim de harmonizar as deformidades.

BARRA DO JUCU