Hospital do ES recebe certificação máxima de limpeza e esterilização

O Hospital Santa Rita acaba de receber a certificação Black Diamond (Diamante Negro), da 3M, um Programa de Qualidade Assegurada de Limpeza e Esterilização, que reconhece hospitais que adotam boas práticas no Centro de Material e Esterilização (CME). O certificado foi entregue ontem, dia 29. O programa tem o objetivo de contribuir para a qualidade e segurança nos processos, o que é fundamental para redução dos riscos de infecção hospitalar.
Carlos Clayton Lobato, diretor Geral do Santa Rita, acrescenta que o Hospital está na categoria máxima, pois atingiu 100% dos requisitos da avaliação básica e plus. Esses requisitos compreendem capacitação técnica da equipe, protocolos seguidos, cumprimento de resoluções, recursos tecnológicos, informações e diretrizes internacionais.
PARCERIA DE SUCESSO
Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro, CEOs da Rophen Consultoria, e Tatiana Tristão, diretora administrativa na Realcafé, fecharam uma parceria de sucesso que ajuda os funcionários da indústria de café a realizarem uma transição segura para a aposentadoria. O Programa de Preparação para o Amanhã (PPA) conta com acompanhamento de psicólogos e profissionais de recursos humanos, que auxiliam os futuros aposentados a planejarem esta nova fase. A primeira turma de veteranos participou de vários encontros ao longo de quase dois anos e foram homenageados por diretores do grupo e colegas de trabalho em evento realizado em Vitória.
JANTAR GREGO
ESTÉTICA
Rubia Tannure, formada em Relações Internacionais e atuando há 15 anos com exportação de Rochas Ornamentai, se prepara para inaugurar a sua segunda franquia da Botoclinic, maior rede de harmonização facial do país, durante a pandemia, no Shopping Vila Velha, no esquema soft opening a partir do dia 3 de novembro. No dia 17, será a inauguração oficial com coquetel para convidados. Rubia também é a responsável pela franquia do Shopping Mestre Álvaro, na Serra, aberta em março deste ano.
VERÃO 2021
FÓRUM LIBERDADE E DEMOCRACIA
A Marca Ambiental, empresa capixaba pioneira no gerenciamento de resíduos, patrocina o 8° Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Na última edição, no ano passado, a empresa implementou a gestão dos resíduos gerados durante o evento, envolvendo a coleta seletiva no local com a disposição de lixeiras para recicláveis e não recicláveis, além da coleta, transporte, reciclagem e disposição final dos resíduos. "Essa iniciativa é um excelente meio de educar, quando falamos sobre sustentabilidade ambiental, sobretudo em um evento tão importante como esse”, pontua Mirela Souto, gestora de comunicação da Marca. O Fórum, considerado o maior debate de ideias do Estado, é realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã. Será nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.