Hospital do ES recebe certificação máxima de limpeza e esterilização

Hospital Santa Rita Crédito: Fernando Madeira

O Hospital Santa Rita acaba de receber a certificação Black Diamond (Diamante Negro), da 3M, um Programa de Qualidade Assegurada de Limpeza e Esterilização, que reconhece hospitais que adotam boas práticas no Centro de Material e Esterilização (CME). O certificado foi entregue ontem, dia 29. O programa tem o objetivo de contribuir para a qualidade e segurança nos processos, o que é fundamental para redução dos riscos de infecção hospitalar.

Carlos Clayton Lobato, diretor Geral do Santa Rita, acrescenta que o Hospital está na categoria máxima, pois atingiu 100% dos requisitos da avaliação básica e plus. Esses requisitos compreendem capacitação técnica da equipe, protocolos seguidos, cumprimento de resoluções, recursos tecnológicos, informações e diretrizes internacionais.

PARCERIA DE SUCESSO

Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro, CEOs da Rophen Consultoria, e Tatiana Tristão, diretora administrativa na Realcafé, fecharam uma parceria de sucesso que ajuda os funcionários da indústria de café a realizarem uma transição segura para a aposentadoria. O Programa de Preparação para o Amanhã (PPA) conta com acompanhamento de psicólogos e profissionais de recursos humanos, que auxiliam os futuros aposentados a planejarem esta nova fase. A primeira turma de veteranos participou de vários encontros ao longo de quase dois anos e foram homenageados por diretores do grupo e colegas de trabalho em evento realizado em Vitória.

JANTAR GREGO

Taiana Paste e Kaiky Plaster: em noite gastronômica na Ilha Crédito: Pedro Melo

Os irmãos Felippe e Fred Oliveira com as amadas Sarah Esteves e Yasmin Moyses Crédito: Pedro Melo

As irmãs Tatiana e Thais Bresciane Crédito: Pedro Melo

ESTÉTICA

Rubia Tannure, formada em Relações Internacionais e atuando há 15 anos com exportação de Rochas Ornamentai, se prepara para inaugurar a sua segunda franquia da Botoclinic, maior rede de harmonização facial do país, durante a pandemia, no Shopping Vila Velha, no esquema soft opening a partir do dia 3 de novembro. No dia 17, será a inauguração oficial com coquetel para convidados. Rubia também é a responsável pela franquia do Shopping Mestre Álvaro, na Serra, aberta em março deste ano.

VERÃO 2021

Renata Vervloet exibe uma das peças da nova coleção de beachwear da estilista Betina Aguiar. O ensaio fotográfico foi na Praia do Forte, na Bahia Crédito: Carol Machado

FÓRUM LIBERDADE E DEMOCRACIA

A Marca Ambiental, empresa capixaba pioneira no gerenciamento de resíduos, patrocina o 8° Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Na última edição, no ano passado, a empresa implementou a gestão dos resíduos gerados durante o evento, envolvendo a coleta seletiva no local com a disposição de lixeiras para recicláveis e não recicláveis, além da coleta, transporte, reciclagem e disposição final dos resíduos. "Essa iniciativa é um excelente meio de educar, quando falamos sobre sustentabilidade ambiental, sobretudo em um evento tão importante como esse”, pontua Mirela Souto, gestora de comunicação da Marca. O Fórum, considerado o maior debate de ideias do Estado, é realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã. Será nos dias 5 e 6 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.

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