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Renata Rasseli

Happy hour ao ar livre vira moda na pandemia no ES

Cafés e bares apostam em pocket eventos nas varandas, com DJ e música ao vivo, para atrair público após o dia de trabalho

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Larissa Tantan, Larissa e Rebeca Baiocco
A DJ Larissa Tantan, Rebeca  Larissa Baiocco: na estreia do projeto Girls Night Out  Crédito: Mônica Zorzanelli
Como a maioria dos capixabas já está de volta ao trabalho presencial, o happy hour voltou à cena para quem aprecia um drinque ou um chope depois do expediente. Mas devido à pandemia, a procura por casas com varandas e áreas ao ar livre aumentou no ES.
Pensando nisso, a empresária Larissa Baiocco resolveu lançar um happy hour com direito a carta de drinques e petiscos e DJ nas picapes, em seu point, no Barro Vermelho, em Vitória. A estreia foi nesta quarta-feira (28) sob o comando de Larissa Tantan. "Estávamos com muita saudade de abrir nossa casa à noite. Então lançamos esse happy hour, que devemos repetir toda última quinta-feira de cada mês". 
Confira quem prestigiou o encontro no Barro Vermelho:

Happy Hour no Barro Vermelho

HAPPY HOUR NA PRAIA DO CANTO

Juliana Leão e Junia Rutowitsch
Juliana Leão e Junia Rutowitsch: na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

EXPANSÃO 

A rede capixaba de saúde Total Health está em expansão pelo país e agora vai implantar, em Brasília, o primeiro Hospital de Transição e Cuidados Paliativos da rede privada. A obra será entregue em dezembro deste ano e vai ofertar 48 leitos. O projeto é assinado pela arquiteta Flávia Abaurre e segue os moldes do hospital de mesmo perfil implantado, há mais de 10 anos, aqui no Espírito Santo, o Hospital Total Health Vix. De acordo com o diretor executivo da rede, Rafael Martins, a previsão é entregar mais dois hospitais de transição, em 2021, em outras capitais do Brasil.

EXPOSIÇÃO

Rosa-Nina Liebermann: curadora da exposição
Rosa-Nina Liebermann: A curadora da exposição "A Arte do Ofício", em cartaz, no Centro Cultural Sesi Crédito: Renata Rasseli

CAMPO NA CIDADE

Ademir Dadalto anuncia as feiras Sabores da Terra, Agricultura Familiar – FEAFES e a Feira Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais, na Praça do Papa, em Vitória, entre os dias 26 e 29 de novembro. "São eventos gratuitos e de grande importância para o agronegócio capixaba. São aproximadamente 300 famílias empreendedoras do campo que expõem seus produtos em 4 dias. Toda experiência gastronômica e de artesanato do interior do ES estará disponível em dois pavilhões instalados no local. Doces, bolos, biscoitos, cafés, flores e móveis artesanais estarão entre as atrações. As feiras também visam a segurança dos participantes e seguirão todo o protocolo de higiene para evitar a propagação da Covid-19", explica o organizador.

FAMÍLIA

Claudia Giestas, João Luiz Bianchi e a filha Laura
Claudia Giestas, João Luiz Bianchi e a filha Laura Crédito: Mônica Zorzanelli

ALERTA AZUL

Carolina Conopca ressalta que a campanha Novembro Azul é uma verdadeira oportunidade para o homem dar mais atenção à saúde. Mais do que isso, é fundamental para conscientizar a população masculina a utilizar todas as alternativas disponíveis para vencer o câncer de próstata. “A melhor forma para prevenir a doença é realizar anualmente, a partir dos 45 anos,  o exame de toque retal e o de sangue. Apesar de ser cercado de preconceito e evitado por grande parte dos homens, o toque retal tem uma importância enorme, pois é por meio dele que o urologista consegue perceber a presença de um nódulo maligno”, reforça a oncologista da Medquimheo.

ANIVERSÁRIO

André Poubel e Renata Rosa: duplo aniversário em Patrimônio da Penha, no Caparaó
André Poubel e Renata Rosa: duplo aniversário em Patrimônio da Penha, no Caparaó Crédito: Divulgação

LIXO ZERO

Com parte da programação da Semana Lixo Zero, que acontece até o próximo domingo, dia 1º, o Instituto Movive promove nesta sexta, dia 30, uma live sobre “Lixo Zero e Alimentação: Descascar mais e desembalar menos”. A convidada é a técnica em agroecologia Natalia Messina. É às 14h, no Instagram @movive_quemamacuida. De acordo com a presidente do Instituto Movive, Cristina Puppim, a ideia é realizar um movimento de reflexão da sociedade sobre o consumo e a responsabilidade individual pelos resíduos gerados diariamente. A programação completa da Semana Lixo Zero está disponível nas redes sociais do Movive.

BELEZA CAPIXABA

Fabiana Croce
Fabiana Croce: desfrutando a natureza do Caparaó! Crédito: Divulgação

VAGAS TEMPORÁRIAS

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a oferta de vagas temporárias no comércio para o fim de ano, pode ser a menor desde 2015, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Consequentemente, a competitividade por ocupar esses postos aumentam e, de acordo com a psicóloga e direta da Psico Store, Martha Zouain, alguns fatores podem ser determinantes para ser contratado. “Com o mercado extremamente competitivo por conta da menor oferta, quem conseguiu realizar qualificações recentes terá mais chances de se contratado. Outro ponto importante é o timming, fica atento às empresas que estão contratando e se candidatar no momento certo, pois um pequeno atraso pode fazer com que o candidato encontre todas as vagas preenchidas”

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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