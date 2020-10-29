Operadora de saúde do ES terá centro de telemedicina

MedSênior Crédito: MedSênior

A MedSênior trabalha na implantação de um Centro de Telemedicina para prestar assistência os clientes da operadora de saúde nas áreas de Geriatria, Medicina de Família, Clínica Médica, Psiquiatria, Cardiologia e Oftalmologia. A expectativa é de que os atendimentos da nova unidade comecem ainda no primeiro semestre de 2021.

De acordo com gerente Operacional Nacional, Eric Gaigher, a tecnologia para apoiar o trabalho já foi desenvolvida. “Passamos a oferecer a telemedicina com a pandemia, e a nossa intenção é profissionalizar e expandir cada vez mais o serviço. O primeiro passo será a inauguração de um espaço próprio e estruturado exclusivamente para essa finalidade”, afirma.

MESVERSÁRIO

Caio e Bia Perenzin: celebrando os dois meses do filho Antônio Crédito: Divulgação

MERCEDES-BENZ É ELEITA A MARCA AUTOMOTIVA MAIS VALIOSA DO ANO

Bernardo Chieppe, diretor das concessionárias premium do Grupo Águia Branca, comemora o título de marca automotiva mais valiosa do mundo, conquistado pela Mercedes-Benz pelo quarto ano seguido. A montadora foi reconhecida como uma das marcas mais desejadas no mundo no estudo “Best Global Brands” deste ano, realizado nos EUA. Com valor de marca estimado em 49.268 bilhões de dólares, a montadora foi a única empresa europeia entre as dez primeiras.

ELOPEMENT WEDDING

Laís Monteiro e Pedro Moreira celebraram união com Elopement Wedding nas ruínas da Igreja Nossa Senhora de Belém, em Viana. A noiva apostou em um vestido fluído e com detalhes em renda, assinado por Chris Trajano. Crédito: Damm Fotografia

JANELAS CASACOR

A 25ª edição da CasaCor Espírito Santo que foi adiada para março de 2021, será substituída pelo projeto “Janelas CasaCor”, que acontece de 04 de novembro a 06 de dezembro, no estacionamento do Shopping Vitória. Mais uma vez os empresários Carlos e Beto Marianelli, com sua Compose, apoiam aos arquitetos capixabas, dentre eles: Sergio Palmeira, Letícia Finamore, Cyane Zoboli, Vitor Cipriano e Renata Tristão.

CHÁ DE BEBÊ

Marcela e Leandro Colnago: à espera de Davi Crédito: Cacá Lima

VERÃO 2021

Três empresárias capixabas, Betina Aguiar, Dani Barreto e Jéssica Puziol, preparam uma collab de suas coleções que promete bombar no verão 2021. Elas estão no Tivoli EcoResort, na Bahia, para uma sessão de fotos. Betina conta para a coluna que suas peças femininas de beachwear estão cada vez mais cheias de detalhes, ousadia e versatilidade. Entre as tendências para a estação quente do ano estão as amarrações, uma pegada que confere um volume à peça, valorizando ainda mais cada região do corpo, e com a possibilidade de personalizar o look.

CURSO SOLIDÁRIO

O neurologista infantil Thiago Gusmão e a psicóloga Paula Bullerjhann ministram curso sobre controle de comportamentos-problemas no próximo dia 7 de novembro com renda das inscrições 100% revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cariacica. O evento acontece no auditório da entidade, a partir das 8h.

IAB COMEMORA ANIVERSÁRIO

O Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Espírito Santo (IAB-ES) está comemorando 53 anos neste mês. O seu presidente, Geraldo Lino, comemora e destaca a atenção e a luta em defesa da Arquitetura e do Urbanismo, como a retomada das obras do Cais das Artes e a mobilização para requalificação do espaço dos Armazéns do IBC, em Jardim da Penha. Razões não faltam para celebrar, além da defesa do planejamento sustentável dos espaços públicos, assegurando-se a qualidade de vida nas cidades, ações em prol da profissão de Arquiteto, como a interiorização de debates com arquitetos do interior do estado, capacitações remotas e palestras nas faculdades e universidades.

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