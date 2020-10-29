Operadora de saúde do ES terá centro de telemedicina

A MedSênior trabalha na implantação de um Centro de Telemedicina para prestar assistência os clientes da operadora de saúde nas áreas de Geriatria, Medicina de Família, Clínica Médica, Psiquiatria, Cardiologia e Oftalmologia. A expectativa é de que os atendimentos da nova unidade comecem ainda no primeiro semestre de 2021.
De acordo com gerente Operacional Nacional, Eric Gaigher, a tecnologia para apoiar o trabalho já foi desenvolvida. “Passamos a oferecer a telemedicina com a pandemia, e a nossa intenção é profissionalizar e expandir cada vez mais o serviço. O primeiro passo será a inauguração de um espaço próprio e estruturado exclusivamente para essa finalidade”, afirma.
MESVERSÁRIO
MERCEDES-BENZ É ELEITA A MARCA AUTOMOTIVA MAIS VALIOSA DO ANO
Bernardo Chieppe, diretor das concessionárias premium do Grupo Águia Branca, comemora o título de marca automotiva mais valiosa do mundo, conquistado pela Mercedes-Benz pelo quarto ano seguido. A montadora foi reconhecida como uma das marcas mais desejadas no mundo no estudo “Best Global Brands” deste ano, realizado nos EUA. Com valor de marca estimado em 49.268 bilhões de dólares, a montadora foi a única empresa europeia entre as dez primeiras.
ELOPEMENT WEDDING
JANELAS CASACOR
A 25ª edição da CasaCor Espírito Santo que foi adiada para março de 2021, será substituída pelo projeto “Janelas CasaCor”, que acontece de 04 de novembro a 06 de dezembro, no estacionamento do Shopping Vitória. Mais uma vez os empresários Carlos e Beto Marianelli, com sua Compose, apoiam aos arquitetos capixabas, dentre eles: Sergio Palmeira, Letícia Finamore, Cyane Zoboli, Vitor Cipriano e Renata Tristão.
CHÁ DE BEBÊ
VERÃO 2021
Três empresárias capixabas, Betina Aguiar, Dani Barreto e Jéssica Puziol, preparam uma collab de suas coleções que promete bombar no verão 2021. Elas estão no Tivoli EcoResort, na Bahia, para uma sessão de fotos. Betina conta para a coluna que suas peças femininas de beachwear estão cada vez mais cheias de detalhes, ousadia e versatilidade. Entre as tendências para a estação quente do ano estão as amarrações, uma pegada que confere um volume à peça, valorizando ainda mais cada região do corpo, e com a possibilidade de personalizar o look.
CURSO SOLIDÁRIO
O neurologista infantil Thiago Gusmão e a psicóloga Paula Bullerjhann ministram curso sobre controle de comportamentos-problemas no próximo dia 7 de novembro com renda das inscrições 100% revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cariacica. O evento acontece no auditório da entidade, a partir das 8h.
IAB COMEMORA ANIVERSÁRIO
O Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Espírito Santo (IAB-ES) está comemorando 53 anos neste mês. O seu presidente, Geraldo Lino, comemora e destaca a atenção e a luta em defesa da Arquitetura e do Urbanismo, como a retomada das obras do Cais das Artes e a mobilização para requalificação do espaço dos Armazéns do IBC, em Jardim da Penha. Razões não faltam para celebrar, além da defesa do planejamento sustentável dos espaços públicos, assegurando-se a qualidade de vida nas cidades, ações em prol da profissão de Arquiteto, como a interiorização de debates com arquitetos do interior do estado, capacitações remotas e palestras nas faculdades e universidades.
CONSUMO ONLINE NA BLACK FRIDAY
2020 tem provocado uma acelerada mudança de hábitos, comportamentos e da forma que consumir produtos e serviços. Rafaela Andrade, publicitária e diretora-executiva da Ágora, analisa que o consumo online que já era uma tendência, foi acelerado exponencialmente com a pandemia. “Para sobreviver pós-pandemia não tem jeito, é preciso investir em presença digital. A COVID-19 e o distanciamento social despertaram um potencial de compra, que antes crescia devagar e agora acelerou. Com a aproximação da Black Friday, o ambiente online este ano será certamente o mais propício para vender e gerar novos negócios”, analisa.