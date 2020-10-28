Monumento em homenagem ao imigrante italiano completa 20 anos no ES

Monumento do Imigrante Italiano completa 20 anos Crédito: Divulgação

Um dos patrimônios contemporâneos de Vitória, o Monumento ao Imigrante Italiano completa 20 anos em 2020. Constituído por dois obeliscos em granito verde, com 30 m de altura, o monumento, que fica na Avenida Américo Buaiz, próximo à entrada para a Ilha do Boi, foi projetado pela arquiteta Sheila Basílio. Trata-se de um símbolo que destaca a importância da cultura italiana na formação do povo capixaba.

Inaugurada em junho de 2000, a obra arquitetônica foi erguida na Praça da Itália, local que recebeu essa denominação em 1992. A forma verticalizada transformou o monumento num marco urbano de Vitória, uma construção que pode ser vista à distância e a partir de diversas perspectivas.

À noite, a iluminação especial é mais um detalhe que não passa despercebido. Refletores envolvem o monumento com as cores da bandeira da Itália, atraindo os olhares das pessoas que passam pela avenida Américo Buaiz e reforçando o significado da obra.

A arquiteta Sheila Basílio e o vice-cônsul da Itália, Deotílio Destefani: na inauguração do Crédito: Divulgação

A obra teve participação importante do vice-consulado da Itália, na época, comandado pelo empresário Deotílio Destefani. "O vice- cônsul na época, Sr. Deotílio Destefani, realmente lutou pela realização do monumento", diz Sheila.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Ane Zorzanelli e Lucyana Junger: parabèns pra você! Crédito: Wanderson Lopes

IMAGEM PESSOAL

A empresária Monica Paiva, que mora em Boston, convidou a estrategista de imagem pessoal e corporativa Elian Ramile para ministrar curso de capacitação para sua equipe de gerentes das suas Óticas Cachoeiro.

QUERIDAS DE RR

Andrea Richa e Marcela Raizer: festejando Ane Zorzanelli! Crédito: Wanderson Lopes

HAPPY HOUR

Larissa Baiôcco convida para o Girl's Night Out, um happy hour ao som da DJ Larissa Tantan, nesta quarta-feira (28), das 18 às 22h30, na varanda da Casa 4, no Barro Vermelho.

MULHERES DE NEGÓCIOS

A farmacêutica Raigna Vasconcelos participa do encontro mensal Mulheres de Negócios, que vai acontecer no restaurante Papa Gourmet, amanhã (28), às 19h30. O evento é comandando por Elayne Borel.

ENCONTRO

Luizza Bragatto e Andressa Allen: no aniversário de Ane Zorzanelli Crédito: Wanderson Lopes

CAPIXABA DISPUTA PRÊMIO DE TI NACIONAL

O presidente do Prodest, Tasso Lugon, está na disputa para participar da final do Prêmio Destaque | 4CIO Prods & Tecnologia, que reconhece os gestores de TI que adotam a transformação digital em prol da sociedade. A escolha dos finalistas termina no dia 30 deste mêS. A final e a divulgação dos vencedores do prêmio será no dia 05 de novembro, em evento virtual.

VISITA ESPECIAL

Nilceia Alvarenga, Alceli Rodrigues, Berenícia Nascimento, Eonete Correa, Carmem Dolores, Dulcineia Loureiro e Hélida Rangel: paneleiras de Goiabeiras visitaram o showroom de Carmen Dolores Crédito: Cloves Louzada

DIA DE REALIZAR SONHOS

Terence Rangel, sócio- proprietário do Outback em Vitória, lembra que nesta quarta, dia 28, quem fizer um pedido no Outback vai ajudar a realizar sonhos de crianças muito especiais. Trata-se da 14ª edição do Bloomin’ Day, ação beneficente que reverte todo o valor líquido arrecadado com a venda da famosa cebola gigante Bloomin’ Onion em prol do trabalho de uma instituição e, este ano, mais uma vez, a parceria acontece com a Make-A-Wish®️ Brasil, organização sem fins lucrativos que realiza sonhos de crianças com doenças graves. O Bloomin’ Day é reconhecido pela sua trajetória de contribuições, marcada por muitas realizações e inúmeras pessoas ajudadas. Nos dois anos anteriores em prol da Make-A-Wish®️ Brasil, o Bloomin’ Day arrecadou mais de 300 mil reais, o que possibilitou realizar 85 sonhos de crianças com doenças graves.

SUCESSO

Irene Baldi comemora 21 anos de clínica de dermatologia em Vitória Crédito: Divulgação

DE PORTAS ABERTAS