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Renata Rasseli

Monumento em homenagem ao imigrante italiano completa 20 anos no ES

Constituído por dois obeliscos em granito verde, o monumento projetado pela arquiteta Sheila Basílio, na Enseada do Suá, simboliza a união dos povos do Brasil e Itália

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Monumento do Imigrante Italiano completa 20 anos
Monumento do Imigrante Italiano completa 20 anos Crédito: Divulgação
Um dos patrimônios contemporâneos de Vitória, o Monumento ao Imigrante Italiano completa 20 anos em 2020. Constituído por dois obeliscos em granito verde, com 30 m de altura, o monumento, que  fica na Avenida Américo Buaiz, próximo à entrada para a Ilha do Boi, foi projetado pela arquiteta Sheila Basílio.  Trata-se de um símbolo que destaca a importância da cultura italiana na formação do povo capixaba. 
Inaugurada em junho de 2000, a obra arquitetônica foi erguida na Praça da Itália, local que recebeu essa denominação em 1992. A forma verticalizada transformou o monumento num marco urbano de Vitória, uma construção que pode ser vista à distância e a partir de diversas perspectivas. 
À noite, a iluminação especial é mais um detalhe que não passa despercebido. Refletores envolvem o monumento com as cores da bandeira da Itália, atraindo os olhares das pessoas que passam pela avenida Américo Buaiz e reforçando o significado da obra.
A arquiteta Sheila Basílio e o vice-cônsul da Itália na época, Deotílio Destefani
A arquiteta Sheila Basílio e o vice-cônsul da Itália, Deotílio Destefani: na inauguração do  Crédito: Divulgação
A obra teve participação importante do vice-consulado da Itália, na época, comandado pelo empresário Deotílio Destefani. "O vice- cônsul na época, Sr. Deotílio Destefani, realmente lutou pela realização do monumento", diz Sheila.

ANIVERSÁRIO

Ane Zorzanelli e Lucyana Junger
A aniversariante Ane Zorzanelli e Lucyana Junger: parabèns pra você! Crédito: Wanderson Lopes

IMAGEM PESSOAL

A empresária Monica Paiva, que mora em Boston, convidou a estrategista de imagem pessoal e corporativa Elian Ramile para ministrar curso de capacitação para sua equipe de gerentes das suas Óticas Cachoeiro.

QUERIDAS DE RR

Andrea Richa e Marcela Raizer
Andrea Richa e Marcela Raizer: festejando Ane Zorzanelli! Crédito: Wanderson Lopes

HAPPY HOUR

Larissa Baiôcco convida para o Girl's Night Out, um  happy hour ao som da DJ Larissa Tantan,  nesta quarta-feira (28), das 18 às 22h30, na varanda da Casa 4, no Barro Vermelho.

MULHERES DE NEGÓCIOS

A farmacêutica Raigna Vasconcelos participa do encontro mensal Mulheres de Negócios, que vai acontecer no restaurante Papa Gourmet, amanhã (28), às 19h30. O evento é comandando por Elayne Borel.

ENCONTRO

Luizza Bragatto e Andressa Allen
Luizza Bragatto e Andressa Allen: no aniversário de Ane Zorzanelli Crédito: Wanderson Lopes

CAPIXABA DISPUTA PRÊMIO DE TI NACIONAL

O presidente do Prodest, Tasso Lugon, está na disputa para participar da final do Prêmio Destaque | 4CIO Prods & Tecnologia, que reconhece os gestores de TI que adotam a transformação digital em prol da sociedade. A escolha dos finalistas termina no dia 30 deste mêS. A final e a divulgação dos vencedores do prêmio será no dia 05 de novembro, em evento virtual.

VISITA ESPECIAL

Nilceia Alvarenga, Alceli Rodrigues, Berenícia Nascimento, Eonete Correa, Carmem Dolores, Dulcineia Loureiro e Hélida Rangel
Nilceia Alvarenga, Alceli Rodrigues, Berenícia Nascimento, Eonete Correa, Carmem Dolores, Dulcineia Loureiro e Hélida Rangel: paneleiras de Goiabeiras visitaram o showroom de Carmen Dolores Crédito: Cloves Louzada

DIA DE REALIZAR SONHOS

Terence Rangel, sócio- proprietário do Outback em Vitória, lembra que nesta quarta, dia 28, quem fizer um pedido no Outback vai ajudar a realizar sonhos de crianças muito especiais. Trata-se da 14ª edição do Bloomin’ Day, ação beneficente que reverte todo o valor líquido arrecadado com a venda da famosa cebola gigante Bloomin’ Onion em prol do trabalho de uma instituição e, este ano, mais uma vez, a parceria acontece com a Make-A-Wish®️ Brasil, organização sem fins lucrativos que realiza sonhos de crianças com doenças graves. O Bloomin’ Day é reconhecido pela sua trajetória de contribuições, marcada por muitas realizações e inúmeras pessoas ajudadas. Nos dois anos anteriores em prol da Make-A-Wish®️ Brasil, o Bloomin’ Day arrecadou mais de 300 mil reais, o que possibilitou realizar 85 sonhos de crianças com doenças graves.

SUCESSO

Irene Baldi comemora 21 anos de clínica de dermatologia em Vitória
Irene Baldi comemora 21 anos de clínica de dermatologia em Vitória Crédito: Divulgação

DE PORTAS ABERTAS

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) reabre a sua Loja Colaborativa Social, localizada na sede da instituição, em Jardim Camburi. Em uma nova fase, os atendimentos seguem todas as recomendações dos órgãos gestores de saúde, como a higienização das mãos, do espaço, das peças e distanciamento social e acontecem somente com horário marcado. O agendamento pode ser feito pelo telefone: (27) 99513-3278.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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