Monumento em homenagem ao imigrante italiano completa 20 anos no ES

Um dos patrimônios contemporâneos de Vitória, o Monumento ao Imigrante Italiano completa 20 anos em 2020. Constituído por dois obeliscos em granito verde, com 30 m de altura, o monumento, que fica na Avenida Américo Buaiz, próximo à entrada para a Ilha do Boi, foi projetado pela arquiteta Sheila Basílio. Trata-se de um símbolo que destaca a importância da cultura italiana na formação do povo capixaba.
Inaugurada em junho de 2000, a obra arquitetônica foi erguida na Praça da Itália, local que recebeu essa denominação em 1992. A forma verticalizada transformou o monumento num marco urbano de Vitória, uma construção que pode ser vista à distância e a partir de diversas perspectivas.
À noite, a iluminação especial é mais um detalhe que não passa despercebido. Refletores envolvem o monumento com as cores da bandeira da Itália, atraindo os olhares das pessoas que passam pela avenida Américo Buaiz e reforçando o significado da obra.
A obra teve participação importante do vice-consulado da Itália, na época, comandado pelo empresário Deotílio Destefani. "O vice- cônsul na época, Sr. Deotílio Destefani, realmente lutou pela realização do monumento", diz Sheila.
ANIVERSÁRIO
IMAGEM PESSOAL
A empresária Monica Paiva, que mora em Boston, convidou a estrategista de imagem pessoal e corporativa Elian Ramile para ministrar curso de capacitação para sua equipe de gerentes das suas Óticas Cachoeiro.
QUERIDAS DE RR
HAPPY HOUR
Larissa Baiôcco convida para o Girl's Night Out, um happy hour ao som da DJ Larissa Tantan, nesta quarta-feira (28), das 18 às 22h30, na varanda da Casa 4, no Barro Vermelho.
MULHERES DE NEGÓCIOS
A farmacêutica Raigna Vasconcelos participa do encontro mensal Mulheres de Negócios, que vai acontecer no restaurante Papa Gourmet, amanhã (28), às 19h30. O evento é comandando por Elayne Borel.
ENCONTRO
CAPIXABA DISPUTA PRÊMIO DE TI NACIONAL
O presidente do Prodest, Tasso Lugon, está na disputa para participar da final do Prêmio Destaque | 4CIO Prods & Tecnologia, que reconhece os gestores de TI que adotam a transformação digital em prol da sociedade. A escolha dos finalistas termina no dia 30 deste mêS. A final e a divulgação dos vencedores do prêmio será no dia 05 de novembro, em evento virtual.
VISITA ESPECIAL
DIA DE REALIZAR SONHOS
Terence Rangel, sócio- proprietário do Outback em Vitória, lembra que nesta quarta, dia 28, quem fizer um pedido no Outback vai ajudar a realizar sonhos de crianças muito especiais. Trata-se da 14ª edição do Bloomin’ Day, ação beneficente que reverte todo o valor líquido arrecadado com a venda da famosa cebola gigante Bloomin’ Onion em prol do trabalho de uma instituição e, este ano, mais uma vez, a parceria acontece com a Make-A-Wish®️ Brasil, organização sem fins lucrativos que realiza sonhos de crianças com doenças graves. O Bloomin’ Day é reconhecido pela sua trajetória de contribuições, marcada por muitas realizações e inúmeras pessoas ajudadas. Nos dois anos anteriores em prol da Make-A-Wish®️ Brasil, o Bloomin’ Day arrecadou mais de 300 mil reais, o que possibilitou realizar 85 sonhos de crianças com doenças graves.
SUCESSO
DE PORTAS ABERTAS
A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) reabre a sua Loja Colaborativa Social, localizada na sede da instituição, em Jardim Camburi. Em uma nova fase, os atendimentos seguem todas as recomendações dos órgãos gestores de saúde, como a higienização das mãos, do espaço, das peças e distanciamento social e acontecem somente com horário marcado. O agendamento pode ser feito pelo telefone: (27) 99513-3278.