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Renata Rasseli

Fotos: Confira quem prestigiou a inauguração do Centro Cultural Sesi

O novo espaço cultural do ES, que fica em Jardim da Penha,  abriu as portas com a exposição "A Arte do Ofício", com curadoria de Rosa-Nina Liebermann

Públicado em 

26 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Eduardo Dalla Mura, Léo de Castro, Patrícia Castro, Cris Samorini, Priscila e Marcelo Lages
Eduardo Dalla Mura, Léo de Castro, Patrícia Castro, Cris Samorini, Priscila e Marcelo Lages Crédito: Bruno Leão
Está de portas abertas o novo espaço de arte, cultura e educação do ES. O Centro Cultural Sesi foi inaugurado na última sexta-feira (23) com a presença da presidente da Findes, Cris Samorini, presidentes eméritos da instituição, da primeira-dama do Estado, Virgínia Casagrande e do secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha. 
O Centro Cultural Sesi conta com o famoso Teatro do Sesi, galerias, biblioteca digital, o Cultura Café e uma área de vivência externa intitulada de Jardim Sinfônico, em cerca de 2 mil metros quadrados, em Vitória. Foi aberto  com a exposição inédita "A Arte do Ofício", que tem a curadoria de Rosa-Nina Liebermann. A exposição “A Arte do Ofício”conta a trajetória do homem a partir do desenvolvimento das ferramentas e dos materiais.
O novo espaço funciona de terça-feira a domingo, de 14 às 20h, seguindo todos os protocolos de prevenção da Covid-19. Confira fotos da inauguração.
Fabrício Noronha, Cris Samorini, Virgínia Casagrande e Marcelo Lages
Fabrício Noronha, Cris Samorini, Virgínia Casagrande e Marcelo Lages Crédito: Bruno Leão
Marcos Guerra, Hélcio Rezende, Cris Samorini, Lucas Izoton e Léo de Castro
Marcos Guerra, Hélcio Rezende, Cris Samorini, Lucas Izoton e Léo de Castro Crédito: Bruno Leão
Hélcio Rezende e Cris Samorini
Hélcio Rezende e Cris Samorini Crédito: Bruno Leão
Marcelo Lages, Cris Samorini, Pedro Paulo Menezes e Mateus Simões
Marcelo Lages, Cris Samorini, Pedro Paulo Menezes e Mateus Simões Crédito: Bruno Leão
Hélcio Rezende
Hélcio Rezende Crédito: Bruno Leão

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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