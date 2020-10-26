Fotos: Confira quem prestigiou a inauguração do Centro Cultural Sesi

O Centro Cultural Sesi conta com o famoso Teatro do Sesi, galerias, biblioteca digital, o Cultura Café e uma área de vivência externa intitulada de Jardim Sinfônico, em cerca de 2 mil metros quadrados, em Vitória. Foi aberto com a exposição inédita "A Arte do Ofício", que tem a curadoria de Rosa-Nina Liebermann. A exposição “A Arte do Ofício”conta a trajetória do homem a partir do desenvolvimento das ferramentas e dos materiais.