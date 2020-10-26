Fotos: Confira quem prestigiou a inauguração do Centro Cultural Sesi

Está de portas abertas o novo espaço de arte, cultura e educação do ES. O Centro Cultural Sesi foi inaugurado na última sexta-feira (23) com a presença da presidente da Findes, Cris Samorini, presidentes eméritos da instituição, da primeira-dama do Estado, Virgínia Casagrande e do secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha.
O Centro Cultural Sesi conta com o famoso Teatro do Sesi, galerias, biblioteca digital, o Cultura Café e uma área de vivência externa intitulada de Jardim Sinfônico, em cerca de 2 mil metros quadrados, em Vitória. Foi aberto com a exposição inédita "A Arte do Ofício", que tem a curadoria de Rosa-Nina Liebermann. A exposição “A Arte do Ofício”conta a trajetória do homem a partir do desenvolvimento das ferramentas e dos materiais.
O novo espaço funciona de terça-feira a domingo, de 14 às 20h, seguindo todos os protocolos de prevenção da Covid-19. Confira fotos da inauguração.