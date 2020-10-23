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Arte e Cultura

Exposição 'A Arte do Ofício' abre o novo Centro Cultural Sesi

Contando a história do relacionamento entre o homem e suas ferramentas de trabalho, exposição integra a programação de estreia do espaço em Jardim da Penha, Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 06:01

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 06:01

Exposição
Exposição "A Arte do Ofício" abre o novo Centro Cultural Sesi Crédito: Divulgação/Centro Cultural Sesi
Da Idade da Pedra Lascada (ou Paleolítico) a era do home-office, a relação entre o homem e suas ferramentas de trabalho passou por transformações que modelaram o rumo do mundo. A instalação cultural A Arte do Ofício, exposição que entra em cartaz na inauguração do novo Centro Cultural Sesi, em Vitória, promete um passeio por essas transformações tecnológicas e um resgate histórico das relações entre pessoas e ferramentas.
A instalação pretende explorar a relação entre técnica e criatividade humanas que geram tecnologias e aperfeiçoam as produções, afetando diretamente a cultura da raça humana. A mostra também foi pensada para aproximar a cultura do trabalhador capixaba.
 "Na inauguração, vamos trazer os presidentes dos sindicatos, para apresentar o Centro Cultural e a exposição, que possui um módulo sobre materiais, ligado a Indústria. A ideia é trabalhar junto às empresas para que tragam seus trabalhadores para cá", explicou Marcelo Lages, gerente de Cultura do Sesi.
Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha, Vitória
Entrada do Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Divulgação/Centro Cultural Sesi
O espaço, nas dependências do Sesi Jardim da Penha, abre ao público a partir das 14h deste sábado. Seu funcionamento será de terça-feira à domingo, das 14h às 20h, com entrada gratuita.
Para viabilizar o funcionamento durante a pandemia, a mostra terá limite de 20 espectadores por vez e contará com dois monitores para realizar as visitas guiadas. De acordo com a instituição, todos os protocolos de saúde e segurança de Combate à Covid-19 serão seguidos e o uso de máscara será imprescindível para acessar as instalações, mesmo nos espaços abertos.

A MOSTRA

Originalmente exibida na Olimpíada do Conhecimento, A Arte do Ofício chega ao Espírito Santo redesenhada pela curadora Rosa-Nina Liebermann. Essa é a primeira itinerância da mostra e a artista garante que, para cativar o público capixaba, a exposição ganhou uma releitura artística.
"Ela foi escolhida para inaugurar o Centro Cultural Sesi porque queríamos algo que tivesse ligação com a indústria. O Sesi é Serviço Social da Indústria. Ao mesmo tempo, por ser um centro cultural, desenvolvi uma curadoria e uma expografia com uma conotação artística muito forte", conta.

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Em cinco módulos, o público poderá acompanhar a evolução da inteligência humana enquanto tecnologia aplicada às ferramentas de trabalho. A coleção dos itens expositivos é composta por peças museológicas.
"A exposição vem um formato reduzido, entretanto mantivemos muitas peças interessantes. A marcenaria, por exemplo, está incrível, com um acervo muito vasto de peças em madeira. Destaco as peças de novas energias, por exemplo, o simulador de energia eólica e até um dínamo", comenta Rosa-Nina.

ESTRUTURA EXPOSITIVA

A 'Arte do Ofício' é composta por aproximadamente 480 objetos e cerca de 60 vídeos. Ela está dividida em cinco módulos que permeiam a exposição: A Mão do Homem, Energia, Comunicação, Materiais e Exaltação.

Módulo 05 - Exaltação

Pedras lascadas e ferramentas muito antigas remontam ao o início da humanidade. Essas primeiras tecnologias, ainda que rudimentares, foram fundamentais para dar aos homens vantagem sobre a natureza e os animais.
Ferramentas que geram correntes elétricas, desde as mais antigas utilizando força manual e muscular, até as atuais, com a energia eólica.
Comunicar é passar conhecimento, estreitar relações, inclusive salvar vida. "Comunicação é uma área mais atual do que nunca e será abordada de uma forma muito bacana. A carga afetiva desse módulo é muito grande, com muitos objetos que remetem à infância", entrega Rosa-Nina.
Trata-se de um passeio pela criatividade humana que tornou possível invenções transformadoras da realidade. Esse módulo pretende mostrar, através de objetos, a forma como o homem utilizou os materiais à sua volta para criar soluções aos problemas que se mostravam presentes em sua vida.
Criado exclusivamente para esta exposição no Estado, esse módulo representa uma integração entre as ferramentas e a arte, ultrapassando a barreira da funcionalidade dos materiais.

DETALHES DO CENTRO CULTURAL

O novo Centro Cultural Sesi abraça o já existente Teatro, palco da Camerata Sesi e de diversas peças nacionais, a Sala Cultura, a biblioteca digital Yellow Box, o Cultura Café, uma loja e uma charmosa área de vivência externa intitulada de Jardim Sinfônico.
A reportagem apurou com o Sistema Findes (que também é formado pelo Sesi-ES) que o espaço da biblioteca digital Yellow Box estará aberto ao público, porém o seu acervo será inaugurado numa data posterior a ser divulgada. Já a Sala Cultura aparece como um versátil estúdio de gravação multimídia.

Centro Cultural Sesi, em Jardim da Penha, Vitória

Segundo Marcelo Lages, este é um espaço multiuso: pode se transformar em estúdio de gravação de vídeo, estúdio de gravação de áudio, podcast, lives, pequenas palestras e afins. "A Sala Cultura também foi pensada para o artista capixaba ter espaço para produzir e lançar seus trabalhos. Os artistas iniciantes ou amadores, que não tem um público formado ainda, podem encontrar na Sala de Cultura um espaço para inovar. É como se fosse um laboratório artístico. Iremos fazer testes para novos artistas nesse espaço", conta o gerente de Cultura do Sesi.
*Taisa Pereira é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

SERVIÇO

  • CENTRO CULTURAL SESI
  • ONDE: Sesi Jardim da Penha - Vitória
  • QUANDO: à partir de sábado, 24
  • HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: terça-feira à domingo, das 14h às 20h
  • ATRAÇÕES: Teatro do Sesi, galerias, biblioteca digital, cafeteria, jardim ao ar aberto.

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