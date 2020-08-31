Exposição nacional chega a Vitória com obra em outdoor

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A ideia de se valer do espaço urbano como campo para reflexão, ocorre não apenas a partir da suspensão do acesso aos equipamentos culturais do país, como da vontade de deixar a arte acessível a um público mais amplo. O caráter descentralizado da mostra visa fortalecer um programa de deslocamento entre os artistas e seus locais habituais de fala e exibição. . . . #outdoor #artepublica