Exposição nacional chega a Vitória com obra em outdoor

Quem passar pelo número 357 da Avenida Vitória, entre os dias 31 de agosto de 13 de setembro, deve ficar atento aos outdoors instalados pela via. Um deles vai ter uma obra de Augusto de Campos que quer, justamente, causar impacto. A exposição ao ar livre será feita em outras 26 capitais do Brasil em uma ação que pretende provocar reflexão da sociedade enclausurada em meio à pandemia do coronavírus.
A Capital do Espírito Santo está no primeiro ciclo do projeto "No Calor da Hora". Nesta primeira etapa, além de Vitória, Salvador, Cuiabá e Brasília receberão outdoors artísticos durante o mesmo período. "O convite aos artistas é o mesmo que vamos fazer, indiretamente, a quem vir o outdoor. Que é o de reagir de forma rápida ao momento pelo qual estamos passando", fala Patrícia Wagner, curadora da ação.
Segundo Patrícia, "a obra escolhida é muito grande para a carreira de Augusto e tem uma força muito significativa". Será a primeira vez que o artista exibirá em outdoor.
"Principal motivo é fazer as pessoas se depararem com a obra durante o dia a dia. É como se a arte pudesse colidir com o cotidiano das pessoas sem elas estarem esperando por aquilo "
Segundo a curadora, as obras que estampam os outdoors dialogam com o momento político, social e econômico pelo que a crise da Covid fez o Brasil passar. No entanto, o intuito é fazer com que os expectadores reajam à visão de forma rápida.
"Vamos dizer que é uma rota de colisão entre política, questões sanitárias, sociais, econômicas... A poética de cada um dos artistas foi pensada nesse momento de forma rápida. Quisemos que cada um dos que vão expor executassem a obra com rapidez, que nem sempre é inerente à produção artística", fala ela, que é mestre em Poéticas Visuais pela USP.
Exposição "No calor da hora", exibida em outdoors pelo Brasil
De acordo com Patrícia, nem todos os artistas são do mesmo segmento, passando eles por domínios de arte que vão da escultura à poesia visual. Além do que vai expor em Vitória, também participam da ação nacional André Komatsu, Aline Mota, Anna Costa e Silva, Arnaldo Antunes, Avaf, Dalton Paula, Gê Viana, João Pinheiro, Karim Ainouz, Leonora de Barros, Paulo Bruscky, Paulo Nazareth, Ricardo Basbaum, Romy Pocztaruk, Santídio Pereira, Sonia Gomes, Traplev, Thiago Honório e Vera Chaves Barcellos.
CRONOGRAMA
- Projeto M.A.P.A. MODOS DE AÇÃO PARA PROPAGAR ARTE - No Calor da Hora
- Ciclo 1 (de 31/08 a 13/09): Rio Branco / Curitiba / Vitória / Salvador / Cuiabá / Brasília
- Ciclo 2 (de 14/09 a 27/09): Manaus / Goiânia / São Luís / Fortaleza / Belo Horizonte / Belém / João Pessoa
- Ciclo 3 (de 28/09 a 11/10): Recife / Teresina / Rio de Janeiro / Natal / Maceió / Porto Alegre / Campo Grande
- Ciclo 4 (de 12/10 a 25/10) Porto Velho / Boa Vista / Florianópolis / Osasco / Aracajú / Palmas / Macapá