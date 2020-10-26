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Renata Rasseli

ES ganha agência do consulado italiano em novembro

Local abre as portas no próximo dia 16 de novembro, na Enseada do Suá, em Vitória, para atender pedidos de passaporte e solicitação de cidadania italiana

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:25

Públicado em 

26 out 2020 às 15:25
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Descendentes de italiano podem tirar o passaporte em agência do consulado no Estado
Descendentes de italiano podem tirar o passaporte em agência do consulado no Estado Crédito: Divulgação
A comunidade italiana do Espírito Santo está em festa. Abre as portas no próximo dia 16 de novembro o novo Escritório Consular em Vitória,  que visa atender pedidos de passaporte e solicitação de cidadania italiana. A informação é do Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro. 

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O escritório consular vai funcionar no Edifício Conilon, na Rua Clóvis Machado, 176, na Enseada do Suá,  às segundas, de 9 às 13h, e de terça a sexta-feira, de 14 às 16h. 
"A abertura da nova estrutura consular da Itália em Vitória é resultado da luta de décadas da comunidade ítalo-capixaba. Sempre lutamos pelo reconhecimento da nossa história e por um atendimento digno aos cidadãos italianos que aqui residem e aos milhares de descendentes, distribuídos por todo o território do Estado. "
Cilmar Franceschetto - Conselheiro do Comites (Conselho dos Italianos no Exterior - Rio de Janeiro/Espírito Santo) 
O Espírito Santo é a maior colônia italiana do Brasil em proporção à população. "Somos o berço da imigração italiana no país: a imigração em massa de camponeses italianos para o Brasil iniciou-se aqui, com a chegada da Expedição Tabacchi, em 1874. E temos Santa Teresa como a primeira cidade fundada por italianos", diz Cilmar.
ES ganha agência do consulado italiano em novembro
Para Franceschetto, essa nova representação consular vai reforçar os laços do Espírito Santo com a Itália, em diversas áreas de interesse, podendo fomentar um maior intercâmbio comercial, cultural, turístico, educacional e na capacitação dos nossos jovens para o empreendedorismo, em diversas áreas do conhecimento.

PASSAPORTES

Sobre os pedidos de emissão de passaportes, cujos livretos continuarão a ser impressos no Consulado-Geral do Rio de Janeiro, o consulado informa que o atendimento será confirmado por telefone, ou por e-mail, levando em conta a ordem cronológica conforme consta na atual lista de espera.
Além dos procedimentos para obtenção do passaporte, o Escritório Consular atenderá pedidos de guarda e atualização do Cadastro Consular (AIRE), certificações, atestados, cópias autenticadas e documentos provisórios de viagem ETD.
O Vice Consulado Honorário em Vitória,  subordinado ao Consulado-Geral do Rio, continuará prestando, em sua atual sede, exclusivamente atividades de assistência aos cidadãos italianos que se encontrem em dificuldades e informações ao público, no endereço Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, 195, Salas 509-510. Ed. Guizzardi Center , Praia do Suá, Vitória. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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