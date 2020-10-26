A comunidade italiana do Espírito Santo está em festa. Abre as portas no próximo dia 16 de novembro o novo Escritório Consular em Vitória, que visa atender pedidos de passaporte e solicitação de cidadania italiana. A informação é do Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro.
O escritório consular vai funcionar no Edifício Conilon, na Rua Clóvis Machado, 176, na Enseada do Suá, às segundas, de 9 às 13h, e de terça a sexta-feira, de 14 às 16h.
"A abertura da nova estrutura consular da Itália em Vitória é resultado da luta de décadas da comunidade ítalo-capixaba. Sempre lutamos pelo reconhecimento da nossa história e por um atendimento digno aos cidadãos italianos que aqui residem e aos milhares de descendentes, distribuídos por todo o território do Estado. "
O Espírito Santo é a maior colônia italiana do Brasil em proporção à população. "Somos o berço da imigração italiana no país: a imigração em massa de camponeses italianos para o Brasil iniciou-se aqui, com a chegada da Expedição Tabacchi, em 1874. E temos Santa Teresa como a primeira cidade fundada por italianos", diz Cilmar.
ES ganha agência do consulado italiano em novembro
Para Franceschetto, essa nova representação consular vai reforçar os laços do Espírito Santo com a Itália, em diversas áreas de interesse, podendo fomentar um maior intercâmbio comercial, cultural, turístico, educacional e na capacitação dos nossos jovens para o empreendedorismo, em diversas áreas do conhecimento.
PASSAPORTES
Sobre os pedidos de emissão de passaportes, cujos livretos continuarão a ser impressos no Consulado-Geral do Rio de Janeiro, o consulado informa que o atendimento será confirmado por telefone, ou por e-mail, levando em conta a ordem cronológica conforme consta na atual lista de espera.
Além dos procedimentos para obtenção do passaporte, o Escritório Consular atenderá pedidos de guarda e atualização do Cadastro Consular (AIRE), certificações, atestados, cópias autenticadas e documentos provisórios de viagem ETD.
O Vice Consulado Honorário em Vitória, subordinado ao Consulado-Geral do Rio, continuará prestando, em sua atual sede, exclusivamente atividades de assistência aos cidadãos italianos que se encontrem em dificuldades e informações ao público, no endereço Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, 195, Salas 509-510. Ed. Guizzardi Center , Praia do Suá, Vitória.