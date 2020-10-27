Curso de música do ES recebe “quatro estrelas” em avaliação nacional

Fames Crédito: HelioQFilho

Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) conquistou mais um reconhecimento às suas ações de melhoria na qualidade do ensino: o curso de Bacharelado em Música, habilitação em Instrumento e Canto, teve avaliação “Quatro Estrelas” no Guia da Faculdade.

A iniciativa é do jornal Estadão, em parceria com a Quero Educação, startup desenvolvedora de serviços digitais para instituições de ensino de todo o país. O resultado da avaliação nacional foi publicado na edição deste domingo (25) do jornal Estadão.

O Guia da Faculdade reúne e avalia informações sobre milhares de faculdades de todo o Brasil que, no total, oferecem cerca de 14 milhões de opções de cursos de graduação.

Todas as instituições de ensino superior cadastradas no Ministério da Educação são convidadas para fazer parte do Guia da Faculdade.

ANIVERSÁRIO

Cristiane, Júnior, a aniversariante Erika, Reginaldo, Valéria, Luciana Marba: celebrando 42 anos! Crédito: Pepê

RECEITA DE SUCESSO

Eduarda Buaiz comemora os 79 anos da Buaiz Alimentos nesta terça, dia 27, celebrando os investimentos realizados nos últimos anos, que ampliaram a capacidade de moagem de trigo da empresa e incorporaram novas tecnologias e unidades, como a recepção de grãos e a fábrica de mistura para bolo. A empresa já se prepara para os 80 anos, com lançamento de selo comemorativo e novos produtos.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Camila Menezes, Vivian Coser, Kennedy Viana e Rachel Menezes Crédito: Cacá Lima

Lazer em meio à natureza, sem sair de casa e no coração da cidade? O que parece sonho vai ser realidade na Enseada do Suá, com o lançamento do Landscape, empreendimento de alto padrão que Rachel Menezes e sua MZI trazem para Vitória, em parceria com a Empar e a Metron. O lançamento foi prestigiado no último sábado, com brunch assinado pela chef Claudia Moulin e decoração e arranjos de Bruna Medeiros.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO 2

José Luiz Kfuri, Rogério Menezes e Luiz Carlos Menezes Crédito: Divulgação

CORRENTE DE AMOR

Emar Batalha e Raphael Falci Crédito: Divulgação

A designer de joias capixaba Emar Batalha assina em parceria com o colega de profissão Raphael Falci, conhecido pelo estilo jovem e rocker, o escapulário “Sagrado Amor”. A peça, que tem o objetivo de arrecadar fundos para o Instituto Alimentando o Bem, é feita em prata com ródio e jade vermelha. “O colar tem pingentes do Sagrado Coração e a cruz com o símbolo Jesus Salvador dos Homens” explica a designer.

TEATRO

A atriz Heloísa Périssé e o marido Mauro Farias Crédito: Vitor Zorzal

A atriz Heloísa Périssé abriu neste domingo, a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro com o espetáculo “E Foram Quase Felizes para Sempre”, no novo formato, ao vivo, online e gratuito, em Vitória, sem plateia de público por conta dos critérios de segurança estabelecidos pela OMS, porém com um convidado especial: o seu marido Mauro Farias, cineasta, produtor e diretor da Globo. Os views do espetáculo representaM mais de 15 sessões lotadas no Teatro Universitário. Mais de 10 mil pessoas assistiram a Live que foi transmitida pelo Youtube e Facebook da WB Produções, e de diversos locais do Brasil e mundo.

ADVOCACIA

Erica Neves e Claudio Colnago Crédito: Divulgação

O advogado Cláudio Colnago marcou presença no evento realizado pela advogada Erica Neves na sexta-feira (23), que reuniu mais de 50 advogadas e advogados, para apresentar ideias e conversarem sobre novas soluções para a profissão. “Não vemos a instituição evoluindo nos projetos para sanar as necessidades da nossa classe. Vemos um OABES cada dia mais intervencionista e como um palco político com interesses além OABES, enquanto a advocacia pena. Por isso eu vou seguir em frente, porque acredito em uma OAB para a advocacia”, destacou a advogada em sua fala no evento.

VISITA AO ES

Renato Rocha e Marcelo Siviero, presidentes da Hunter Douglas para América Latina e Brasil, respectivamente, desembarcam em Vitória, nesta terça-feira, dia 27, para visitar a ampliação da Stampa, loja comandada por Carmem Dolores, e ver de perto a cortina Kool Black instalada com automação na fachada. A Stampa é a maior revendedora da marca e única com classificação Centurion no ES.

NOVA IDENTIDADE VISUAL

A convite de Roberta Drummond, a artista plástica e designer gráfica Flávia Carvalhinho assina a nova identidade visual da Innovare, empreendimento voltado para esquadrias de PVC.

HABILIDADES DO SUCESSO

O palestrante e criador do Treinamento MAP – Mindset de Alta Performance, Lucas Fonseca, convida para o evento online “15 habilidades essenciais para um profissional de sucesso”, que acontece nesta terça-feira ( 27), às 16h. A live é indicada para gestores, líderes, profissionais liberais, além de todos os profissionais que ocupam cargos de chefia e liderança em qualquer tipo de instituição. O evento é aberto ao público em geral. É 100% gratuito, não tem limite de pessoas, e pode ser acessado através das redes sociais do "Palestrante Campeão" - Facebook, Instagram e Youtube.

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