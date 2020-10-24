Capixaba celebra 40 anos com reunião de amigas no Copacabana Palace

A médica capixaba Camila Resende Fiorot ganhou uma festa de aniversário de 40 anos cheia de glamour e muito carinho. Um grupo de 24 amigas se reuniu no resolveu se hospedar no Copacabana Palace, um dos ícones da hotelaria do mundo, para celebrar a aniversariante. O #ca40noCopa incluiu jantar na sala vip do restaurante Cipriani, banho de piscina com direito a canga personalizada, bolo e balões. Bruna Medeiros, Taisa Gama, Camila Pitanga Salim, Fatinha Abelha, Francini Fonseca e Iracema Neves estavam entre as confrades que embarcaram na viagem festiva. A agente de viagens Juliana Magalhães cuidou dos detalhes da hospedagem da confraria e a designer de festas Bruna Medeiros providenciou os detalhes para que todos os itens da comemorações fossem garantidos com fornecedores de peso do Rio. Confira as fotos na galeria.
Aniversário de 40 anos de Camila Fiorot no Copacabana Palace
MAIS ANIVERSÁRIO
O RP Kaiky Plaster celebrou seu aniversário de 34,5 em happy hour nesta segunda-feira (19), na Praia do Canto. Após exatos 6 meses da data oficial, KP reuniu amigos queridos pra brindar a vida. Confira as fotos do happy hour!