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Renata Rasseli

Capixaba celebra 40 anos com reunião de amigas no Copacabana Palace

A médica Camila Fiorot reuniu 24 amigas do ES para comemorar seu aniversário com jantar no Cipriani e pool party, no hotel icônico do Rio de Janeiro

Públicado em 

24 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de 40 anos de Camila Fiorot no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro
Camila Fiorot  celebrou seu niver de 40 anos, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
A médica capixaba Camila Resende Fiorot ganhou uma festa de aniversário de 40 anos cheia de glamour e muito carinho. Um grupo de 24 amigas se reuniu no resolveu se hospedar no Copacabana Palace, um dos ícones da hotelaria do mundo,  para celebrar a aniversariante. O #ca40noCopa incluiu  jantar na sala vip do restaurante Cipriani, banho de piscina com direito a canga personalizada, bolo e balões. Bruna Medeiros, Taisa Gama, Camila Pitanga Salim, Fatinha Abelha, Francini Fonseca e Iracema Neves estavam entre as confrades que embarcaram na viagem festiva. A agente de viagens Juliana Magalhães cuidou dos detalhes da hospedagem da confraria e a designer de festas Bruna Medeiros providenciou os detalhes para que todos os itens da comemorações fossem garantidos com fornecedores de peso do Rio.  Confira as fotos na galeria.
Aniversário de 40 anos de Camila Fiorot, no Copacabana Palace
Aniversário de 40 anos de Camila Fiorot, no Copacabana Palace Crédito: Divulgação

Aniversário de 40 anos de Camila Fiorot no Copacabana Palace

MAIS ANIVERSÁRIO

Kaiky Plaster
Kaiky Plaster Crédito: Loveinphoto
O RP Kaiky Plaster celebrou seu aniversário de 34,5 em happy hour nesta segunda-feira (19), na Praia do Canto. Após exatos 6 meses da data oficial, KP reuniu amigos queridos pra brindar  a vida. Confira as fotos do happy hour!

Aniversário de Kayki Plaster

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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