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Renata Rasseli

Em novo formato, CasaCor ES abre as portas na próxima semana

Os capixabas poderão conferir os ambientes criados para o Janelas Casa Cor, a partir da próxima quarta-feira, dia 4, no estacionamento do Shopping Vitória

Públicado em 

31 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ambiente da Casacor ES 2019
Ambiente da Casacor ES 2019 Crédito: Divulgação
O mundo mudou e a tradicional mostra Casacor ES acompanhou as mudanças. Inovadora como sempre, a marca aderiu aos protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde pública e lançou a exposição Janelas Casacor, unindo os universos físico e digital.
Os capixabas poderão conferir os ambientes criados para essa edição a partir da próxima quarta-feira, dia 04. Assinam os espaços nomes consagrados da arquitetura, urbanismos e design de interiores capixabas: Letícia Finamore, Sérgio Palmeira, Levy Netto, Cyane Zoboli, Renata Tristão, Vitor Cipriano, Márcia Abreu e Ana Carolina Mannato. Participam ainda do Janelas, com o Espaço Múltiplo, uma loja conceito de design, as arquitetas Karla Giaretta e Julia Velloso.
Os projetos serão exibidos em containers, mas os ambientes só poderão ser visitados por meio de um tour virtual, promovendo assim o distanciamento social e evitando aglomerações. A exposição vai até 06 de dezembro, no estacionamento frontal do Shopping Vitória.

ANIVERSÁRIO

Juliana, Márcia, Daniele Brandão, Renata, Elcio Alves e Gabrielle
Juliana, Márcia, Daniele Brandão, Renata, Elcio Alves e Gabrielle: celebrando em família! Crédito: Divulgação

NOVA PIZZARIA

Uma das pizzarias mais tradicionais e premiadas de Belo Horizonte, a Olegário Pizza e Vinho inaugura sua primeira casa fora do estado mineiro. O endereço escolhido foi a charmosa varanda do Hotel Ibis, na Praia do Canto. Com cerca de 16 anos de história, a casa oferece pizzas, pratos à la carte, além de uma vasta carta de vinhos, tudo isso em um ambiente de alto padrão. Os irmãos Pedro e Agilberto Martins da Costa, junto com o empresário Ricardo Nicacio e de um grupo de investidores locais, estão à frente do negócio. A abertura ao público está marcada para o próximo dia 4 de novembro. 

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Jaqueline e Sandro Pretti e os filhos Yasmin e Enzo
A aniversariante Jacqueline Pretti,  Sandro Pretti e os filhos Yasmin e Enzo: celebrando 50 anos, em família, em Jericoacoara Crédito: Divulgação

ACOLHER AS LEMBRANÇAS

Christian Marcos Pereira, sócio-proprietário do Grupo Primícias, que acompanhou de perto a dor da perda de muitas famílias nesse ano de 2020,  preparou um vídeo para nos lembrar do quanto é importante vivermos bem cada momento de nossas vidas, para que as lembranças que ficam sejam inesquecíveis e positivas. O produto audiovisual foi criado por Elisa Quadros e Brena Ferrari; com direção de Yuri Barichivich e produção executiva de Gustavo Lirio. Gravado em Pedra Azul, em um cenário que transmite aconchego e acolhimento, será veiculado online nas redes sociais, no dia 2 de novembro, e poderá ser visto nos perfis do grupo no Instagram e no Facebook.

NOVO SALÃO DE BELEZA

Neste sábado, dia 31 de outubro, Vitória ganha seu mais novo salão de beleza especializado em terapia capilar. O Império Hair, localizado na Mata da Praia, é dedicado ao público masculino e feminino, e oferta mais de 20 tipos de serviços.

OUTUBRO ROSA

Luciana Gimenez, Carlos Moschen e Corina Abranches
Luciana Gimenez, Carlos Moschen e Corina Abranches: o Iate Clube do Espírito Santo recebeu convidados para uma roda de conversa em comemoração ao Outubro Rosa, com o tema: “Histórias de sucesso. Eu venci o Câncer” Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

INVESTIMENTOS

Jorge Arbache, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), e Pedro Bruno Barros de Souza, superintendente de Governo e Relacionamento Institucional do BNDES, vão falar das oportunidades de financiamento de projetos das duas instituições em um cenário pós pandemia, na próxima quinta-feira (05), durante encontro do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Estado (GPAEES). O debate, que contará ainda com uma apresentação do cenário macroeconômico do Brasil e do mundo pela economista Thais Zara, contará com a moderação do presidente da EnP-Energy Platform, Marcio Felix.
Patricia Zanotti, Schirley Santos, Roberta Abreu
Patricia Zanotti, Schirley Santos e Roberta Abreu: no Outubro Rosa do Iate Clube do ES Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

HACKATHON UNIVERSITÁRIO 100% ONLINE

A maratona de programação mais tradicional do Estado, o Hack Faes, já tem data para acontecer. Nos dias 06, 07 e 08 de novembro, estudantes passarão 42h em imersão para concluir um desafio. Este ano, o evento terá uma novidade: novo formato totalmente online, que permitirá a participação de pessoas de todo Brasil. As inscrições podem ser feitas em: http://faesa.news/hackfaesa. Os hackathons são utilizados pelas empresas mais inovadoras do mundo, como Google e Facebook, para criar soluções. Aqui no Espírito Santo, ele vem sendo uma alternativa para grandes organizações em busca de novos projetos.
“O empreendedorismo e a inovação são pilares da formação acadêmica da FAESA e o nosso hackathon é uma atividade que está diretamente ligada a esses valores, pois estimula o estudante a desenvolver um projeto que vai acrescentar valor à formação e que pode até se tornar o seu negócio no futuro. Participar de um hackathon universitário ajuda a prepará-lo para os desafios reais que vai encontrar no mercado de trabalho”, disse o diretor de desenvolvimento institucional do Centro Universitário, Erthélvio Monteiro Jr.

HAPPY HALLOWEEN!

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Bianca Queiroz: pronta pra o Halloween 2020 Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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