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Renata Rassel

Venda de vinhos dispara no Brasil durante a pandemia

Dados da Ideal Consulting mostram que a comercialização mensal da bebida em julho deste ano alcançou 63,4 milhões de litros – três vezes mais que o mês de março, com 21,3 milhões

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

02 nov 2020 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vinho tinto servido em uma taça diretamente da garrafa
Vinho tinto Crédito: Shutterstock
O consumo de vinhos disparou na pandemia em todo o país. Com o setor de eventos paralisado e fechamento temporário de bares e restaurantes, a bebida ganhou espaço nos momentos de lazer em casa.
Dados da Ideal Consulting mostram que a comercialização mensal da bebida em julho deste ano alcançou 63,4 milhões de litros – três vezes mais que o mês de março, com 21,3 milhões. Foram os meses em que o isolamento foi mais forte no país. De janeiro a agosto, foram 313,3 milhões de litros, 37% mais que no mesmo período do ano passado.
Produtores nacionais apostam no dólar alto para que consumidor perca preconceito com vinhos brasileiros e passe a comprá-los com maior frequência.

ALMOÇO DE NEGÓCIOS

Arthur Barcellos, Gustavo Rezende, Antonio Favery, Alair Giuriato, Rodrigo Barbosa e Marcelo Paim
Arthur Barcellos, Gustavo Rezende, Antonio Favery, Alair Giuriato, Rodrigo Barbosa e Marcelo Paim: encontro de negócios na Praia do Suá Crédito: Divulgação

CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO DA RETINOPATIA DIABÉTICA

Uma pesquisa realizada pela ADJ Diabetes Brasil e por outras organizações nacionais e internacionais mostrou que 38,4% das pessoas com a diabetes tiveram consulta e/ou exames adiados durante a pandemia do novo coronavírus, 59,4% das pessoas registraram aumento dos episódios de glicemia e 31,2% constataram maior variabilidade glicêmica*. O estudo, publicado em junho deste ano, identificou as principais barreiras enfrentadas por 1.701 pessoas com diabetes no Brasil. Para conscientizar as pessoas sobre a doença, a ADJ Diabetes Brasil, em parceria com a Unimed Vitória, realiza no dia 4 de novembro um evento virtual e gratuito, a partir das 18h. Os interessados devem se inscrever no https://www.racineonline.com.br/evento/fique-de-olho-retinopatia-edicao-vitoria. O evento virtual reunirá a endocrinologista Queula Ramos Santos, o oftalmologista Alexandre Pinheiro e a jornalista, escritora e diabética há 20 anos, Vanessa Pirolo. 
A pesquisa destaca que as pessoas com diabetes no Brasil estão alterando seus hábitos durante a quarentena, o que afetou sua glicemia, aumentando o risco de maior severidade da Covid-19. Além disso, quanto maior o descontrole da glicemia, maior a probabilidade de desenvolver as complicações do diabetes, entre elas, a retinopatia diabética. No país, segundo dados do Ministério da Saúde, a incidência da retinopatia diabética está entre 24% a 39% na população com a doença, sendo estimada prevalência de dois milhões de casos.

CONFRATERNIZAÇÃO

As médicas Gissirleide Brito, Larissa Aurich e Barbara Neder: em recente noite de confraternização
As médicas Gissirleide Brito, Larissa Aurich e Barbara Neder: em recente noite de confraternização Crédito: Bruno Menezes

DESCANSO MERECIDO

Depois do sucesso de agenda em São Paulo e turmas lotadas em seus cursos em Vitória, Arthur Gasperazzo tira alguns dias de férias em Fernando de Noronha. Na programação mergulho, canoa havaiana e tour gastronômico entre amigos.

JANTAR

As irmãs Tatiana e Thais Bresciane
As irmãs Tatiana e Thais Bresciane Crédito: Pedro Melo

JOIAS SOB MEDIDA

O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana.
O projeto “Have a Heart” que a designer de joias Carolina Neves está envolvida, criado pelo Muse Showroom, famoso showroom de joias de Nova York, ganhou destaque e menção na Revista Forbes Norte-Americana. Crédito: Divulgação
Em tempos onde as pessoas estão buscando consumir produtos que façam mais sentido, que contam uma história e que possam trazer um significado, a designer de joias Carolina Neves tem vivenciado este movimento em sua marca, com o aumento da demanda por joias feitas sob medida para o cliente.
Desenvolvida a quatro mãos com o cliente e tornando possível ter uma joia exclusiva da designer, os personalizados seguem o DNA da marca e trazem a opção de escolher cores de gemas, do ouro, mix de pingentes e outros detalhes que fazem cada peça se tornar ainda mais especial.
No mercado desde 2011 com uma forte presença digital, duas lojas em Vitória, sua cidade natal e com pontos de vendas em São Paulo e no exterior, Carolina que trabalha apenas com ouro 18K, ficou conhecida por criar joias coloridas, fun e com design irreverente, misturando pedras nobres coloridas em uma mesma peça.

JANTAR

Junior Dattoli e Rubia Tannure
Junior Dattoli e Rubia Tannure Crédito: Pedro Melo

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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