Coronavírus no ES: oito mortos e 1.018 casos confirmados em 24 horas

O Espírito Santo registrou oito novos óbitos nesta quarta-feira (4), elevando para 3.884 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 158.768 casos confirmados da doença, 1.018 apenas nas últimas 24 horas.
A cidade com mais moradores infectados pela doença continua sendo Vila Velha, com 23.396 registros. Em seguida, estão Vitória (20.397), Serra (20.234) e Cariacica (14.449). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 2.953 pessoas contaminadas.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 146.475. Desses, 1.106 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 reduziu para 2,4%, e mais de 522 mil testes já foram realizados no Estado.