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Pandemia

Coronavírus no ES: oito mortos e 1.018 casos confirmados em 24 horas

O bairro Jardim Camburi, em Vitória, continua na liderança do ranking de mais moradores infectados no Estado

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 17:38
Hospital Jayme dos Santos Neves é destaque nacional contra Covid-19
Hospital Jayme Santos Neves é referência no atendimento a pacientes com a Covid-19 Crédito: Governo do Estado/Divulgação
Espírito Santo registrou oito novos óbitos nesta quarta-feira (4), elevando para 3.884 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 158.768 casos confirmados da doença, 1.018 apenas nas últimas 24 horas. 
A cidade com mais moradores infectados pela doença continua sendo Vila Velha, com 23.396 registros. Em seguida, estão Vitória (20.397), Serra (20.234) e Cariacica (14.449). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 2.953 pessoas contaminadas.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 146.475. Desses, 1.106 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19  reduziu para 2,4%, e mais de 522 mil testes já foram realizados no Estado.

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