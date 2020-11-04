Escola estadual de São Roque do Canaã é fechada após casos de Covid-19

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio David Roldi Crédito: Reprodução/ Facebook

Uma escola estadual de São Roque do Canaã , no Noroeste do Espírito Santo, precisou ser fechada depois que funcionários testaram positivo para o novo coronavírus . De acordo com a prefeitura, sete servidores foram contaminados pela doença. A Secretaria Estadual de Educação confirmou que a unidade foi fechada.

De acordo com a prefeitura, as aulas estão suspensas desde o último dia 26 de outubro na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio David Roldi. Ao todo, sete funcionários, entre professores, serventes e servidores da secretaria, testaram positivo para a Covid-19.

Segundo calendário estabelecido pelo Governo do Estado, as aulas foram retomadas no dia 13 de outubro para estudantes do ensino médio. De acordo com a prefeitura, os dois primeiros casos de contaminação na escola foram confirmados nos dias 19 e 20 do mesmo mês, em servidoras da secretaria da unidade.

As aulas só foram suspensas no dia 26. Depois disso, a prefeitura foi fazendo testes em funcionários, professores e alunos. Com isso, outros contaminados foram confirmados. Até o momento, nenhum caso foi registrado entre estudantes. Ainda segundo a prefeitura, o município segue monitorando a situação dos infectados e seu familiares.

De acordo com a prefeitura, nesta semana uma equipe do município vai fazer uma ação de desinfecção na unidade de ensino. A escola será usada como ponto de votação para as eleições de 2020, no dia 15 de novembro.

O QUE DIZ A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO?

A Secretaria de Estado de Educação se manifestou por meio da Superintendência Regional de Educação de Colatina, que supervisiona as unidades de ensino da região.

Em nota, a superintendência confirmou que a escola está fechada por 15 dias. Ainda de acordo com a nota, profissionais que tiveram contato com os casos confirmados de coronavírus foram afastados e estão sendo testados. Dos alunos que compareceram à escola neste período, todos foram testados e resultado deu negativo para a doença.

A Secretaria salientou que todas as medidas foram tomadas, conforme orienta os protocolos da Sedu em conjunto com a Sesa.

CORONAVÍRUS EM SÃO ROQUE DO CANAÃ

De acordo com os dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (3), São Roque do Canaã contabiliza 270 casos do novo coronavírus. Desses, 217 pacientes são considerados curados e outros 7 morreram em função da doença. Atualmente, a cidade conta com 46 pacientes com o vírus ativo.

São Roque do Canaã Crédito: Divulgação