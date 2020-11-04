Aulas presenciais do ensino fundamental retornam nesta semana no ES

Os alunos matriculados no ensino fundamental I - do 1º ao 5º ano - da rede estadual voltaram a ter aulas presenciais nesta terça-feira (03). O retorno está sendo escalonado por faixa etária, conforme cronograma do governo do Estado.
O retorno foi antecipado em uma semana. Agora, todas as etapas de ensino público estão com autorização para as aulas presenciais, desde que sigam os protocolos de higiene e distanciamento exigidos. As escolas da rede estadual podem optar pelo modelo de aula diária, sem revezamento, para as turmas com menos de 50% de alunos, conforme orientação divulgada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu).
Na última segunda-feira (26), foram retomadas as atividades presenciais em sala de aula para os alunos do Ensino Fundamental II e, em 13 de outubro, os alunos do Ensino Médio já haviam retornado.
Segundo a Sedu, o governo fez investimento de R$ 12 milhões para adaptar ambientes escolares e colocou à disposição de alunos e profissionais o material de higiene necessário, como álcool em gel, sabonetes e máscaras.
Alunos, professores e demais funcionários da rede pública ainda estão passando por inquérito sorológico, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para que seja feito o monitoramento dos casos de contaminação na comunidade escolar.