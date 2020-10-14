Campanha quer colocar a educação na pauta do debate eleitoral no ES

Dificilmente o tema educação fica fora de uma campanha eleitoral, mas nem sempre as propostas são para valer Crédito: Fernando Madeira

Com a proximidade das eleições municipais, ouvir as propostas dos candidatos que querem ocupar um cargo eletivo fica cada vez mais frequente. Em todas elas, uma área nunca é esquecida: a educação. Nem sempre, contudo, essas propostas contam com o real comprometimento dos concorrentes.

Para conscientizar os eleitores e também os candidatos da importância da educação nas plataformas de governo, foi lançada a campanha "Educação Transforma". A ação visa trazer, por meio de vídeos com especialistas, debates sobre o assunto.

A campanha é coordenada pelo movimento empresarial ES em Ação. Foram selecionados quatro temas como prioritários para melhorar o ensino público nas cidades: educação infantil, alfabetização na idade certa, escola em tempo integral e valorização dos professores. De acordo com o executivo em Educação da organização, Luciano Gollner, a ideia é que a educação seja uma área que não fique apenas no papel da proposta dos candidatos.

"A educação municipal tem um peso muito grande na educação pública, principalmente na oferta do ensino nos anos iniciais. É uma mensagem para os candidatos, mas também para o eleitor, para que ele observe quais propostas sobre essa pauta estão sendo abordadas pelas opções de voto disponíveis na cidade", afirma.

"A gente entende que a educação é uma alavanca fundamental no desenvolvimento da cidade e não pode ser trabalha apenas no discurso dos candidatos" Luciano Gollner - Eexecutivo do ES em Ação

Para fazer parte dessa iniciativa já estão confirmados a diretora de Relações Institucionais da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Heloisa Oliveira, e o ex-prefeito de Sobral, no Ceará, Veveu Arruda. A educação infantil será o primeiro tema abordado pela campanha. Os vídeos serão disponibilizados a partir dessa semana por meio dos canais digitais do movimento ES em Ação.