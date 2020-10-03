Municípios do ES gastam muito, mas não têm bons resultados em Educação

A garantia da aprendizagem depende de fatores que, muitas vezes, estão fora da sala de aula Crédito: Freepik

A melhoria da qualidade do ensino público é uma demanda permanente e, no senso comum, muitos acreditam que basta aumentar o volume de recursos para que, automaticamente, o bom desempenho apareça. É preciso investir, sim, mas promover a aprendizagem e assegurar a permanência das crianças na escola dependem também de outros fatores. E os dados mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nas redes municipais do Espírito Santo apontam que gastar mais nem sempre é uma conta que fecha com resultado positivo.

O Ideb, um indicador nacional que reúne a nota da avaliação de alunos em Língua Portuguesa e Matemática mais a taxa de aprovação, é divulgado sempre no ano seguinte à aplicação das provas para as turmas de 4º e 9º anos do ensino fundamental, e da 3ª série do médio.

Produzido a cada dois anos, o Ideb tornou-se uma ferramenta que, ao estabelecer metas de desempenho, ajuda a mensurar a evolução de escolas, redes de ensino, municípios, Estados e o país na educação básica.

As cruzar o resultado do Ideb 2019 do ensino fundamental com os gastos dos gestores municipais por aluno no ano passado - apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) -, fica evidente que o dinheiro não está produzindo os efeitos esperados pela sociedade.

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Ao analisar os indicadores, o economista Eduardo Araújo diz que o primeiro exercício foi o de verificar se haveria correlação entre a aplicação de recursos por estudante e o desempenho.

"Não há nenhuma relação direta entre mais gastos e melhor qualidade da educação" Eduardo Araújo - Economista

Araújo avalia, ainda, como se comportaram financeiramente os municípios que alcançaram ou superaram sua meta no Ideb, e constata que 60% deles gastaram abaixo da média das 78 cidades capixabas e, a despeito desse valor, conquistaram resultados que representam aumento no nível de aprendizagem. Quem está gastando melhor tem bons indicadores, observa o economista.

Para ele, a situação não se aplica a Atílio Vivacqua , no Sul do Espírito Santo. A administração municipal desembolsou R$ 13.029,82 por aluno, em 2019, primeiro lugar no ranking de gastos. Por outro lado, ocupou apenas a 57ª e a 71ª colocações, respectivamente, no Ideb dos anos finais e iniciais do fundamental. A posição ruim ainda é reforçada pelo fato de não ter atingido as metas nas duas etapas de ensino.

O economista Eduardo Araújo faz um comparativo dos gastos dos municípios com o resultado do Ideb Crédito: Acervo pessoal

O município gasta cinco vezes mais que Sooretama e, mesmo assim, não cumpre nenhum dos objetivos, e ainda fica com notas piores do que Sooretama, compara Araújo. A cidade do Norte capixaba destinou pouco mais de R$ 2,4 mil por aluno, no ano passado, e, embora no ranking do Ideb não ocupe as primeiras colocações, atingiu a meta nas séries avaliadas.

Entre as 10 cidades que mais gastam com alunos, somente duas têm posição equivalente no índice de educação, cada qual em uma etapa de ensino: Laranja da Terra em 8º lugar nos anos iniciais, e São Roque do Canaã , também em 8º, nos anos finais.

Coordenador do núcleo de inteligência do Todos pela Educação, Caio Sato adverte que o recurso financeiro na área não é como o fermento em uma receita de bolo que, quando aplicado, certamente vai fazer crescer, numa relação quase linear. Por outro lado, as pesquisas mostram que, de um determinado valor para baixo (menos de R$ 5 mil por aluno, na média nacional), é difícil ter bons resultados educacionais, atesta. Dessa maneira, a aprovação do Fundeb para o financiamento da Educação é fundamental para um salto na aplicação de recursos e, como espera Caio, na melhoria da oferta na rede pública e da qualidade de ensino.

GRANDE VITÓRIA

Entre os municípios da Grande Vitória , a Capital é a que destina mais verba por estudante, ocupando a 8ª posição e com um investimento de R$ 7.660,21. Mas, quando se trata de Ideb, Vitória aparece no grupo de cidades que estão na porção inferior da tabela de classificação, e com notas ainda distantes da meta.

Cariacica e O cenário não é mais favorável para os outros municípios da região. Com gasto menor por aluno, Serra Vila Velha - este, com dados somente até outubro de 2019 fornecidos para o TCE-ES, não cumpria naquele momento nem o limite mínimo constitucional de 25% para a Educação - também tiveram baixo desempenho de aprendizagem entre os estudantes da rede municipal.

Nos anos iniciais, Vila Velha teve a maior nota, 5,8, mas foi a Serra que se aproximou mais da meta: com Ideb de 5,6, faltou apenas um décimo para alcançar o objetivo.

Nos anos finais, o indicador dos quatro municípios ficou distante do que havia sido estipulado. Cariacica apresentou o quadro mais crítico ao registrar 1,1 ponto de diferença entre o propósito de aprendizagem e o que foi efetivamente alcançado.

Vale lembrar que a meta é individual, ou seja, cada escola, rede, município, e assim sucessivamente, tem que melhorar em relação a si mesmo na comparação com o resultado obtido na avaliação da edição anterior.

Por essa razão há cidades com boas notas de Ideb, que se encontram no topo do ranking, mas que não chegaram à meta porque a exigência de desempenho já está em um patamar mais elevado.

Iconha, É o caso de Domingos Martins Marechal Floriano , São Roque do Canaã e Vila Pavão , que estão entre 10 melhores indicadores para os anos finais, porém não alcançaram a nota estabelecida para o município. Nos anos iniciais, todas as cidades no top 10 alcançaram o resultado.

DIFERENTES REALIDADES

Coordenadora do Laboratório de Gestão da Educação Básica do Espírito Santo (Lagebes) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , a professora Gilda Cardoso argumenta que não se deve generalizar que maiores gastos por aluno não correspondem a melhores resultados do Ideb porque não retrata a realidade de todos os locais.

A educadora pondera que a forma de aplicação da verba pode fazer a diferença.

"Melhor remuneração do professor, jornada em tempo integral, programas de recuperação de aprendizagem e a gestão correta desses recursos podem levar a resultados mais favoráveis" Gilda Cardoso - Coordenadora do Laboratório de Gestão da Educação Básica do Espírito Santo (Lagebes) da Ufes

Gilda Cardoso ressalta que a dimensão pedagógica da sala de aula é um componente importante para o desempenho dos estudantes, mas, em sua avaliação, há outros elementos que também contribuem para o processo de ensino-aprendizagem ser ou não bem-sucedido.

Um dos aspectos que influenciam negativamente, sobretudo na esfera municipal, é a falta de continuidade de programas e projetos educacionais quando há mudança de gestão.

Um grupo decide formar professores para alfabetizar em determinada linha. Vem um novo prefeito, outra equipe, e segue por outra linha. Sem contar que há uma rotatividade muito grande de professores; em muitos locais não são realizados concursos e começa a ter apadrinhamento. São questões estruturais do país que precisam ser superadas para que possamos avançar. Muitos municípios ainda não têm a trajetória de uma administração pública eficiente, não só na área da educação, mas também em política social e saúde, sustenta Gilda Cardoso.

A coordenadora do Lagebes afirma que algumas cidades enfrentam dificuldades com poucos recursos para a Educação, mas reconhece que também há situações de má gestão do dinheiro público.

No Estado, sempre temos problemas na prestação de contas dos municípios. Ou é pagamento de inativos com recursos da Educação, ou desvio de dinheiro da merenda, ou ainda superfaturamento e contratação de empresas que não cumprem o contrato, relaciona a professora.

E acrescenta: Por isso é importante a ideia da gestão local das políticas públicas, fazendo com que o cidadão participe e faça o controle social. Se todos encarassem a educação como projeto de nação, se envolvesse mais no orçamento público, poderíamos ter outra realidade.