Depois de conhecer o desempenho que as escolas públicas do Espírito Santo municipais e estaduais alcançaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2019, A Gazeta preparou um ranking com as 10 melhores notas obtidas pelos municípios capixabas no principal indicador da educação básica.
Ideb 2019 veja as cidades do ES com melhor desempenho no ensino público
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (15) e relacionam somente as escolas públicas do Estado das redes estadual, municipal e de algumas unidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
O Ideb varia numa escala de 0 a 10 e é caracterizado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio. Na composição da avaliação do Ideb, o Ministério da Educação (MEC) considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que foi aplicada nos meses de outubro e novembro de 2019, além dos índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar.
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (até o 5ª ano) da rede pública estadual, 23 municípios se destacaram com as notas mais altas, sendo que Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, ocupa o primeiro lugar com índice de 7,5. Já na rede municipal, tendo um ranking com 36 cidades, o destaque vai para Mantenópolis, na Região Noroeste, que obteve nota 7,6.
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nos anos finais do Ensino Fundamental (até o 6ª ao 9º ano) da rede estadual, 31 municípios aparecem entre as 10 notas mais altas do Espírito Santo. Na rede estadual, Domingos Martins, Região Serrana do Estado, é o primeiro da lista com nota 6,3. Já na rede municipal, a cidade que desponta é Marechal Floriano, também na Região Serrana, com nota 6,1. A lista completa é composta por 21 municípios da rede municipal de ensino.
ENSINO MÉDIO
No ensino médio regular da rede estadual, 39 municípios figuram entre as 10 notas melhores notas capixabas. Dentre eles, Domingos Martins ocupa a primeira posição com nota 5,6. O Ideb também traz informação de quatro unidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). No ranking, o campus Vila Velha aparece com maior pontuação: nota 7,3. O Inep foi questionado quanto aos dados dos demais institutos federais instalados no Estado, mas até o fechamento desta reportagem não havia respondido.