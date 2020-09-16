O ranking apresenta quais municípios alcançaram as melhores notas do Ideb 2019 Crédito: Freepik

A Gazeta preparou um ranking com as 10 melhores notas obtidas pelos municípios capixabas no principal indicador da educação básica. Depois de conhecer o desempenho que as escolas públicas do Espírito Santo  municipais e estaduais  alcançaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2019,preparou um ranking com aspelos municípios capixabas no principal indicador da educação básica.

Your browser does not support the audio element. Ideb 2019 veja as cidades do ES com melhor desempenho no ensino público

O Ideb varia numa escala de 0 a 10 e é caracterizado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio. Na composição da avaliação do Ideb, o Ministério da Educação (MEC) considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que foi aplicada nos meses de outubro e novembro de 2019, além dos índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar.

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

23 municípios se destacaram com as notas mais altas, sendo que ranking com 36 cidades, o destaque vai para Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (até o 5ª ano) da rede pública estadual,, sendo que Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Estado, ocupa o primeiro lugar com índice de 7,5. Já na rede municipal, tendo um, o destaque vai para Mantenópolis , na Região Noroeste, que obteve nota 7,6.

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Nos anos finais do Ensino Fundamental (até o 6ª ao 9º ano) da rede estadual, 31 municípios aparecem entre as 10 notas mais altas do Espírito Santo. Na rede estadual, Domingos Martins, Região Serrana do Estado, é o primeiro da lista com nota 6,3. Já na rede municipal, a cidade que desponta é Marechal Floriano, também na Região Serrana, com nota 6,1. A lista completa é composta por 21 municípios da rede municipal de ensino.

ENSINO MÉDIO