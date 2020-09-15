Ideb 2019: 90,7 % dos alunos da rede pública do ES tiveram bom desempenho

A avaliação dos alunos do ensino médio demonstrou que a melhoria de desempenho está distribuída no ES Crédito: Freepik

O secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, apresentou, durante coletiva na tarde desta terça-feira (15), um gráfico com a faixa de notas de todos os Estados e do Distrito Federal, e o Espírito Santo tem 90,7% das escolas da rede nos dois maiores níveis de avaliação.

As instituições de ensino são distribuídas por quatro faixas: notas até 3,1; de 3,2 a 4,1; de 4,2 a 5,1; e 5,2 ou mais. Além de concentrar a maioria na porção superior, a rede estadual do Espírito Santo não tem nenhuma escola no menor nível de avaliação.

Resultado do desempenho da rede estadual nos municípios Crédito: Divulgação/Sedu

"Ficamos muito contentes ao perceber que, não só conseguimos dialogar com a rede e conseguir excelentes resultados nos parâmetros do Ideb, mas também diminuir a desigualdade. Não é só qualidade, mas equidade", ressaltou Vitor de Angelo.

O secretário lembrou que, em outros momentos, a estratégia de melhoria de desempenho da rede estadual era direcionada. "Há, agora, melhor distribuição e menor injustiça. Não é um investimento em determinados lugares, centros de excelência ou determinadas regiões. Focamos em todo o território capixaba", argumentou.

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