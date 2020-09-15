Ideb 2019: confira o desempenho das escolas públicas do ES

Nas tabelas abaixo é possível conferir o desempenho que as escolas públicas do Espírito Santo municipais e estaduais alcançaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2019. As notas foram divulgadas na manhã desta terça-feira (15) pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Indicador principal da educação básica, o Ideb varia numa escala de 0 a 10. O índice é caracterizado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio.
Na composição da avaliação do Ideb, o MEC considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que foi aplicada nos meses de outubro e novembro de 2019, além dos índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar. Veja a seguir o desempenho que as escolas públicas do Espírito Santo no Ideb 2019:
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (até o 5ª ano), 10 escolas se destacaram com as notas mais altas, tendo, ao mesmo tempo, superado as metas que para elas haviam sido projetadas. São elas:
Confira o desempenho das demais escolas públicas, com notas dos primeiros anos da aprendizagem:
ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
O mesmo aconteceu com os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), com 10 escolas apresentando notas mais altas e conseguindo bater as metas estabelecidas. São elas:
Confira agora o desempenho das demais escolas públicas, com notas do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) :