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Ensino Fundamental

Ideb 2019: confira o desempenho das escolas públicas do ES

No Ensino Fundamental  tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais   algumas escolas se destacaram com notas mais altas tendo, ao mesmo tempo, conseguido bater as metas para elas estabelecidas

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 18:07
Foto de escola com sala de aula vazia
Escola no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares
Nas tabelas abaixo é possível conferir o desempenho que as escolas públicas do Espírito Santo  municipais e estaduais  alcançaram no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2019. As notas foram divulgadas na manhã desta terça-feira (15) pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Indicador principal da educação básica, o Ideb varia numa escala de 0 a 10. O índice é caracterizado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio.
Na composição da avaliação do Ideb, o MEC considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que foi aplicada nos meses de outubro e novembro de 2019, além dos índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar. Veja a seguir o desempenho que as escolas públicas do Espírito Santo no Ideb 2019:

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental (até o 5ª ano), 10 escolas se destacaram com as notas mais altas, tendo, ao mesmo tempo, superado as metas que para elas haviam sido projetadas. São elas:
Confira o desempenho das demais escolas públicas, com notas dos primeiros anos da aprendizagem:

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

O mesmo aconteceu com os anos finais do Ensino Fundamental  (6º ao 9º ano), com 10 escolas apresentando notas mais altas e conseguindo bater as metas estabelecidas. São elas:
Confira agora o desempenho das demais escolas públicas, com notas do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) :

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