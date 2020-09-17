Segredos das escolas públicas do ES com notas acima da média nacional no Ideb

Emef de Alto Paraju, Domingos Martins Crédito: Claudina Maria Christ

Equipe unida, atenta às necessidades dos alunos, e parceria com as famílias e a comunidade. Para os diretores das escolas públicas municipais do Espírito Santo , este é o segredo para conquistar uma boa pontuação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019.

O Ideb varia numa escala de 0 a 10 e é caracterizado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio. Na composição da avaliação do Ideb, o MEC considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que foi aplicada nos meses de outubro e novembro de 2019, além dos índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar.

LIDERANÇA ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS

No ranking das escolas municipais, a unidade que conseguiu a melhor pontuação no Ideb-2019 fica em João Neiva, cidade situada a quase 80 quilômetros de Vitória.

A Emeif Dr. Orlindo Francisco Borges fica no bairro Cohab. Ela oferece educação infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental (até o 5º ano). Possui 184 alunos e conquistou nota 8, bem superior à meta para o ano de 2019, que era de 6,6.

Para a diretora da unidade, Rosângela Cruz Campagnaro, foi uma surpresa que deixou a equipe eufórica. É o resultado de um trabalho integrado, desde a educação infantil, e contribui muito o fato de ter um grupo onde a maioria dos profissionais é de efetivos, explica.

Dentre as ações que garantiram o bom resultado ela elenca o acompanhamento individual de cada aluno e de seu rendimento; o incentivo a leitura; estar atento as todas as exigências do Ideb para as provas; sem contar a aplicação de aulas de reforço, para além das aulas de recuperação.

E ainda uma parceria forte com os pais. A relação com os pais e a presença deles na escola é muito importante. Tudo o que a escola propõe tem um resultado muito bom em função desta boa relação, explica a diretora.

Em João Neiva, explica Alice Helena Barroso Sarcinelli, secretária Municipal de Educação, todas as escolas da cidade conseguiram superar as metas do Ideb 2019. Todas as escolas tiveram resultados expressivos e ultrapassaram até as metas de 2021. Nosso desafio agora é manter estas notas, conta.

Nos últimos anos, explica ela, o foco tem sido no aluno, em sua aprendizagem e frequência. Aluno tem que estar dentro da escola, porque a educação é o que transforma o mundo. Estando na escola ele faz a diferença para a sociedade, pondera.

As unidades do município também realizam planejamento frequente, formação continuada de professores e aulas de reforço no contraturno.

EXEMPLOS DA REGIÃO SERRANA

Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), a Emef de Alto Paraju, em Domingos Martins, conquistou  com outras duas escolas  o segundo lugar das municipais, com a nota de 6,7.

Professores e alunos da Emef de Alto Paraju, Domingos Martins Crédito: Claudina Maria Christ

A diretora da unidade, Claudina Maria Christ, explica que a escola realiza um diagnóstico de todas as turmas e a partir daí traça as metas para o ano, para alcançar uma aprendizagem de qualidade. É um trabalho focado na aprendizagem dos estudantes. Não pensamos só no conhecimento cotidiano, mas partimos do cotidiano para o científico, conta.

Trabalham com temáticas escolhidas pelas famílias, em assembleias, no início de cada ano. Ela é então dividida em trimestre e vem ao encontro do currículo escolar. Tudo acompanhado por um trabalho pedagógico desenvolvido com os professores, onde todos podem opinar, relata.

Claudina observa que, por ser uma escola campesina, é feito um forte trabalho para que os alunos acreditem neles mesmos. O diferencial é buscar sempre que o estudante acredite nele mesmo. O campesino vem desmotivado, pensa que a roça é melhor, e mostramos a importância de estudar, de ter o diploma, de buscar sua história. Quando pensam em desistir, vamos à casa de cada um deles. Nosso objetivo é educação de qualidade, independente de números, conta a diretora.

Em Domingos Martins, segundo Adenilde Stein Silva, secretaria Municipal de Educação e Esporte, várias escolas conquistaram bons resultados no Ideb 2019. Resultados como este afetam a autoestima das pessoas, de estarem aqui. Temos recebido estudantes vindos de outros municípios devido ao histórico de nossas escolas, conta.

Ela destaca a participação dos professores e das equipes das escolas assim como a participação da comunidade na obtenção do bom resultado.

Agora a meta é analisar os dados das unidades que não conseguiram alcançar as metas. Já estamos analisando as que não atingiram, como podemos pensar em um planejamento futuro. Temos escolas que no Ideb de 2017 não estavam bem e já conseguiram subir suas notas, relata.

OS SEGREDOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Em Venda Nova do Imigrante, cidade que obteve a melhor nota entre os municípios, algumas escolas se destacaram por suas notas. Uma delas é a Emeief de Pindobas, cujo diretor é Cleumar Luís Maretto.

Ela conquistou a nota de 6,6 nos anos finais do Ensino fundamental. Ficamos entre os 10 maiores do Estado. Foi um trabalho de toda a equipe, não só dos professores, mas de todos os funcionários, o resultado é de todos nós. Ninguém tem nota boa sozinho, observa.

A receita, segundo Cleumar, vem de muito planejamento e da força de vontade dos professores, alunos, e famílias presentes. A equipe pedagógica e os professores, têm feito monitoramento dos alunos que encontram dificuldades, o que ajudou a reduzir a reprovação e a subir a nota, explica.

A escola de Pindobas fica na comunidade de Vargem Grande, zona rural da cidade, a 12 km do centro de Venda Nova do Imigrante.

No município, outra escola com bons resultados e a Emef Atilio Pizol, cujo diretor é Cristiano Dias Florindo. A escola teve ótimo rendimento no fundamental, anos iniciais, conquistando uma nota de 6,9, relata.

Além da dedicação e envolvimento de toda a equipe, o diretor relata que sempre lançam mão de dados de anos anteriores da escola, como os do Ideb, Paebs, índices de reprovação, dentre outros, para traçar um plano de ação. Temos que ter metas a cumprir para chegar em algum lugar. Não é diferente na escola. Com esta base de dados é feito trabalho do pedagógico com o professor, explica.

Um trabalho focado na aprendizagem, explica. Se há aprendizagem, ela será mostrada quando os alunos forem avaliados, explica.

A nota obtida no Fundamental 1 (anos iniciais), já era esperada pelo diretor. Não é surpresa. O resultado do Paebs, que foi excelente, nos trazia uma prévia do que iríamos ter no Ideb. Com índice alto em produção de texto, ótima interpretação, vai bem em matemática e português, duas disciplinas avaliadas no Ideb, observa o diretor.

Também ajuda o bom resultado o fato da escola contar com educação infantil. O processo de educação começa, com qualidade, e a criança quando chega no primeiro ano e teve educação de qualidade, vai seguir bem, explica.