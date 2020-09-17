Segredos das escolas públicas do ES com notas acima da média nacional no Ideb

Equipe unida, atenta às necessidades dos alunos, e parceria com as famílias e a comunidade. Para os diretores das escolas públicas municipais do Espírito Santo, este é o segredo para conquistar uma boa pontuação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019.
A lista com a pontuação obtida por cada escola faz parte dos dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça-feira (15) e relacionam somente as escolas públicas do Estado das redes estadual, municipal e de algumas unidades do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
O Ideb varia numa escala de 0 a 10 e é caracterizado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio. Na composição da avaliação do Ideb, o MEC considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que foi aplicada nos meses de outubro e novembro de 2019, além dos índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar.
LIDERANÇA ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS
No ranking das escolas municipais, a unidade que conseguiu a melhor pontuação no Ideb-2019 fica em João Neiva, cidade situada a quase 80 quilômetros de Vitória.
A Emeif Dr. Orlindo Francisco Borges fica no bairro Cohab. Ela oferece educação infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental (até o 5º ano). Possui 184 alunos e conquistou nota 8, bem superior à meta para o ano de 2019, que era de 6,6.
Para a diretora da unidade, Rosângela Cruz Campagnaro, foi uma surpresa que deixou a equipe eufórica. É o resultado de um trabalho integrado, desde a educação infantil, e contribui muito o fato de ter um grupo onde a maioria dos profissionais é de efetivos, explica.
Dentre as ações que garantiram o bom resultado ela elenca o acompanhamento individual de cada aluno e de seu rendimento; o incentivo a leitura; estar atento as todas as exigências do Ideb para as provas; sem contar a aplicação de aulas de reforço, para além das aulas de recuperação.
E ainda uma parceria forte com os pais. A relação com os pais e a presença deles na escola é muito importante. Tudo o que a escola propõe tem um resultado muito bom em função desta boa relação, explica a diretora.
Em João Neiva, explica Alice Helena Barroso Sarcinelli, secretária Municipal de Educação, todas as escolas da cidade conseguiram superar as metas do Ideb 2019. Todas as escolas tiveram resultados expressivos e ultrapassaram até as metas de 2021. Nosso desafio agora é manter estas notas, conta.
Nos últimos anos, explica ela, o foco tem sido no aluno, em sua aprendizagem e frequência. Aluno tem que estar dentro da escola, porque a educação é o que transforma o mundo. Estando na escola ele faz a diferença para a sociedade, pondera.
As unidades do município também realizam planejamento frequente, formação continuada de professores e aulas de reforço no contraturno.
EXEMPLOS DA REGIÃO SERRANA
Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), a Emef de Alto Paraju, em Domingos Martins, conquistou com outras duas escolas o segundo lugar das municipais, com a nota de 6,7.
A diretora da unidade, Claudina Maria Christ, explica que a escola realiza um diagnóstico de todas as turmas e a partir daí traça as metas para o ano, para alcançar uma aprendizagem de qualidade. É um trabalho focado na aprendizagem dos estudantes. Não pensamos só no conhecimento cotidiano, mas partimos do cotidiano para o científico, conta.
Trabalham com temáticas escolhidas pelas famílias, em assembleias, no início de cada ano. Ela é então dividida em trimestre e vem ao encontro do currículo escolar. Tudo acompanhado por um trabalho pedagógico desenvolvido com os professores, onde todos podem opinar, relata.
Claudina observa que, por ser uma escola campesina, é feito um forte trabalho para que os alunos acreditem neles mesmos. O diferencial é buscar sempre que o estudante acredite nele mesmo. O campesino vem desmotivado, pensa que a roça é melhor, e mostramos a importância de estudar, de ter o diploma, de buscar sua história. Quando pensam em desistir, vamos à casa de cada um deles. Nosso objetivo é educação de qualidade, independente de números, conta a diretora.
Em Domingos Martins, segundo Adenilde Stein Silva, secretaria Municipal de Educação e Esporte, várias escolas conquistaram bons resultados no Ideb 2019. Resultados como este afetam a autoestima das pessoas, de estarem aqui. Temos recebido estudantes vindos de outros municípios devido ao histórico de nossas escolas, conta.
Ela destaca a participação dos professores e das equipes das escolas assim como a participação da comunidade na obtenção do bom resultado.
Agora a meta é analisar os dados das unidades que não conseguiram alcançar as metas. Já estamos analisando as que não atingiram, como podemos pensar em um planejamento futuro. Temos escolas que no Ideb de 2017 não estavam bem e já conseguiram subir suas notas, relata.
OS SEGREDOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Em Venda Nova do Imigrante, cidade que obteve a melhor nota entre os municípios, algumas escolas se destacaram por suas notas. Uma delas é a Emeief de Pindobas, cujo diretor é Cleumar Luís Maretto.
Ela conquistou a nota de 6,6 nos anos finais do Ensino fundamental. Ficamos entre os 10 maiores do Estado. Foi um trabalho de toda a equipe, não só dos professores, mas de todos os funcionários, o resultado é de todos nós. Ninguém tem nota boa sozinho, observa.
A receita, segundo Cleumar, vem de muito planejamento e da força de vontade dos professores, alunos, e famílias presentes. A equipe pedagógica e os professores, têm feito monitoramento dos alunos que encontram dificuldades, o que ajudou a reduzir a reprovação e a subir a nota, explica.
A escola de Pindobas fica na comunidade de Vargem Grande, zona rural da cidade, a 12 km do centro de Venda Nova do Imigrante.
No município, outra escola com bons resultados e a Emef Atilio Pizol, cujo diretor é Cristiano Dias Florindo. A escola teve ótimo rendimento no fundamental, anos iniciais, conquistando uma nota de 6,9, relata.
Além da dedicação e envolvimento de toda a equipe, o diretor relata que sempre lançam mão de dados de anos anteriores da escola, como os do Ideb, Paebs, índices de reprovação, dentre outros, para traçar um plano de ação. Temos que ter metas a cumprir para chegar em algum lugar. Não é diferente na escola. Com esta base de dados é feito trabalho do pedagógico com o professor, explica.
Um trabalho focado na aprendizagem, explica. Se há aprendizagem, ela será mostrada quando os alunos forem avaliados, explica.
A nota obtida no Fundamental 1 (anos iniciais), já era esperada pelo diretor. Não é surpresa. O resultado do Paebs, que foi excelente, nos trazia uma prévia do que iríamos ter no Ideb. Com índice alto em produção de texto, ótima interpretação, vai bem em matemática e português, duas disciplinas avaliadas no Ideb, observa o diretor.
Também ajuda o bom resultado o fato da escola contar com educação infantil. O processo de educação começa, com qualidade, e a criança quando chega no primeiro ano e teve educação de qualidade, vai seguir bem, explica.
A escola fica no bairro São João Viçosa, distrito de Venda Nova do Imigrante, ao lado da BR 262, e recebe alunos que chegam do interior.