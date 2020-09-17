Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avaliação do ensino

Espírito Santo lidera Ideb, mas educação ainda exige reformas

O problema da educação não é falta de dinheiro. O avanço no âmbito estadual se deu sobretudo em virtude da implementação de medidas com maior foco em gestão

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 set 2020 às 05:00
Luan Sperandio

Colunista

Luan Sperandio

Fotos de sala de aula vazia - banco de imagens
Apesar do bom resultado no Ideb, Estado deve reforçar investimento uma vez que a pandemia pode alterar resultados futuros Crédito: Freepik
O Espírito Santo registrou avanços educacionais importantes na última década, conforme evidenciou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A avaliação mede o desempenho dos anos iniciais e finais das escolas públicas e privadas nos ensinos fundamental e médio. Em 2011, o ES estava apenas na 14ª posição em relação ao desempenho do ensino médio, mas desde 2017 tem o melhor ensino médio do país quando contabilizado o ensino público com o privado.
Essa melhora nos índices educacionais dos capixabas se deu a despeito de um cenário da crise entre 2014 e 2016, que forçou um intenso ajuste fiscal, sendo mais uma evidência de que o problema da educação não é falta de dinheiro. Aliás, nove dos dez municípios capixabas que mais gastam proporcionalmente em educação não apresentaram bons desempenhos.
Este avanço no âmbito estadual se deu sobretudo em virtude da implementação de medidas com maior foco em gestão. Desde então, os diretores das escolas passaram a ter uma função menos administrativa para focar no acompanhamento do processo pedagógico e dos indicadores educacionais a fim de verificar se o objetivo da aprendizagem dos alunos estava sendo cumprido.

Veja Também

Espírito Santo tem a melhor nota no ensino médio do país, aponta Ideb

Ideb 2019: confira o desempenho das escolas públicas do ES

Ideb 2019: 90,7 % dos alunos da rede pública do ES tiveram bom desempenho

Outra inovação relevante foi a criação do supervisor escolar — um funcionário com a função de acompanhar a evolução dos alunos e garantir que os resultados de aprendizagem estejam dentro do planejado.
Por conseguinte, com melhor administração dos recursos existentes, a qualidade de cada real gasto passa a contribuir mais decisivamente na aprendizagem dos alunos e, por consequência, na melhoria dos indicadores.
Educação e pandemia
Hoje, já há evidências de que esta trajetória pode ser interrompida a partir de 2020, devido aos impactos prolongados decorrentes de uma pandemia. Um exemplo é o paper The Brazilian Bombshell? The Long-Term Impact of the 1918 Influenza Pandemic, no qual pesquisadores analisaram os impactos que a pandemia da Gripe Espanhola teve em São Paulo sob a perspectiva de longo prazo.

Veja Também

Avanços na educação apontados pelo o Ideb devem ser comemorados

"Ainda não há o que comemorar", diz leitor sobre nota do ES no Ideb

Os economistas demonstram que os brasileiros que tinham nascido durante a gripe espanhola tiveram piora na alfabetização em relação às décadas anteriores mesmo 20 anos depois. Este, por sua vez, representa o principal indicador do capital humano. Afinal, menos escolaridade é menor produtividade, o que significa menor desenvolvimento econômico.
Em pleno século XXI, o mundo impactado pelo novo coronavírus é outro, havendo mais ferramentas tecnológicas para mitigar os efeitos de uma pandemia na formação do capital humano. Contudo, estudo da OCDE estima que a suspensão das atividades escolares deve causar impactos na economia mundial que podem se estender até o final do século.
Esses efeitos devem ser particularmente notados no Brasil, haja vista que enquanto países como França, Portugal e Alemanha retornaram às aulas em cerca de dois meses, no Brasil já passamos de 200 dias, e contando! E, vale ressaltar, à maior parte dos estudantes da rede pública não foi sequer ofertado acesso à educação à distância, que poderia ter sido proporcionada por meio de programas de auxílio digital aos mais vulneráveis.

Veja Também

Governo diz que descontar gastos com educação do IR favorece mais ricos

Governo anuncia bônus por desempenho para servidores da Educação no ES

Novo tributo na educação é desrespeito ao povo brasileiro

Na prática, a sociedade priorizou o retorno dos bares às escolas, e sentiremos os efeitos disso por décadas, condenando toda uma geração a salários mais baixos, pior qualidade de vida e maior exposição à violência. Portanto, é urgente a retomada das aulas seguindo os devidos protocolos de segurança.
Ainda há muito a avançar
Apesar do bom resultado verificado pelo Ideb capixaba no cenário nacional, o nível de aprendizagem dos alunos ainda é baixo e há muito o que avançar, sobretudo pela disparidade dos resultados obtidos entre a rede de ensino pública e a privada. Na primeira e segunda metade do ensino fundamental da rede pública, o Ideb registrou respectivamente 5,9 e 4,7, enquanto os estudantes das escolas privadas pontuaram 7,6 e 6,9.

Veja Também

Einstein, eclipse e a educação no interior do Ceará: exemplo para o Brasil

A ciência tem que desfilar com destaque em carro aberto

Nesse sentido, vouchers educacionais para o ensino básico e médio para estudantes de famílias mais pobres pode ser uma alternativa. Aliás, já adotada com sucesso no ensino superior com o Nossa Bolsa.
Além disso, gestão focada em metas, acompanhamentos pedagógicos, aulas de reforço, educação integral e escolas em tempo integral são algumas das medidas em parte já adotadas no ES, que são fundamentais para acelerar os indicadores. Mas há ainda uma outra política a ser adotada que pode representar mais um ponto de virada no Estado capixaba: o ICMS educacional.
Trata-se de vincular os repasses estaduais aos municípios de acordo com o desempenho das escolas. A partir dessa mudança nos incentivos, prefeitos passam a buscar melhores resultados educacionais porque isso impacta fiscalmente a cidade. Esta medida foi adotada inicialmente no Ceará, que atualmente tem 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil e provavelmente representa o melhor case educacional do país. Inclusive, salienta-se que isso pode ser feito sem aumentar os gastos públicos, haja vista que se propõe apenas alterar os critérios para repasses.

Veja Também

O desafio da educação durante o isolamento social

O dilema da educação no Brasil: a balbúrdia está instalada

Mudando pontos de vista diante da nova realidade da pandemia

Em 2018, Paul M. Romer foi agraciado com o prêmio Nobel de Economia ao demonstrar que o crescimento econômico se dá por fatores endógenos. Isto é, o progresso acontece a partir de capital humano, pois este possibilita inovações tecnológicas que proporcionam aumento de produtividade e de bem-estar. Em outras palavras, não há atalhos para o desenvolvimento econômico sustentável e uma educação de qualidade é o ponto inicial para a geração de um ciclo virtuoso.

Luan Sperandio

É editor-chefe da Apex Partners. Neste espaço, faz análise de dados, evidências e literatura

Tópicos Relacionados

Educação espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados