"Ainda não há o que comemorar", diz leitor sobre nota do ES no Ideb

Objetivo do Ideb é levar o Brasil a atingir média de países desenvolvidos, que é de 6 Crédito: Pixabay/ Pexels

IDEB

Espírito Santo tem a melhor nota no ensino médio do país, aponta Ideb (Cotidiano, 15/09). Ainda não há o que comemorar, mas pelo menos vejo que o ES pode estar no caminho certo. Pelos professores não tenho dúvidas, nem pelos alunos com sede de aprender, mas me aflijo pela politicagem e burocracia que cooperam para corrupção. Isso sim, tira o conhecimento de onde ele tem que chegar. (Keila Brasil) . Ainda não há o que comemorar, mas pelo menos vejo que o ES pode estar no caminho certo. Pelos professores não tenho dúvidas, nem pelos alunos com sede de aprender, mas me aflijo pela politicagem e burocracia que cooperam para corrupção. Isso sim, tira o conhecimento de onde ele tem que chegar.

“Bom desempenho” ficando abaixo de 5,5, onde o máximo é 10..... fala sério, hein? Se eu tirasse um 5 na época de escola eu era reprovado.... (Allan Costa Jardim)

Eu era aluno e fiz a prova. Simples, conteudista e nem perto de preparar alguém pro Enem ou medir a educação no Estado. Fica fácil ser o melhor do país com uma prova daquelas. (Gabriel Schaydegger)

Muito triste ver as pessoas comentando sobre a nota, sem saber o sacrifício que é aumentar um décimo nesse índice. Parabéns aos alunos e profissionais capixabas! Precisamos melhorar, mas estamos caminhando. (Rochele Marques)

CÉDULA DE R$ 200

Nova cédula de R$ 200 está nas ruas. Isso é bom ou ruim? (Um Tema, Duas Visões, 13/09). Cédula de R$ 200 só traz desvantagens: dificultar troco, facilitar corrupção (mala, cueca etc.), "lavar" dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas. Quem pode usa cartão de debito ou de crédito e aplicativo de banco. Pobre usa no máximo cédula de R$ 20. Nem conhece notas de R$ 50 e R$ 100! Não se trata de fazer política, é a realidade. Questão de bom senso! (Aldo José Barroca) . Cédula de R$ 200 só traz desvantagens: dificultar troco, facilitar corrupção (mala, cueca etc.), "lavar" dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas. Quem pode usa cartão de debito ou de crédito e aplicativo de banco. Pobre usa no máximo cédula de R$ 20. Nem conhece notas de R$ 50 e R$ 100! Não se trata de fazer política, é a realidade. Questão de bom senso!

EXTRA PARA JUÍZES

TJES diz que novo benefício para juízes é "mais que justo" (Política, 15/09). Deveriam ser cobrados por melhor eficiência nas entregas à sociedade, e não serem premiados pelo acúmulo de trabalho. (Moises Daniel da Penha) . Deveriam ser cobrados por melhor eficiência nas entregas à sociedade, e não serem premiados pelo acúmulo de trabalho.

Tapa na cara da sociedade! Duas férias por ano, salários imorais acima do teto constitucional, mordomias absurdas e meses de férias ou a venda delas a cada 5 anos! Etc. etc. etc.! Imorais! (Ricardo Louzada)

Isso chega ser nojento! Eles já recebe salário altíssimo!! Precisa olhar é pra dos classe menos favorecidos. Quem recebe salário mínimo muitas vezes não está dando pra comprar remédios. Esses, sim, precisam de um bom reajuste para ser um pouquinho mais justo. (Sonia Maria)

A reforma administrativa é só para quem ganha pouco. Nos privilégios dos políticos e dos magistrados ninguém mexe. Será por qual motivo, hein? Fica a pergunta para o povo pensar. Isso só muda se toda a sociedade se mexer, parar de olhar os próprios interesses para mudar o que realmente prejudica o Brasil (Anderson Nepo)

COMANDO DO STF

Luiz Fux toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal (Brasil, 10/09). O novo presidente do STF, Luiz Fux, nos deu esperança de dias melhores. O STF, sob nova direção, prometeu agilidade, imparcialidade, modernização via informática, fortalecer o combate a corrupção. Precisa findar a perigosa tendência de bandido virar mocinho e mocinho virar bandido no arrefecimento no combate à corrupção. Que com Fux, sob proteção divina, prevaleça o bem, sobreviva e supere os contra-ataques. (Humberto Schuwartz Soares) . O novo presidente do STF, Luiz Fux, nos deu esperança de dias melhores. O STF, sob nova direção, prometeu agilidade, imparcialidade, modernização via informática, fortalecer o combate a corrupção. Precisa findar a perigosa tendência de bandido virar mocinho e mocinho virar bandido no arrefecimento no combate à corrupção. Que com Fux, sob proteção divina, prevaleça o bem, sobreviva e supere os contra-ataques.

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