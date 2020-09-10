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Novo cargo

Luiz Fux toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal

Luiz Fux terá como vice-presidente Rosa Weber. O presidente da república, Jair Bolsonaro, confirmou presença na cerimônia de abertura

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 16:36
Data: 10/02/2020 - ES - Vitória - Luiz Fux, ministro do STF fazendo palestra de abertura do Ano Letivo da ESPGEES. - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Luiz Fux, ministro do STF fazendo palestra de abertura do Ano Letivo da ESPGEES Crédito: Ricardo Medeiros
Supremo Tribunal Federal (STF) passa a ser presidido, a partir de hoje (10), por Luiz Fux. Com 9 anos de atuação na cúpula do Poder Judiciário brasileiro, o magistrado nascido no Rio de Janeiro já emitiu mais de 77 mil decisões e despachos em processos diversos - desde a Lei da Ficha Limpa ao caso de extradição de Cesare Battisti, italiano condenado por assassinatos na década de 1970.
Luiz Fux terá como vice-presidente Rosa Weber, que iniciou a carreira como juíza do trabalho. O presidente da república, Jair Bolsonaro, confirmou presença na cerimônia de abertura, que acontece no STF e será transmitida pela internet. Presencialmente, cerca de 50 convidados atenderão à posse. Para a transmissão online, cerca de 4 mil pessoas foram convidadas.

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