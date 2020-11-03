Pacientes graves da Covid-19 ficam internados nos leitos de UTI Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualmente, 303 pessoas estão internadas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Espírito Santo , com casos graves da Covid-19 . Essa quantidade é praticamente a mesma atingida em meados de outubro e a maior registrada desde o último dia 5, quando 308 pacientes estavam sendo assistidos nas mesmas condições.

Os dados foram retirados do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, atualizado pela Secretária Estadual de Saúde ( Sesa ) nesta terça-feira (3). Nesta data, os hospitais da rede pública estão disponibilizando um total de 397 vagas de UTI  o que significa que 94 unidades ainda estão livres.

Your browser does not support the audio element. Número de UTIs ocupadas sobe no ES e atinge patamar de meados de outubro

76,32% é a taxa de ocupação dos leitos de UTI nesta terça-feira (3)

NÚMERO DE PACIENTES NA ENFERMARIA TAMBÉM CRESCEU

Assim como aconteceu nas UTIs, o número de pacientes nos leitos de enfermaria destinados à Covid-19 também aumentou, atingindo o patamar mais alto desde o dia 8 de setembro. Naquela época, havia 276 pessoas internadas  apenas uma a mais que nesta terça-feira (3).

Atualmente, o Estado disponibiliza 351 vagas para atender quem tem quadros moderados da doença, restando livres 76 delas. Isso significa que 78,35% dos leitos de enfermaria estão ocupados, taxa que é a maior de toda a pandemia, mas que também pode ser melhorada com o retorno da ampliação da rede.

ESPECIALISTA: "FLUTUAÇÕES SÃO ESPERADAS"

A Gazeta para comentar outra alta registrada na ocupação das UTIs. Naquela ocasião, 301 pacientes estavam internados em Unidades de Terapia Intensiva. No parecer, o especialista esclareceu que Há cerca de 20 dias, o médico infectologista Crispim Cerutti Júnior foi procurado porpara comentar outra alta registrada na ocupação das UTIs. Naquela ocasião, 301 pacientes estavam internados em Unidades de Terapia Intensiva. No parecer, o especialista esclareceu que não era necessária preocupação extra

"Nunca há linearidade no processo de vigilância em saúde. Há sempre acréscimos e decréscimos. São flutuações já esperadas. Não vejo qualquer perspectiva de um comportamento explosivo" Crispim Cerutti Júnior - Médico infectologista

Entretanto, ele também aproveitou a oportunidade para fazer uma crítica em forma de alerta, devido à parte população capixaba não estar adotando as tão necessárias medidas de distanciamento social. Se a exposição é maior, maior é número de casos confirmados e de internações.

SECRETÁRIO TAMBÉM JÁ COMENTOU AUMENTO

Já na última sexta-feira (30), ele revelou que houve, de fato, um aumento de casos confirmados entre o início de setembro e a primeira quinzena de outubro, em decorrência de comportamentos imprudentes. No entanto, ele ressaltou que o Espírito Santo já tinha voltado a apresentar tendência de queda.

O QUE DIZ A SESA